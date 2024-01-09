https://ukraina.ru/20240109/1052583587.html
Медведев анонсировал "майдан" в Берлине из-за Украины
Медведев анонсировал "майдан" в Берлине из-за Украины - 09.01.2024 Украина.ру
Медведев анонсировал "майдан" в Берлине из-за Украины
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 8 января в соцсети Х написал про возможный "майдан" в Берлине на фоне протестов немецких фермеров и роста расходов на поддержку Украины
2024-01-09T09:12
2024-01-09T09:12
2024-01-09T09:03
новости
олаф шольц
дмитрий медведев
украина
фермер
майдан
протесты
германия
зарубежье
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"Забастовки в Германии: фермеры заблокировали значительную часть страны. Субсидии закончились, а астрономические суммы, потраченные на Украину, все еще растут. При этом Германия – главный ее спонсор. Если это продолжится, бандеровцы принесут в Берлин свое проверенное оружие – Майдан. В этом случае сомнительно, что ливерная колбаса (канцлер ФРГ Олаф) Шольц выстоит. Мы наблюдаем за событиями со злобным интересом", - указал Медведев.Немецкие фермеры с понедельника начали забастовку по всей Германии, и в знак протеста из-за мер правительства по экономии бюджета заблокировали своими тракторами ряд автобанов. Протесты проходят практически во всех федеральных землях."Обиженной ливерной колбасой" весной прошлого года Шольца назвал бывший украинский посол в Берлине Андрей Мельник.Сам Шольц накануне заявил, что странам ЕС необходимо при принятии нового бюджета на 2024 год повысить расходы на военную помощь для Украины, как это уже сделала Германия.
https://ukraina.ru/20231231/1052517614.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, олаф шольц, дмитрий медведев, украина, фермер, майдан, протесты, германия, зарубежье
Новости, Олаф Шольц, Дмитрий Медведев, Украина, фермер, Майдан, протесты, Германия, Зарубежье
Медведев анонсировал "майдан" в Берлине из-за Украины
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 8 января в соцсети Х написал про возможный "майдан" в Берлине на фоне протестов немецких фермеров и роста расходов на поддержку Украины
"Забастовки в Германии: фермеры заблокировали значительную часть страны. Субсидии закончились, а астрономические суммы, потраченные на Украину, все еще растут. При этом Германия – главный ее спонсор. Если это продолжится, бандеровцы принесут в Берлин свое проверенное оружие – Майдан. В этом случае сомнительно, что ливерная колбаса (канцлер ФРГ Олаф) Шольц выстоит. Мы наблюдаем за событиями со злобным интересом", - указал Медведев.
Немецкие фермеры с понедельника начали забастовку по всей Германии, и в знак протеста из-за мер правительства по экономии бюджета заблокировали своими тракторами ряд автобанов. Протесты проходят практически во всех федеральных землях.
"Обиженной ливерной колбасой" весной прошлого года Шольца назвал бывший украинский посол в Берлине Андрей Мельник.
Сам Шольц накануне заявил, что странам ЕС необходимо при принятии нового бюджета на 2024 год повысить расходы на военную помощь для Украины, как это уже сделала Германия.