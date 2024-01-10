https://ukraina.ru/20240110/1052604663.html
Захарова назвала пиаром тайную встречу по Украине в Эр-Рияде
Захарова назвала пиаром тайную встречу по Украине в Эр-Рияде - 10.01.2024 Украина.ру
Захарова назвала пиаром тайную встречу по Украине в Эр-Рияде
Тайная встреча по Украине в Эр-Рияде является попыткой привлечь внимание к режиму Владимира Зеленского. Об этом 10 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Спутник"
2024-01-10T09:07
2024-01-10T09:07
2024-01-10T09:07
встреча
новости
владимир зеленский
пиар
сергей лавров
мария захарова
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"Это старая и выработанная концепция. Концепция привлечения политического внимания к режиму Зеленского. Говоря простым русским языком, наполненным англицизмами - это пиар режима Зеленского", - сказала Захарова.Она отметила, что такая информационная "шумиха" создается для того, чтобы поддерживать иллюзию политической активности, "уводя внимание мировой аудитории в сторону от реальных процессов возможного урегулирования".В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в полной секретности прошла очередная встреча по так называемой "формуле мира" Зеленского с участием западных стран и некоторых стран глобального Юга. При этом министр оговорился, что "те, кто участвовал в этой встрече из наших близких союзников, единомышленников, они не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к РФ".
https://ukraina.ru/20231229/1052493932.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
встреча, новости, владимир зеленский, пиар, сергей лавров, мария захарова
встреча, Новости, Владимир Зеленский, пиар, Сергей Лавров, Мария Захарова
Захарова назвала пиаром тайную встречу по Украине в Эр-Рияде
Тайная встреча по Украине в Эр-Рияде является попыткой привлечь внимание к режиму Владимира Зеленского. Об этом 10 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Спутник"
"Это старая и выработанная концепция. Концепция привлечения политического внимания к режиму Зеленского. Говоря простым русским языком, наполненным англицизмами - это пиар режима Зеленского", - сказала Захарова.
Она отметила, что такая информационная "шумиха" создается для того, чтобы поддерживать иллюзию политической активности, "уводя внимание мировой аудитории в сторону от реальных процессов возможного урегулирования".
В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в полной секретности прошла очередная встреча по так называемой "формуле мира" Зеленского с участием западных стран и некоторых стран глобального Юга. При этом министр оговорился, что "те, кто участвовал в этой встрече из наших близких союзников, единомышленников, они не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к РФ".