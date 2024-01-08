https://ukraina.ru/20240108/1052575360.html

"Привести тыл в чувство". Украинские эксперты о том, кому жить, а кому воевать

"Привести тыл в чувство". Украинские эксперты о том, кому жить, а кому воевать - 08.01.2024 Украина.ру

"Привести тыл в чувство". Украинские эксперты о том, кому жить, а кому воевать

Самым популярным словом на Украине в 2023 году стало слово "мобилизация". Словарь современного украинского сленга "Мыслово" выбрал этот термин в качестве "слова года"

2024-01-08T04:31

2024-01-08T04:31

2024-01-08T04:31

эксклюзив

украина

всу

валерий залужный

владимир зеленский

марьяна безуглая

мобилизация

юлия тимошенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0a/1051889732_0:0:1977:1112_1920x0_80_0_0_020a64b9c85db5d831ba7e2f8abba2ef.jpg

На сайте словаря размещено пояснение, что именно этот термин "находится в центре общественной дискуссии в течение всего года с пиковым интересом в декабре, когда правительство внесло в парламент спорный законопроект о мобилизации".Это многое говорит о самоощущении людей, считает украинский политтехнолог Олег Постернак. По его мнению, проблема в том, что в какой-то момент во властных кабинетах решили использовать мобилизацию как эмоционально-политическую технологию.В частности, с целью "привести в чувство тыл, потому что многие стали возвращаться к принципам и нормам довоенной сытой жизни", пояснил эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).Кроме того, власть хочет показать, что она на стороне военнослужащих, потому что людей на передовой раздражало поведение некоторых тыловых гражданских. При этом есть еще одна цель – привязать непопулярную тему к (главкому ВСУ – Ред.) Залужному, к военному руководству.Серьезной дискуссии нет, поскольку одновременно происходит забалтывание темы мобилизации "путем инъекций каких-то очень кризисных, нелепых, абсолютно странных.. тем" (вроде предложений внедрить мобилизационную лотерею или освобождать от призыва тех, кто получает большую зарплату).Политтехнолог отметил, что он-то уж точно знает – "это тоже технология".А пока обсуждают все эти "странные" и "нелепые" идеи, украинские паблики заполнены сообщениями о похищениях мужчин сотрудниками ТЦК – людей ловят на улицах, в магазинах, в транспорте, на блокпостах, подкарауливают у подъездов..."Тотальная мобилизация в Украине превращается в открытое воровство людей, причем забирают в любом месте, несмотря на ситуацию и наличие детей. Военкомы все больше ассоциируются с полицаями, которые готовы выполнять любой приказ, чтобы выслужиться. Все это происходит уже сейчас, когда нет законопроекта о мобилизации, а что нас ждёт в будущем?Характерна реакция наших нардепов, которые молчат и забыли о своей прямой функции-защиты прав украинцев, только единицы открыто заявляют о беспределе ТЦК", – отмечает популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Тема мобилизации становится чрезвычайно токсичной, и украинская элита это чувствует. Политики используют это в своих целях.Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступила с видеообращением, предложив ряд мер – в частности, вдвое повысить зарплату военнослужащим, воюющим более 15 месяцев, давать отпуска, используя силовиков для замены, освободить от призыва студентов, преподавателей, инвалидов первой, второй и третьей группы, многодетных отцов и т. д.Но многие наблюдатели на Украине считают эти предложения популизмом – все понимают, что если их принять, то Киеву просто некого будет призывать и отправлять на линию боевого соприкосновения.Покинувший страну бывший советник ОП Алексей Арестович* считает, что для украинских военных должна быть разработана система поощрений, нужно создавать "касту" и формировать соответствующее восприятие этой "касты" в обществе."Это люди, которые согласились воевать за нас и умирать… Они готовы за нас сражаться в условиях, когда, по сути, можно отсидеться, отпетлять", – сказал Арестович* в интервью жуналисту Василию Голованову.Пока такой системы поощрений нет и, по словам экс-советника ОП, "военный до сих пор – лох". Арестович* пояснил, что "когда война заканчивается, через три часа военный никому не нужен".Что же, быть такими "лохами" согласны далеко не все. Кто может спастись, спасется.Что ждет тех, кто уже проголосовал против мобилизации ногами? От 600 до 800 тысяч украинских мужчин призывного возраста находится за границей, сообщил Постернак.По его мнению, некоторыми мерами в законопроекте власть, опять же, желает продемонстрировать военным, что она "за справедливость" – мол, воевать должны все. И потому можно допустить, что для заграничных украинцев все-таки будут введены определенные ограничения.А вот Арестович* выступает за то, что их всех уехавших надо амнистировать. Он раскритиковал предложение Зеленского выбирать – "ты гражданин или беженец".По мнению экс-советника ОП, когда государство – в демографический яме, причем в такой, из которой уже нельзя вылезти, "разбрасываться гражданами, которые уехали – это точно не государственническая позиция".Разбрасываться не надо, просто потом у них "должны быть разные права".Обсуждают и ситуацию вокруг прославившейся своими "экспериментальными" опросами в соцсетях и громкими заявлениями замглавы парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Марьяны Безуглой.В Раде зарегистрировали постановление об отзыве Безуглой с этой должности. Ранее отставку инициировал сам Комитет. За решение об отзыве должна проголосовать Рада.Украинский политолог Николай Давыдюк считает, что большинство членов Комитета "офисная" (то есть действующая как ставленник офиса Зеленского) Безуглая "просто достала".Теперь украинцы увидят, как проголосуют депутаты, увидят, есть ли еще в стране "остатки парламентаризма". Либо это буде означать, что офис Зеленского не против, отметил политолог.По его мнению, Безуглая – это "один из инструментов организации раскола". И если парламент не проголосует за отставку Безуглой, то ее токсичность "разойдется" на всех депутатов. А маргинализация парламента – "путь к диктатуре", у президента тогда появятся "дикие полномочия, из которых он потом выйти демократом уже физически не сможет и не захочет".Впрочем, подчеркнул эксперт, сейчас "не политики, а генералы – вот они являются лидерами страны".В общем, голосование по отставке Безуглой – лакмусовая бумажка, голосование покажет, "это парламент или просто приложение в телефоне президента", считает Давыдюк.В свою очередь Олег Постернак отметил, что эпатажные действия и заявления Безуглой ему кажутся "абсолютно руководимыми" властью.Возможно, Банковой нужно сейчас дистанцироваться от медийного угара, созданного ее заявлениями, и потому ее как бы наказывают за мнимое своеволие. Хотя, предполагает политтехнолог, на самом деле никакого своеволия не было, заявлениями Безуглой власти пытались "пристегнуть" главкома Залужного к теме непопулярной мобилизации.* внесён Росфинмониторингом в список спонсоров терроризма и экстремизма

https://ukraina.ru/20240106/1052558503.html

https://ukraina.ru/20240105/1052554034.html

https://ukraina.ru/20240104/1052544713.html

https://ukraina.ru/20240103/1052540464.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, всу, валерий залужный, владимир зеленский, марьяна безуглая, мобилизация, юлия тимошенко