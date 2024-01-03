https://ukraina.ru/20240103/1052541243.html

Белгород. Данные на утро 3 января

Белгород. Данные на утро 3 января - 03.01.2024 Украина.ру

Белгород. Данные на утро 3 января

Украинские войска дважды за утро обстреляли Белгород, ситуация в городе продолжает оставаться напряженной. Об этом 3 января сообщил в своем Телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков

2024-01-03T09:37

2024-01-03T09:37

2024-01-03T09:40

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Рано утром в первую среду года Гладков написал, что под украинский огонь попало село Солоти Валуйского городского округа. По предварительным данным, пострадавших нет. В двух частных домовладениях выбило окна, посекло кровлю и повредило линию электропередачи.Еще несколько несколько воздушных целей было сбито системой ПВО на подлете к областному центру.В 6.46 в Белгороде включили сирену ракетной опасности."Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - обратился губернатор к жителям своей области.В настоящее время Гладков вместе с мэром Белгорода Валентином Демидовым и областными министрами делает подомовой обход пострадавших улиц для оценки повреждений.Также губернатор отметил, что школьникам из восьми муниципальных образований Белгородской области могут продлить каникулы до 19 января. Причина - сложная оперативная обстановка. Решение планируется принять на заседании штаба 8 января.За вторник, 2 января ВСУ выпустили по Белгороду и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все их сбили российские средства ПВО. Как уточнял Гладков, в результате атаки армии противника один человек погиб, еще 11 получили ранения."Вчера у нас был тяжелый день. Один человек, к великому горю, погиб. Хотел бы высказать искренние слова соболезнования всем родным и близким. 11 человек получили ранения: 8 человек отпущены, получили амбулаторную помощь, 3 человека продолжают оставаться в стационарах", - сообщил Гладков.В субботу, 30 декабря, ВСУ нанесли удар по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетной частью и чешскими РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, однако несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению. В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.

https://ukraina.ru/20240103/1032995922.html

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новости, белгород, всу, обстрелы