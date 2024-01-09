Войска отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Российские войска отразили четыре контратаки ВСУ на Купянском направлении в районе озера Лиман (Харьковская область), заявил 9 января начальник пресс-центра группировки Запад
"В полосе обороны 6 общевойсковой армии мотострелковые соединения при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили четыре контратаки штурмовых групп 32 и 115 механизированных бригад в районе озера Лиман. Противник вынужден был отойти в юго-западном направлении", - заявил представитель Минобороны РФ.
Расчёты тяжёлых огнемётных систем нанесли удары по взводным опорным пунктам подразделений 60 механизированной бригады в районе Терны, добавил начальник пресс-центра "Запад".
"В ходе контрбатарейной борьбы расчет самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" под командованием командира орудия сержанта Алексея Никулина уничтожил самоходную артиллерийскую установку противника 2С1 "Гвоздика" в районе Песчаное", - заявил он.
Общие потери ВСУ составили свыше 110 военнослужащих, 2 танка, 2 БМП, 2 БТР, 3 автомобиля, 2 гаубицы Д-20 и САУ "Гвоздика".
"В ходе контрбатарейной борьбы расчет самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" под командованием командира орудия сержанта Алексея Никулина уничтожил самоходную артиллерийскую установку противника 2С1 "Гвоздика" в районе Песчаное", - заявил он.
Общие потери ВСУ составили свыше 110 военнослужащих, 2 танка, 2 БМП, 2 БТР, 3 автомобиля, 2 гаубицы Д-20 и САУ "Гвоздика".