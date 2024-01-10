https://ukraina.ru/20240110/1052608461.html

Зеленский прибыл с визитом в Вильнюс

Зеленский прибыл с визитом в Вильнюс - 10.01.2024 Украина.ру

Зеленский прибыл с визитом в Вильнюс

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс, об этом он написал 10 января в своём телеграм-канале

2024-01-10T13:05

2024-01-10T13:05

2024-01-10T13:05

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владимир зеленский

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зарубежье

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У президента Украины запланированы переговоры с президентом, премьер-министром, спикером Сейма Литвы, а также встречи с представителями политических сил, СМИ и украинской общины.Украинский лидер заявил, что будет обсуждать вопросы безопасности, интеграцию в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов.Также Зеленский поблагодарил за "бескомпромиссную поддержку Украины на протяжении всех 10 лет войны".

https://ukraina.ru/20240109/1052587104.html

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новости, украина, литва, вильнюс, владимир зеленский, визит, зарубежье