Войска отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении

Стартуют переговоры по безопасности. Что должна получить Украина Президент Зеленский 8 января утвердил состав делегации для участия в переговорах по гарантиям безопасности. Делегацию возглавил глава ОП Андрей Ермак, также в неё войдут Кирилл Буданов, Василий Малюк, Рустем Умеров