https://ukraina.ru/20240108/1052576944.html
Константинов заявил о неизбежном распаде Украины
Константинов заявил о неизбежном распаде Украины - 08.01.2024 Украина.ру
Константинов заявил о неизбежном распаде Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что распад Украины неизбежен, передает 8 января РИА Новости
2024-01-08T09:49
2024-01-08T09:49
2024-01-08T09:52
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владимир константинов
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"Возможно, конфликт будет переведен из горячей в более привычную - холодную - фазу. И тогда Запад предложит некий приемлемый для нас компромисс по распределению территории бывшей Украины. Распад Украины неизбежен, и убежден, что план по урегулированию конфликта должен предусматривать для нас возращение исторически русских земель обратно в состав России. То есть гораздо большие территориальные приобретения, чем так называемые "подконтрольная часть территории", иными словами - та часть бывшей Украины, которая нашими войсками уже освобождена", - сказал Константинов.По его мнению, варианты разрешения украинского конфликта между Западом и Россией будут зависеть от того, у кого окажется больше стратегического терпения, кто продемонстрирует превосходящую государственную мощь.На днях британское издание Daily Express сообщило, что политики в США понимают, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить, оставив за Россией "подконтрольную ей часть территорий".
https://ukraina.ru/20231127/1051417544.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новые регионы, новости, россия, украина, территория, владимир константинов
Новые регионы, Новости, Россия, Украина, территория, Владимир Константинов
Константинов заявил о неизбежном распаде Украины
09:49 08.01.2024 (обновлено: 09:52 08.01.2024)
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что распад Украины неизбежен, передает 8 января РИА Новости
"Возможно, конфликт будет переведен из горячей в более привычную - холодную - фазу. И тогда Запад предложит некий приемлемый для нас компромисс по распределению территории бывшей Украины. Распад Украины неизбежен, и убежден, что план по урегулированию конфликта должен предусматривать для нас возращение исторически русских земель обратно в состав России. То есть гораздо большие территориальные приобретения, чем так называемые "подконтрольная часть территории", иными словами - та часть бывшей Украины, которая нашими войсками уже освобождена", - сказал Константинов.
По его мнению, варианты разрешения украинского конфликта между Западом и Россией будут зависеть от того, у кого окажется больше стратегического терпения, кто продемонстрирует превосходящую государственную мощь.
"До развязывания этого конфликта очевидным казалось полное и подавляющее преимущество коллективного Запада. Но через почти два года активного вооруженного противостояния выясняется, что вся хваленая западная экономика не в состоянии обеспечить нанятую Западом ВСУ боеприпасами, вползает в рецессию. Да и украинцы - наемники Запада, его пушечное мясо, заканчиваются", - подчеркнул глава парламента.
На днях британское издание Daily Express сообщило, что политики в США понимают, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить, оставив за Россией "подконтрольную ей часть территорий".