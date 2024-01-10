Зеленский прибыл с визитом в Вильнюс
Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс, об этом он написал 10 января в своём телеграм-канале
"Наши надежные друзья и принципиальные партнеры Литва, Эстония и Латвия. Впоследствии буду в Таллине и Риге, а сегодня – Вильнюс", - написал Зеленский.
У президента Украины запланированы переговоры с президентом, премьер-министром, спикером Сейма Литвы, а также встречи с представителями политических сил, СМИ и украинской общины.
Украинский лидер заявил, что будет обсуждать вопросы безопасности, интеграцию в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов.
Также Зеленский поблагодарил за "бескомпромиссную поддержку Украины на протяжении всех 10 лет войны".