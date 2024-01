https://ukraina.ru/20240108/1052582747.html

Поляки и "Северные потоки", взрыв у Сан-Донато. Итоги 8 января на Украине

Поляки и "Северные потоки", взрыв у Сан-Донато. Итоги 8 января на Украине

Американские издания обвинили Польшу в сокрытии доказательств о передвижении по стране подозреваемых в подрыве "Северных потоков". Российские СМИ сообщили о взрыве у станции Сан-Донато в Нижнем Тагиле

О поведении польских чиновников сообщило издание The Wall Street Journal, со ссылкой на европейских следователей."По словам следователей, польские чиновники не спешили предоставлять информацию и скрывали ключевые доказательства о передвижениях предполагаемых диверсантов по польской земле", — указывалось в публикации.По данным издания, следствие уже давно склоняется к выводу, что атаку на трубопроводы совершили с территории Украины через Польшу. В то же время, неспособность Варшавы сотрудничать мешает установить, было предыдущее польское правительство в курсе этого или нет.Источники The Wall Street Journal сообщили изданию, что несколько местных агентств безопасности отказались делиться со следствием кадрами подозреваемых с камер видеонаблюдения на территории Польши. Более того, чиновники из некоторых ведомств, среди которых агентство внутренней безопасности Польши, "не отвечали на запросы, искажали или давали противоречивую информацию".При этом следователи из Германии ждали как минимум два месяца, чтобы добиться встречи с польскими следователями. У немцев сложилось впечатление, что их польские коллеги не желают или не могут сотрудничать.Версию о том, что произошедшие 26 сентября 2022 года взрывы на российских экспортных газопроводах в Европу "Северный поток" и "Северный поток – 2" были осуществлены группой украинских диверсантов, распространили американские и немецкие СМИ. По их информации, украинцы якобы сняли яхту, на которой и доставили взрывчатку и аквалангистов к месту, где были заложены взрывные устройства.Позже американское издание The Washington Post сообщило, что операцию якобы координировал полковник Сил специальных операций ВСУ Роман Червинский."Червинский подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которые в конечном итоге подчинялись ... [главкому ВСУ] Валерию Залужному", - рассказали газете источники, знакомые с тем, как проводилась операция.Сам Червинский через адвоката заявил, что не причастен к подрыву "Северных потоков"."Все спекуляции относительно моей причастности к атаке на "Северный поток" распространяются российской пропагандой безо всяких оснований", – указал Червинский в письменном заявлении для The Washington Post и Der Spiegel, которые проводили совместное расследование его роли в этой операции.При этом представители украинского правительства не ответили на вопрос The Washington Post об участии Червинского.Как уверяли The Washington Post источники, операция на "Северных потоках" была разработана таким образом, чтобы президент Украины Владимир Зеленский о ней не знал."Все, кто участвовал в планировании и реализации, подчинялись непосредственно Залужному, поэтому Зеленский об этом не знал", - цитировало издание "секретный документ ЦРУ" слитый позже в сеть (в достоверности этих документов выражали сомнения и в России, и за рубежом - Ред.)Однако независимые эксперты уже после появления первых сообщений о том, что в подрыве "Северных потоков" могла быть виновна группа диверсантов с Украины, поставили эту версию под сомнение."Трубу разорвало в нескольких частях так, что отдельные части, которые остались целы, — две входные дыры, — расходятся друг от друга на 260 м. Специалистов "Газпрома" допустили досмотреть две воронки: одна воронка глубиной 3 м, другая — 6 м. И одну из частей трубы загнуло внутри конструкции на 90 градусов. Такой силы был взрыв, и от него пострадал соседний газопровод. Т. е. это не тротиловая шашка. Что же мы можем сказать? Сейчас сказали, что есть некое судно, — это, судя по всему, моторная яхта, на которой был экипаж из пяти человек: женщина-врач, двое подводников, капитан и помощник. И вот они и осуществили этот подрыв, они являются некими "проукраинскими силами", пишет американская пресса... Главное, что сказали мои маститые консультанты, которые имели дело с подводными диверсиями: можно говорить что угодно, но категорически исключена самодеятельность. Это деяние — подрыв "Северных потоков" — возможно только при деятельном активном участии государства", — отмечал военный обозреватель "Новой газеты" (СМИ, выполняющее функции иноагента. — Ред.) Валерий Ширяев, ранее работавший в КГБ и ФСБ, в эфире "Живого гвоздя".По словам Ширяева, только государства имеют флот, диверсантов, военную разведку, специалистов, которые могут спланировать операцию, чтобы она закончилась успехом.Он указал на то, что практически невероятно удержать яхту над местом теракта в течение длительного времени, необходимого для спуска всей взрывчатки к газопроводу и поднятия тех, кто её спускал.Позже американский журналист Сеймур Херш обнародовал свою версию произошедшего. Со ссылкой на источники он сообщил, что взрывчатку под газопроводы заложили водолазы ВМС США во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели взрывные устройства в действие.Причём президент США Джо Байден решился на диверсию после более, чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне обвинения Херша отрицали.Спустя некоторое время, Херш уточнил свою версию. По его словам, изначально планировать подрыв газопроводов США начали ещё до начала специальной военной операции на Украине."Американцы, приписанные к тайной миссии в Балтийском море за недели до российского вторжения на Украину в феврале 2022 года, полагали, что целью было убедить российского президента Владимира Путина не вторгаться (не начинать СВО – Ред.). Когда вторжение, несмотря публичные угрозы уничтожить трубопровод, <...> всё же состоялось, американской команде в Норвегии приказали продолжать работу и найти способ довести её до конца", — отметил Херш.По его словам, теракт подготовили к концу мая, но Байден отложил его без объяснения причин. Три из четырёх веток трубопровода были уничтожены после того, как взрывные устройства были приведены в действие посредством низкочастотного сонарного устройства, добавлял Херш.Взрыв у Сан-ДонатоПервые новости о взрыве у Сан-Донато стали появляться днём 8 января."В Нижнем Тагиле на железнодорожных путях, предварительно, сработало взрывное устройство – источник. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Неподалеку от места взрыва было найдено еще одно ВУ", - писал в 15:26 телеграм-канал "112".Спустя 6 минут другой канал – Baza – сообщил о том, что информацию о взрыве проверяют спасательные службы."Спасательные службы проверяют информацию о взрыве на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле. По предварительной версии, под цистерной сработало взрывное устройство", - указывалось в публикации канала.Ещё через 8 минут канал "112" сообщил новые подробности о взрыве."Взрывное устройство в Нижнем Тагиле было закреплено на одной из цистерн, которые вышли с нефтебазы у станции Сан-Донато буквально сегодня утром. Первыми взрыв услышали сотрудники военизированной охраны, которые охраняли вагоны с металлом неподалёку. Они осмотрели место, нашли повреждённую цистерну и ещё одно взрывное устройство на магните на соседней бочке. На место выехали взрывотехники, территорию оцепили. Пострадавших нет", - отмечалось в сообщении.По информации издания URA.ru, из-за взрыва на железной дороге ограничили движение."С 16:50 местного времени ограничено движение поездов по ст. Сан-Донато (участок Нижний Тагил — Гороблагодатская Свердловской железной дороги). В связи с проведением оперативных мероприятий правоохранительными органами", - рассказали изданию в пресс-службе СвЖД.Также в пресс-службе сообщили о возможной задержке ряда электропоездов.Ранее, в декабре, Федеральная Служба Безопасности России сообщила о задержании гражданина Белоруссии Сергея Еремеева по подозрению в подрыве по указанию СБУ грузового состава из 50 вагонов в Северомуйском тоннеле в Бурятии. В результате взрыва выгорели 16 цистерн, произошёл разлив топлива на площади 150 квадратных метров. По версии следствия, Еремеев получал указания от другого гражданина Белоруссии, который жил в Литве и также работал на СБУ. Позже суд арестовал Еремеева.После первых сообщений о взрыве в Бурятии украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ сообщили, что произошедшее – результат деятельности украинских спецслужб.

