Захарова назвала пиаром тайную встречу по Украине в Эр-Рияде - 10.01.2024 Украина.ру
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Захарова назвала пиаром тайную встречу по Украине в Эр-Рияде
Захарова назвала пиаром тайную встречу по Украине в Эр-Рияде - 10.01.2024 Украина.ру
Захарова назвала пиаром тайную встречу по Украине в Эр-Рияде
Тайная встреча по Украине в Эр-Рияде является попыткой привлечь внимание к режиму Владимира Зеленского. Об этом 10 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Спутник"
2024-01-10T09:07
2024-01-10T09:07
встреча
новости
владимир зеленский
пиар
сергей лавров
мария захарова
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"Это старая и выработанная концепция. Концепция привлечения политического внимания к режиму Зеленского. Говоря простым русским языком, наполненным англицизмами - это пиар режима Зеленского", - сказала Захарова.Она отметила, что такая информационная "шумиха" создается для того, чтобы поддерживать иллюзию политической активности, "уводя внимание мировой аудитории в сторону от реальных процессов возможного урегулирования".В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в полной секретности прошла очередная встреча по так называемой "формуле мира" Зеленского с участием западных стран и некоторых стран глобального Юга. При этом министр оговорился, что "те, кто участвовал в этой встрече из наших близких союзников, единомышленников, они не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к РФ".
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60
встреча, новости, владимир зеленский, пиар, сергей лавров, мария захарова
встреча, Новости, Владимир Зеленский, пиар, Сергей Лавров, Мария Захарова

Захарова назвала пиаром тайную встречу по Украине в Эр-Рияде

09:07 10.01.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Тайная встреча по Украине в Эр-Рияде является попыткой привлечь внимание к режиму Владимира Зеленского. Об этом 10 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Спутник"
"Это старая и выработанная концепция. Концепция привлечения политического внимания к режиму Зеленского. Говоря простым русским языком, наполненным англицизмами - это пиар режима Зеленского", - сказала Захарова.
Она отметила, что такая информационная "шумиха" создается для того, чтобы поддерживать иллюзию политической активности, "уводя внимание мировой аудитории в сторону от реальных процессов возможного урегулирования".
В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в полной секретности прошла очередная встреча по так называемой "формуле мира" Зеленского с участием западных стран и некоторых стран глобального Юга. При этом министр оговорился, что "те, кто участвовал в этой встрече из наших близких союзников, единомышленников, они не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к РФ".
Города мира. Шанхай - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
29 декабря 2023, 11:52
В МИД КНР ответили на вопрос об участии Пекина в тайной встрече по "формуле Зеленского"Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин на брифинге 29 декабря уклончиво ответила на вопрос об участии китайской стороны в тайной встрече по "формуле Зеленского"
 
встречаНовостиВладимир ЗеленскийпиарСергей ЛавровМария Захарова
 
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