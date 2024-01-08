Системы ПВО перехватили украинскую ракету над Белгородской областью — МО РФ - 08.01.2024 Украина.ру
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Системы ПВО перехватили украинскую ракету над Белгородской областью — МО РФ
Системы ПВО перехватили украинскую ракету над Белгородской областью — МО РФ - 08.01.2024 Украина.ру
Системы ПВО перехватили украинскую ракету над Белгородской областью — МО РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинскую ракету С-200 над Белгородской областью. Об этом 8 января сообщает Минобороны России
2024-01-08T09:26
2024-01-08T09:29
пво
ракета
белгородская область
новости
атака
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"В 07.00 пресечена попытка террористической атаки киевского режима с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200 по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в материале ведомства.Там уточнили, что ракету перехватили дежурные средства ПВО.
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пво, ракета, белгородская область, новости, атака
ПВО, Ракета, Белгородская область, Новости, атака

Системы ПВО перехватили украинскую ракету над Белгородской областью — МО РФ

09:26 08.01.2024 (обновлено: 09:29 08.01.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинскую ракету С-200 над Белгородской областью. Об этом 8 января сообщает Минобороны России
"В 07.00 пресечена попытка террористической атаки киевского режима с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200 по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в материале ведомства.
Там уточнили, что ракету перехватили дежурные средства ПВО.
Зеленский Финляндия
26 июля 2023, 13:34
Зеленский заявил об усилении ПВО "там, где надо"Президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он написал в своём телеграм-канале
 
ПВОРакетаБелгородская областьНовостиатака
 
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09:26Системы ПВО перехватили украинскую ракету над Белгородской областью — МО РФ
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