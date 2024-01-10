Боевые действия на Украине вдохнули новую жизнь в умирающий ВПК Европы – СМИ - 10.01.2024 Украина.ру
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Боевые действия на Украине вдохнули новую жизнь в умирающий ВПК Европы – СМИ
Боевые действия на Украине вдохнули новую жизнь в умирающий ВПК Европы – СМИ - 10.01.2024 Украина.ру
Боевые действия на Украине вдохнули новую жизнь в умирающий ВПК Европы – СМИ
Производство вооружения и боеприпасов в странах Евросоюза сильно отстает от потребностей, но военные действия на Украине вдохновляют европейский военно-промышленный комплекс (ВПК) на увеличение производства, пишет нидерландское издание NRC
2024-01-10T12:48
2024-01-10T12:48
новости
оружие
европа
впк
боеприпасы
украина
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"Символом проблем, стоящих перед Европой, является 155-миллиметровый артиллерийский снаряд – стандартный боеприпас практически для всех гаубиц НАТО. В марте прошлого года Киев срочно запросил поставку в Брюссель еще 155-мм гранат, из которых Украина выпускала 7 тысяч в день. ЕС отреагировал энергично, пообещав поставить миллион снарядов в течение года", - сказано в материале.Важно также увеличение производства 155-мм боеприпасов, отметил специалист по обороне Дик Занди из Института Клингендал. По мнению еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, к 2024 году Европа сможет производить один миллион снарядов в год.Занди также объясняет, что, несмотря на призывы верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля, оборонная отрасль не сможет в краткосрочной перспективе поставлять в ЕС больше продукции из-за существующих долгосрочных контрактов, которые невозможно разорвать.Чтобы повысить уверенность компаний, европейские страны теперь пытаются систематически объединять свои заказы, отмечает издание. Германия, Нидерланды, Румыния и Испания планируют закупить тысячу американских зенитных ракет для Patriot, что облегчит компании Raytheon логистику.Ряд стран также планируют коллективно закупать танки Leopard-2.
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новости, оружие, европа, впк, боеприпасы, украина
Новости, оружие, Европа, ВПК, боеприпасы, Украина

Боевые действия на Украине вдохнули новую жизнь в умирающий ВПК Европы – СМИ

12:48 10.01.2024
 
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Commandтанкисты бундесвера на Leopard 2
танкисты бундесвера на Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Command
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Производство вооружения и боеприпасов в странах Евросоюза сильно отстает от потребностей, но военные действия на Украине вдохновляют европейский военно-промышленный комплекс (ВПК) на увеличение производства, пишет нидерландское издание NRC
"Символом проблем, стоящих перед Европой, является 155-миллиметровый артиллерийский снаряд – стандартный боеприпас практически для всех гаубиц НАТО. В марте прошлого года Киев срочно запросил поставку в Брюссель еще 155-мм гранат, из которых Украина выпускала 7 тысяч в день. ЕС отреагировал энергично, пообещав поставить миллион снарядов в течение года", - сказано в материале.
Важно также увеличение производства 155-мм боеприпасов, отметил специалист по обороне Дик Занди из Института Клингендал. По мнению еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, к 2024 году Европа сможет производить один миллион снарядов в год.
Занди также объясняет, что, несмотря на призывы верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля, оборонная отрасль не сможет в краткосрочной перспективе поставлять в ЕС больше продукции из-за существующих долгосрочных контрактов, которые невозможно разорвать.
Чтобы повысить уверенность компаний, европейские страны теперь пытаются систематически объединять свои заказы, отмечает издание. Германия, Нидерланды, Румыния и Испания планируют закупить тысячу американских зенитных ракет для Patriot, что облегчит компании Raytheon логистику.
Ряд стран также планируют коллективно закупать танки Leopard-2.
- РИА Новости, 1920, 10.01.2024
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