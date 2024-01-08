https://ukraina.ru/20240108/1052576944.html

Константинов заявил о неизбежном распаде Украины

Константинов заявил о неизбежном распаде Украины - 08.01.2024 Украина.ру

Константинов заявил о неизбежном распаде Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что распад Украины неизбежен, передает 8 января РИА Новости

2024-01-08T09:49

2024-01-08T09:49

2024-01-08T09:52

новые регионы

новости

россия

украина

территория

владимир константинов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038790262_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3b65c2db4c13d95bc042c81913ada0e1.jpg.webp

"Возможно, конфликт будет переведен из горячей в более привычную - холодную - фазу. И тогда Запад предложит некий приемлемый для нас компромисс по распределению территории бывшей Украины. Распад Украины неизбежен, и убежден, что план по урегулированию конфликта должен предусматривать для нас возращение исторически русских земель обратно в состав России. То есть гораздо большие территориальные приобретения, чем так называемые "подконтрольная часть территории", иными словами - та часть бывшей Украины, которая нашими войсками уже освобождена", - сказал Константинов.По его мнению, варианты разрешения украинского конфликта между Западом и Россией будут зависеть от того, у кого окажется больше стратегического терпения, кто продемонстрирует превосходящую государственную мощь.На днях британское издание Daily Express сообщило, что политики в США понимают, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить, оставив за Россией "подконтрольную ей часть территорий".

https://ukraina.ru/20231127/1051417544.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новые регионы, новости, россия, украина, территория, владимир константинов