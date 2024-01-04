Ирина Верхуша: кто она - 04.01.2024 Украина.ру
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Ирина Верхуша: кто она
Ирина Верхуша: кто она - 04.01.2024 Украина.ру
Ирина Верхуша: кто она
Конструктор-модельер
2024-01-04T04:05
2024-01-04T04:05
новости
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Окончила Кемеровский государственный университет, факультет международных отношений, РЭУ им. Г. В. Плеханова, юридический факультет.Лауреат премий и конкурсов в области дизайна моды: конкурс дизайнеров в Доме моды Вячеслава Зайцева, конкурс дизайнеров Дома моды Пьера Кардена в Париже.Победитель Международного фестиваля PLANET’S FASHION AND BEAUTY AWARDS 2020.Участник и лауреат международного дизайнерского проекта «Мода будущего», проходившего в Доме Правительства РФ в рамках Государственной программы 2020.Представитель женского форума International Peoples Alliance of the World.Обладатель премии «Лучшие из лучших» в номинации «Прорыв года» по версии журнала Megapolis Time, 2020.Активно участвует в благотворительной и общественной деятельности.
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452
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новости
Новости

Ирина Верхуша: кто она

04:05 04.01.2024
 
© из личного архиваИрина Верхуша
Ирина Верхуша
© из личного архива
Читать в
Конструктор-модельер
Окончила Кемеровский государственный университет, факультет международных отношений, РЭУ им. Г. В. Плеханова, юридический факультет.
Лауреат премий и конкурсов в области дизайна моды: конкурс дизайнеров в Доме моды Вячеслава Зайцева, конкурс дизайнеров Дома моды Пьера Кардена в Париже.
Победитель Международного фестиваля PLANET’S FASHION AND BEAUTY AWARDS 2020.
Участник и лауреат международного дизайнерского проекта «Мода будущего», проходившего в Доме Правительства РФ в рамках Государственной программы 2020.
Представитель женского форума International Peoples Alliance of the World.
Обладатель премии «Лучшие из лучших» в номинации «Прорыв года» по версии журнала Megapolis Time, 2020.
Активно участвует в благотворительной и общественной деятельности.
 
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