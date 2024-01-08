"Привести тыл в чувство". Украинские эксперты о том, кому жить, а кому воевать - 08.01.2024 Украина.ру
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"Привести тыл в чувство". Украинские эксперты о том, кому жить, а кому воевать
"Привести тыл в чувство". Украинские эксперты о том, кому жить, а кому воевать - 08.01.2024 Украина.ру
"Привести тыл в чувство". Украинские эксперты о том, кому жить, а кому воевать
Самым популярным словом на Украине в 2023 году стало слово "мобилизация". Словарь современного украинского сленга "Мыслово" выбрал этот термин в качестве "слова года"
2024-01-08T04:31
2024-01-08T04:31
эксклюзив
украина
всу
валерий залужный
владимир зеленский
марьяна безуглая
мобилизация
юлия тимошенко
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На сайте словаря размещено пояснение, что именно этот термин "находится в центре общественной дискуссии в течение всего года с пиковым интересом в декабре, когда правительство внесло в парламент спорный законопроект о мобилизации".Это многое говорит о самоощущении людей, считает украинский политтехнолог Олег Постернак. По его мнению, проблема в том, что в какой-то момент во властных кабинетах решили использовать мобилизацию как эмоционально-политическую технологию.В частности, с целью "привести в чувство тыл, потому что многие стали возвращаться к принципам и нормам довоенной сытой жизни", пояснил эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).Кроме того, власть хочет показать, что она на стороне военнослужащих, потому что людей на передовой раздражало поведение некоторых тыловых гражданских. При этом есть еще одна цель – привязать непопулярную тему к (главкому ВСУ – Ред.) Залужному, к военному руководству.Серьезной дискуссии нет, поскольку одновременно происходит забалтывание темы мобилизации "путем инъекций каких-то очень кризисных, нелепых, абсолютно странных.. тем" (вроде предложений внедрить мобилизационную лотерею или освобождать от призыва тех, кто получает большую зарплату).Политтехнолог отметил, что он-то уж точно знает – "это тоже технология".А пока обсуждают все эти "странные" и "нелепые" идеи, украинские паблики заполнены сообщениями о похищениях мужчин сотрудниками ТЦК – людей ловят на улицах, в магазинах, в транспорте, на блокпостах, подкарауливают у подъездов..."Тотальная мобилизация в Украине превращается в открытое воровство людей, причем забирают в любом месте, несмотря на ситуацию и наличие детей. Военкомы все больше ассоциируются с полицаями, которые готовы выполнять любой приказ, чтобы выслужиться. Все это происходит уже сейчас, когда нет законопроекта о мобилизации, а что нас ждёт в будущем?Характерна реакция наших нардепов, которые молчат и забыли о своей прямой функции-защиты прав украинцев, только единицы открыто заявляют о беспределе ТЦК", – отмечает популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Тема мобилизации становится чрезвычайно токсичной, и украинская элита это чувствует. Политики используют это в своих целях.Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступила с видеообращением, предложив ряд мер – в частности, вдвое повысить зарплату военнослужащим, воюющим более 15 месяцев, давать отпуска, используя силовиков для замены, освободить от призыва студентов, преподавателей, инвалидов первой, второй и третьей группы, многодетных отцов и т. д.Но многие наблюдатели на Украине считают эти предложения популизмом – все понимают, что если их принять, то Киеву просто некого будет призывать и отправлять на линию боевого соприкосновения.Покинувший страну бывший советник ОП Алексей Арестович* считает, что для украинских военных должна быть разработана система поощрений, нужно создавать "касту" и формировать соответствующее восприятие этой "касты" в обществе."Это люди, которые согласились воевать за нас и умирать… Они готовы за нас сражаться в условиях, когда, по сути, можно отсидеться, отпетлять", – сказал Арестович* в интервью жуналисту Василию Голованову.Пока такой системы поощрений нет и, по словам экс-советника ОП, "военный до сих пор – лох". Арестович* пояснил, что "когда война заканчивается, через три часа военный никому не нужен".Что же, быть такими "лохами" согласны далеко не все. Кто может спастись, спасется.Что ждет тех, кто уже проголосовал против мобилизации ногами? От 600 до 800 тысяч украинских мужчин призывного возраста находится за границей, сообщил Постернак.По его мнению, некоторыми мерами в законопроекте власть, опять же, желает продемонстрировать военным, что она "за справедливость" – мол, воевать должны все. И потому можно допустить, что для заграничных украинцев все-таки будут введены определенные ограничения.А вот Арестович* выступает за то, что их всех уехавших надо амнистировать. Он раскритиковал предложение Зеленского выбирать – "ты гражданин или беженец".По мнению экс-советника ОП, когда государство – в демографический яме, причем в такой, из которой уже нельзя вылезти, "разбрасываться гражданами, которые уехали – это точно не государственническая позиция".Разбрасываться не надо, просто потом у них "должны быть разные права".Обсуждают и ситуацию вокруг прославившейся своими "экспериментальными" опросами в соцсетях и громкими заявлениями замглавы парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Марьяны Безуглой.В Раде зарегистрировали постановление об отзыве Безуглой с этой должности. Ранее отставку инициировал сам Комитет. За решение об отзыве должна проголосовать Рада.Украинский политолог Николай Давыдюк считает, что большинство членов Комитета "офисная" (то есть действующая как ставленник офиса Зеленского) Безуглая "просто достала".Теперь украинцы увидят, как проголосуют депутаты, увидят, есть ли еще в стране "остатки парламентаризма". Либо это буде означать, что офис Зеленского не против, отметил политолог.По его мнению, Безуглая – это "один из инструментов организации раскола". И если парламент не проголосует за отставку Безуглой, то ее токсичность "разойдется" на всех депутатов. А маргинализация парламента – "путь к диктатуре", у президента тогда появятся "дикие полномочия, из которых он потом выйти демократом уже физически не сможет и не захочет".Впрочем, подчеркнул эксперт, сейчас "не политики, а генералы – вот они являются лидерами страны".В общем, голосование по отставке Безуглой – лакмусовая бумажка, голосование покажет, "это парламент или просто приложение в телефоне президента", считает Давыдюк.В свою очередь Олег Постернак отметил, что эпатажные действия и заявления Безуглой ему кажутся "абсолютно руководимыми" властью.Возможно, Банковой нужно сейчас дистанцироваться от медийного угара, созданного ее заявлениями, и потому ее как бы наказывают за мнимое своеволие. Хотя, предполагает политтехнолог, на самом деле никакого своеволия не было, заявлениями Безуглой власти пытались "пристегнуть" главкома Залужного к теме непопулярной мобилизации.* внесён Росфинмониторингом в список спонсоров терроризма и экстремизма
https://ukraina.ru/20240106/1052558503.html
https://ukraina.ru/20240105/1052554034.html
https://ukraina.ru/20240104/1052544713.html
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, всу, валерий залужный, владимир зеленский, марьяна безуглая, мобилизация, юлия тимошенко
Эксклюзив, Украина, ВСУ, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Марьяна Безуглая, мобилизация, Юлия Тимошенко

"Привести тыл в чувство". Украинские эксперты о том, кому жить, а кому воевать

04:31 08.01.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 ОМПБр / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 ОМПБр / Генеральний штаб ЗСУ
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Самым популярным словом на Украине в 2023 году стало слово "мобилизация". Словарь современного украинского сленга "Мыслово" выбрал этот термин в качестве "слова года"
На сайте словаря размещено пояснение, что именно этот термин "находится в центре общественной дискуссии в течение всего года с пиковым интересом в декабре, когда правительство внесло в парламент спорный законопроект о мобилизации".
Это многое говорит о самоощущении людей, считает украинский политтехнолог Олег Постернак. По его мнению, проблема в том, что в какой-то момент во властных кабинетах решили использовать мобилизацию как эмоционально-политическую технологию.
В частности, с целью "привести в чувство тыл, потому что многие стали возвращаться к принципам и нормам довоенной сытой жизни", пояснил эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).
Кроме того, власть хочет показать, что она на стороне военнослужащих, потому что людей на передовой раздражало поведение некоторых тыловых гражданских. При этом есть еще одна цель – привязать непопулярную тему к (главкому ВСУ – Ред.) Залужному, к военному руководству.
Серьезной дискуссии нет, поскольку одновременно происходит забалтывание темы мобилизации "путем инъекций каких-то очень кризисных, нелепых, абсолютно странных.. тем" (вроде предложений внедрить мобилизационную лотерею или освобождать от призыва тех, кто получает большую зарплату).
Политтехнолог отметил, что он-то уж точно знает – "это тоже технология".
6 января, 04:07
"На краю бездны". Украинские эксперты и политики призывают к единству и вспоминают лозунги УПА*Опытные деятели на Украине понимают, в каком положении оказалось государство, строительству которого они отдали столько сил. Правда, некоторые из них предлагают рецепты спасения, которые в исторической практике не сработали
А пока обсуждают все эти "странные" и "нелепые" идеи, украинские паблики заполнены сообщениями о похищениях мужчин сотрудниками ТЦК – людей ловят на улицах, в магазинах, в транспорте, на блокпостах, подкарауливают у подъездов...
"Тотальная мобилизация в Украине превращается в открытое воровство людей, причем забирают в любом месте, несмотря на ситуацию и наличие детей. Военкомы все больше ассоциируются с полицаями, которые готовы выполнять любой приказ, чтобы выслужиться. Все это происходит уже сейчас, когда нет законопроекта о мобилизации, а что нас ждёт в будущем?
Характерна реакция наших нардепов, которые молчат и забыли о своей прямой функции-защиты прав украинцев, только единицы открыто заявляют о беспределе ТЦК", – отмечает популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".
Тема мобилизации становится чрезвычайно токсичной, и украинская элита это чувствует. Политики используют это в своих целях.
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступила с видеообращением, предложив ряд мер – в частности, вдвое повысить зарплату военнослужащим, воюющим более 15 месяцев, давать отпуска, используя силовиков для замены, освободить от призыва студентов, преподавателей, инвалидов первой, второй и третьей группы, многодетных отцов и т. д.
Но многие наблюдатели на Украине считают эти предложения популизмом – все понимают, что если их принять, то Киеву просто некого будет призывать и отправлять на линию боевого соприкосновения.
5 января, 04:10
"Пора проснуться". Украинские эксперты и политики о крахе страныВ украинском экспертном и политическом сообществе продолжают обсуждать последствия ракетных атак и думают над тем, каким образом можно вывести из зоны комфорта не желающих отдавать жизнь за Зеленского украинцев и побудить их отправиться на фронт
Покинувший страну бывший советник ОП Алексей Арестович* считает, что для украинских военных должна быть разработана система поощрений, нужно создавать "касту" и формировать соответствующее восприятие этой "касты" в обществе.
"Это люди, которые согласились воевать за нас и умирать… Они готовы за нас сражаться в условиях, когда, по сути, можно отсидеться, отпетлять", – сказал Арестович* в интервью жуналисту Василию Голованову.
Пока такой системы поощрений нет и, по словам экс-советника ОП, "военный до сих пор – лох". Арестович* пояснил, что "когда война заканчивается, через три часа военный никому не нужен".
Что же, быть такими "лохами" согласны далеко не все. Кто может спастись, спасется.
Что ждет тех, кто уже проголосовал против мобилизации ногами? От 600 до 800 тысяч украинских мужчин призывного возраста находится за границей, сообщил Постернак.
По его мнению, некоторыми мерами в законопроекте власть, опять же, желает продемонстрировать военным, что она "за справедливость" – мол, воевать должны все. И потому можно допустить, что для заграничных украинцев все-таки будут введены определенные ограничения.
А вот Арестович* выступает за то, что их всех уехавших надо амнистировать. Он раскритиковал предложение Зеленского выбирать – "ты гражданин или беженец".
По мнению экс-советника ОП, когда государство – в демографический яме, причем в такой, из которой уже нельзя вылезти, "разбрасываться гражданами, которые уехали – это точно не государственническая позиция".
Разбрасываться не надо, просто потом у них "должны быть разные права".
4 января, 04:29
"Компашка Зеленского должна уйти". Украинские эксперты пытаются найти выход из катастрофыВ Киеве думают над тем, как подстегнуть Запад к более активным действиям, без этого киевский режим не справляется. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Запад утратил ощущение срочности в деле оказания помощи Украине
Обсуждают и ситуацию вокруг прославившейся своими "экспериментальными" опросами в соцсетях и громкими заявлениями замглавы парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Марьяны Безуглой.
В Раде зарегистрировали постановление об отзыве Безуглой с этой должности. Ранее отставку инициировал сам Комитет. За решение об отзыве должна проголосовать Рада.
Украинский политолог Николай Давыдюк считает, что большинство членов Комитета "офисная" (то есть действующая как ставленник офиса Зеленского) Безуглая "просто достала".
Теперь украинцы увидят, как проголосуют депутаты, увидят, есть ли еще в стране "остатки парламентаризма". Либо это буде означать, что офис Зеленского не против, отметил политолог.
По его мнению, Безуглая – это "один из инструментов организации раскола". И если парламент не проголосует за отставку Безуглой, то ее токсичность "разойдется" на всех депутатов. А маргинализация парламента – "путь к диктатуре", у президента тогда появятся "дикие полномочия, из которых он потом выйти демократом уже физически не сможет и не захочет".
Впрочем, подчеркнул эксперт, сейчас "не политики, а генералы – вот они являются лидерами страны".
В общем, голосование по отставке Безуглой – лакмусовая бумажка, голосование покажет, "это парламент или просто приложение в телефоне президента", считает Давыдюк.
- РИА Новости, 1920, 03.01.2024
3 января, 04:07
"Не желают защищать это государство". Украинские эксперты и политики о ситуации в странеНынешняя власть окончательно превращает Украину в концлагерь. На фронт погонят всех, кроме "избранных". На границах перестали выпускать прежде выездных — инвалидов и многодетных отцов — под тем предлогом, что бывают подделки в документах
В свою очередь Олег Постернак отметил, что эпатажные действия и заявления Безуглой ему кажутся "абсолютно руководимыми" властью.
Возможно, Банковой нужно сейчас дистанцироваться от медийного угара, созданного ее заявлениями, и потому ее как бы наказывают за мнимое своеволие. Хотя, предполагает политтехнолог, на самом деле никакого своеволия не было, заявлениями Безуглой власти пытались "пристегнуть" главкома Залужного к теме непопулярной мобилизации.
* внесён Росфинмониторингом в список спонсоров терроризма и экстремизма
 
ЭксклюзивУкраинаВСУВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийМарьяна БезуглаямобилизацияЮлия Тимошенко
 
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Заголовок открываемого материала
04:31"Привести тыл в чувство". Украинские эксперты о том, кому жить, а кому воевать
04:09Страдания по Шухевичу и коррупция на поставках одежды для ВСУ. Что происходит во Львове
17:15Во Львове произошел конфликт между вдовами бойцов ВСУ и активистами
17:01Визит главы МИД Японии, армия ЕС. Итоги 7 января на Украине
16:49Вице-мэр Риги извинился за русские песни на Рождественской ярмарке
16:42"Нужно сказать людям правду": Луценко заявил о больших потерях в ВСУ
15:38Календарь для бабушки от нехристей. Украинские неонацисты дискредитируют Рождество
15:25О ситуации на фронте, белорусском направлении и политической игре Залужного - Копылов
14:22Военкомы из Киевской области похитили и убили человека – депутат Рады
14:04Российские военные за ночь сбили два самолета ВСУ – Минобороны РФ
13:56"Шевченковская" церковь: известнейший храм Рождества Христова на Украине
13:51Место Шарля Мишеля во главе Евросовета может занять Орбан – СМИ
13:24"Миротворец" не помеха: украинская юмористка, поглумившаяся над беженцами, продолжает играть в театре
13:16Киркоров, Меладзе, Ивлеева: кто ещё не заплатил налоги после "голой вечеринки"
13:00Признание Луценко о потерях на фронте, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 января
12:56Пираты возвращаются. Что задумала Великобритания
12:46Атаки ВСУ на Белгород. Как и чем отвечает Россия
12:44Берет кладбищенскую землю для обрядов и не поддерживает ВСУ. "Священника" ПЦУ обвинили в колдовстве
12:29Голая вечеринка, мобилизация алкоголиков и попытка запретить партию венгров. Что происходит в Закарпатье
12:20Новый скандал в "батальоне “Монако”": украинская певица улетела в Таиланд и разозлила патриотов
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