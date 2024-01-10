Зеленский прибыл с визитом в Вильнюс - 10.01.2024 Украина.ру
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Зеленский прибыл с визитом в Вильнюс
Зеленский прибыл с визитом в Вильнюс - 10.01.2024 Украина.ру
Зеленский прибыл с визитом в Вильнюс
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс, об этом он написал 10 января в своём телеграм-канале
2024-01-10T13:05
2024-01-10T13:05
новости
украина
литва
вильнюс
владимир зеленский
визит
зарубежье
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У президента Украины запланированы переговоры с президентом, премьер-министром, спикером Сейма Литвы, а также встречи с представителями политических сил, СМИ и украинской общины.Украинский лидер заявил, что будет обсуждать вопросы безопасности, интеграцию в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов.Также Зеленский поблагодарил за "бескомпромиссную поддержку Украины на протяжении всех 10 лет войны".
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Новости, Украина, Литва, Вильнюс, Владимир Зеленский, визит, Зарубежье

Зеленский прибыл с визитом в Вильнюс

13:05 10.01.2024
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс, об этом он написал 10 января в своём телеграм-канале
"Наши надежные друзья и принципиальные партнеры Литва, Эстония и Латвия. Впоследствии буду в Таллине и Риге, а сегодня – Вильнюс", - написал Зеленский.
У президента Украины запланированы переговоры с президентом, премьер-министром, спикером Сейма Литвы, а также встречи с представителями политических сил, СМИ и украинской общины.
Украинский лидер заявил, что будет обсуждать вопросы безопасности, интеграцию в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов.
Также Зеленский поблагодарил за "бескомпромиссную поддержку Украины на протяжении всех 10 лет войны".
Вчера, 12:10
Стартуют переговоры по безопасности. Что должна получить УкраинаПрезидент Зеленский 8 января утвердил состав делегации для участия в переговорах по гарантиям безопасности. Делегацию возглавил глава ОП Андрей Ермак, также в неё войдут Кирилл Буданов, Василий Малюк, Рустем Умеров
 
НовостиУкраинаЛитваВильнюсВладимир ЗеленскийвизитЗарубежье
 
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