https://ukraina.ru/20240104/1052408681.html

Ирина Верхуша: кто она

Ирина Верхуша: кто она - 04.01.2024 Украина.ру

Ирина Верхуша: кто она

Конструктор-модельер

2024-01-04T04:05

2024-01-04T04:05

2024-01-04T04:05

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1a/1052407571_0:93:1290:819_1920x0_80_0_0_29c7eaa5ae4b9dabd8dcb0431af080e8.jpg.webp

Окончила Кемеровский государственный университет, факультет международных отношений, РЭУ им. Г. В. Плеханова, юридический факультет.Лауреат премий и конкурсов в области дизайна моды: конкурс дизайнеров в Доме моды Вячеслава Зайцева, конкурс дизайнеров Дома моды Пьера Кардена в Париже.Победитель Международного фестиваля PLANET’S FASHION AND BEAUTY AWARDS 2020.Участник и лауреат международного дизайнерского проекта «Мода будущего», проходившего в Доме Правительства РФ в рамках Государственной программы 2020.Представитель женского форума International Peoples Alliance of the World.Обладатель премии «Лучшие из лучших» в номинации «Прорыв года» по версии журнала Megapolis Time, 2020.Активно участвует в благотворительной и общественной деятельности.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости