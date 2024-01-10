https://ukraina.ru/20240110/1052604663.html

Захарова назвала пиаром тайную встречу по Украине в Эр-Рияде

Захарова назвала пиаром тайную встречу по Украине в Эр-Рияде - 10.01.2024 Украина.ру

Захарова назвала пиаром тайную встречу по Украине в Эр-Рияде

Тайная встреча по Украине в Эр-Рияде является попыткой привлечь внимание к режиму Владимира Зеленского. Об этом 10 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Спутник"

2024-01-10T09:07

2024-01-10T09:07

2024-01-10T09:07

встреча

новости

владимир зеленский

пиар

сергей лавров

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049032533_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_afb32bd0bb1254fe25bc11438a64ca09.jpg

"Это старая и выработанная концепция. Концепция привлечения политического внимания к режиму Зеленского. Говоря простым русским языком, наполненным англицизмами - это пиар режима Зеленского", - сказала Захарова.Она отметила, что такая информационная "шумиха" создается для того, чтобы поддерживать иллюзию политической активности, "уводя внимание мировой аудитории в сторону от реальных процессов возможного урегулирования".В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в полной секретности прошла очередная встреча по так называемой "формуле мира" Зеленского с участием западных стран и некоторых стран глобального Юга. При этом министр оговорился, что "те, кто участвовал в этой встрече из наших близких союзников, единомышленников, они не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к РФ".

https://ukraina.ru/20231229/1052493932.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

встреча, новости, владимир зеленский, пиар, сергей лавров, мария захарова