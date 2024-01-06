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Валерий Лобановский: легенда киевского футбола

Валерий Лобановский: легенда киевского футбола - 06.01.2024 Украина.ру

Валерий Лобановский: легенда киевского футбола

Далеко не вся жизнь и футбольная карьера легендарного игрока и тренера Валерия Лобановского была связана с Киевом, а точнее – с киевским "Динамо". И тем не менее Лобановский был и остаётся одним из символов Киева, что закреплено уже и в топонимике – его именем назван центральный стадион и проспект (бывший Краснозвёздный)

2024-01-06T16:13

2024-01-06T16:13

2024-01-06T16:13

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Валерий Васильевич Лобановский родился 6 января 1939 года. Страсть к дворовому футболу в нем горела таким ярким огнём, что родители никогда не ругали его за стоптанные ботинки, порванные мячи и разбитые стекла соседей. Они были уверены – в их семье растет выдающийся игрок. Слава команды "Динамо" (Киев), особенно после того, как стала известна история, получившая название "Матч смерти", гремела на всю страну. Конечно же, отец Валеры мечтал, чтобы его сын играл там.В 1952 году он поступил в 1-ю футбольную школу Киева, а уже через пять лет молодого нападающего приняли в дубль киевского "Динамо", где он занял позицию центрфорварда. Несмотря на увлечённость футболом, школу юноша закончил с серебряной медалью.В 1959 году Валерий вошёл в основной состав, неизменно показывая отличные результаты и там, и при этом успевал учиться в Киевском политехническом институте. Тренер Вячеслав Соловьёв вскоре перевёл молодого игрока на непривычную для него позицию флангового нападающего. Никто не ожидал, что вскоре Валера покажет здесь выдающиеся результаты. Его игру отличала невозмутимость и дриблинг – необычное свойство для такого высокого игрока – 1,87 м.Настоящей легендой стали угловые Лобановского, для подачи которых он использовал удар "сухой лист". В результате мяч часто влетал в сетку ворот, не касаясь никого из игроков. Иногда его подправлял другой игрок киевского "Динамо" Олег Базилевич, поэтому гол киевлян с угловых стали называть "голом Базилевича-Лобановского".В 1961 году киевский клуб стал первой немосковской командой, ставшей чемпионом Советского Союза. Это чемпионство у Лобановского-игрока оказалось единственным в карьере, с 13-ю забитыми голами он стал лучшим бомбардиром команды. Но долго играть в основном составе "Динамо" Валерию не дали. В 1964 году наставником команды стал Виктор Маслов, который посчитал манеру игры Лобановского слишком старомодной. В итоге его отчислили из команды, что поставило крест на дальнейшей карьере игрока.Несколько сезонов он отыграл в "Черноморце" и "Шахтёре", но играл без души, показывая по его собственному признанию "антифутбол в чужой команде". Уже в 29 лет Валерий решил перейти на тренерскую деятельность и в 1968 году занял должность главного тренера днепропетровского "Днепра", который играл во 2-й лиге.Первым делом Лобановский поговорил с каждым из игроков. С ними он общался на равных, что в свои 29 лет ему было делать не так уж и сложно. Он делал упор на интенсивные тренировки и проведение атак большими силами. Лобановский одним из первых в стране стал использовать видеозаписи игр для их анализа. Кроме того, он настоял, чтобы газон на стадионе команды стал соответствовать лучшим советским стандартам.После поездки на ЧМ-70 в Мексике Валерий Васильевич пришёл к выводу, что будущее за "тотальным футболом", когда нагрузка равномерно распределяется на всех десятерых полевых игроков. После этого, футболисты на его тренировках стали бегать ещё больше. Они подняли бунт, который, правда, был быстро подавлен местными спортивными функционерами: игроков застращали, а одного из поддержавших их тренеров просто уволили.Сверхинтенсивные нагрузки вскоре стали приносить реальные результаты. За те пять лет, что Лобановский был у руля, "Днепр" перешёл из 2-й лиги в 1-ю, а еще через год вышел в высший дивизион, где в 1972 году занял 6-е место, а в 1973 – 8-е.Тогда же с Лобановским произошел любопытный казус. К середине турнира днепропетровцы дома обыграли киевлян 1:0, и Валерию Васильевичу было принципиально не проиграть в Киеве. В украинской столице накануне ответного матча он повёл своих подопечных в кино на новый приключенческий фильм "Всадник без головы", а на следующий день киевляне фактически "оторвали" им голову, обыграв 5:2. Больше Лобановский свою команду в кино не водил.Успех молодого тренера не остался незамеченным. В октябре 1973 года первый секретарь ЦК КПУ Владимир Щербицкий лично предложили ему вернуться в родной "Динамо" (Киев), но уже в качестве главного тренера. Конечно же Лобановский не мог отказаться от такого предложения.Первым шагом Лобановского на новом месте стало приглашение своим ассистентом еще одного динамовца – давнего знакомого и партнера по игре Олега Базилевича. Этот тандем положил в основу тренировочного процесса научные методы, который, правда, многие из игроков считали псевдонаучным. Лобановский и Базилевич требовали от игроков увеличить на поле скорости и усилить прессинг. Темп игры должен был оставаться неизменным все 90 минут, поэтому огромное внимание уделялось физподготовке и поддержанию спортивного режима. Игроки получали установку на стремление к универсализации и игровую аритмию.В результате уже в 1974 году "Динамо" завоевало золото всесоюзного первенства, и повторило этот результат в следующем году. Знаменательным событием 1975 года стала победа киевлян в Кубке обладателей кубков УЕФА. На пути к трофею они обыграли ПСВ (Эйндховен) и "Айнтрахт" (Франкфурт), а в финале – будапештский "Ференцварош". Затем последовал европейский суперкубок, в борьбе за который "Динамо" сенсационно победило мюнхенскую "Баварию".В следующем 1976 году для Лобановского началась "чёрная полоса". Он стал совмещать работу в клубе с работой в олимпийской сборной. В результате не очень хорошо получилось и там, и там. Так как костяк сборной составляли игроки киевского "Динамо", на спортсменов легли двойные нагрузки, и они просто психологически "сломались". В чемпионате они с трудом завоевали серебро, а сборная в Монреале проиграла в полуфинале и смогла взять лишь бронзовые медали.При "разборе полётов" Лобановскому поставили в вину его диктаторский стиль управления, в результате которого на Олимпиаду не поехала часть сильных игроков. Он признал ошибки, и решил покинуть сборную, сосредоточившись на клубной работе. Но там его тоже ждал неприятный "сюрприз" – динамовцы подняли бунт, они требовали отставки Лобановского и Базилевича. Валерия Васильевича спас… днепропетровский "Днепр". Киевляне без тренеров проиграли ему у себя на поле 1:3, после чего согласились на сокращение своих условий: ушел только Базилевич, а Лобановский остался у руля. Тренер стал в работе с футболистами намного более дипломатичным, несколько смягчил свою систему изнуряющих тренировок… но от идеи "тотального футбола" не отказался, и в 1977 году "Динамо" вновь выиграло всесоюзный чемпионат. Затем были серебро и бронза. В 1980-81 годах динамовцы вновь брали золото.Затем Лобановского вдруг внезапно рекрутировали в качестве тренера в штаб подготовки сборной СССР к чемпионату мира по футболу в Испании (1982). Какой-то "светлой голове" в Спорткомитете показалось, что раз сборная состоит в основном из игроков "Спартака" а также киевского и тбилисского "Динамо" надо, чтобы её тренировали главные тренеры этих команд.В результате сборная разбилась на национальные "группировки", которые постоянно между собой конфликтовали. Если первый отборочный круг она ещё преодолела, то второй – нет, уступив полякам. После этой неудачи у руля оставили одного Лобановского, продлив ему контракт до 1986 года. Однако он продержался только до 1984 года, так как команда из отборочной группы к следующему чемпионату, на этот раз Европы, не вышла, уступив Португалии.На клубной работе Лобановского также сопровождали неудачи – команда заняла в турнирной таблице высшей лиги СССР лишь 10-е место – это был худший результат за последние 34 года. Над Валерием Васильевичем стали сгущаться тучи, но команда на этот раз встала за него горой. В 1985 году динамовцы вернули себе чемпионский титул, а в следующем году взяли золото повторно. В том же году они взяли Кубок СССР и победили в Кубке обладателей кубков УЕФА ещё раз, обыграв в финале 2 мая 1986 года во французском Лионе мадридский "Атлетико" с разгромным счетом 3:0.И тут опять начались "приключения" Лобановского в сборной. За три недели до её отлёта на чемпионат мира в Мексику его назначили главным тренером. Как-то повлиять на подготовку команды Валерий Васильевич, конечно, уже не мог. В результате команда из группового турнира ещё вышла, но в 1/8 уступила сборной Бельгии. Несмотря на такой весьма скромный результат, Лобановского тренером сборной СССР оставили, после чего последовала её феерическая игра на чемпионате Европы 1988 года в ФРГ.СССР триумфально вышел из группы, обыграв даже фаворитов, сборную Голландии. Были выбиты из игры сборные Ирландии и Англии. Затем последовала победа над сборной Италии (2:0) и незабываемая новая встреча с голландцами. К сожалению, удача отвернулась от наших игроков, и сборная проиграла со счетом 0:2. Но даже серебро было для нашей команды, давно не получавшей на подобных турнирах наград, огромным достижением, и Лобановский остался тренером ещё на два года. Правда, на последнем чемпионате мира, в котором сборная СССР участвовала в 1990 году, она даже не вышла из группового турнира.В чемпионате к тому времени "Динамо" провалило сезон 1987 года, заняв 6-е место, стало серебряным призером 1988 года, бронзовым – 1989-го и золотым 1990-го.К моменту развала СССР Валерий Васильевич получил предложение тренировать сборную ОАЭ и, посовещавшись с семьёй, уехал на Аравийский полуостров. В соответствии с условиями контракта, он вывел команду в финальный турнир Кубка Азии 1992 года, где она заняла непривычно высокое для неё 4-е место. Однако Лобановский постоянно конфликтовал с местными футбольными функционерами, которые все время ему указывали, каких игроков выпускать на поле в основном составе, а каких – нет. В конце концов, его отстранили от работы, не дав вывести команду на Кубок наций Персидского залива. Тогда он принял предложение сборной Кувейта, и вернул её в элиту ближневосточного футбола. Она стала бронзовым призером на Азиатских играх 1994 года, но затем на Ближнем Востоке разразилась война, и Лобановский вернулся на Украину.1 января 1997 года Валерий Васильевич вновь возглавил киевское "Динамо". Под его руководством, пока он был жив, команда неизменно с 1997 по 2001 год становилась чемпионом страны. В 1998 и 99-м годах она, после долгого перерыва, вышла соответственно в ¼ и ½ Лиги чемпионов. Последнее достижение остается наивысшим для украинского клубного футбола до сих пор.Однако затем владельцы команды распродали втридорога наиболее талантливых игроков команды, что не могло не сказаться на результатах. Выступление в 2000 году, сразу после распродажи, вообще оказалось провальным. Неудачным оказался для Лобановского и "поход" в 2000-м году в сборную – она не смогла пробиться даже в финальный турнир чемпионата Мира (2002). Возможно, именно эти неудачи стали одной из причин последовавших затем проблем со здоровьем.Первый инфаркт случился осенью 2001 года. Из-за него пришлось пропустить все выездные матчи "динамовцев" в Лиге чемпионов, так как врачи запретили тренеру авиаперелеты – могло не выдержать сердце. 7 мая 2002 года во время выездного матча "Динамо" в Запорожье с местным "Металлургом" Валерию Васильевичу внезапно стало плохо. Прямо со стадиона его доставили в больницу, где поставили диагноз – "инсульт". Его сразу же прооперировали, но всё оказалось напрасным – 13 мая в 20:35 он умер.Сегодняшние украинские власти пытаются внедрить в народные массы мысль, что будто бы Валерий Васильевич как минимум симпатизировал украинскому национализму. Они рассказывают, что, когда во время Олимпиады в Монреале при исполнении гимна СССР полторы тысячи местных "диаспорян" стали петь "Ще не вмерлу", он показал им за спиной палец… правда, националисты не уточняют какой, но это и не важно.Символично, что во время Майдана эпицентром противостояния на Грушевского стала площадь возле колоннады входа на стадион "Динамо" им. Лобановского, перед памятником Валерию Васильевичу.Несмотря на все "хотелки" националистов, совершено не является секретом, что Лобановский был совершенно русским человеком, в первую очередь болевшим за футбол, и остававшимся патриотом своей Родины. Его надгробие на Байковом кладбище в Киеве украшает колоннада, где по-русски выбита надпись "Мы живы до тех пор, пока нас помнят". И его помнят, поскольку ни советский, ни украинский футбол без имени Валерия Васильевича Лобановского просто немыслимы.

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Алексей Стаценко

история ссср, история украины, история, киев, днепропетровск, футбол, футболист, тренер