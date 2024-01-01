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А стать беженцем точно можно? Зеленский рассказал, какой выбор придется сделать украинцам в новом году
А стать беженцем точно можно? Зеленский рассказал, какой выбор придется сделать украинцам в новом году - 01.01.2024 Украина.ру
А стать беженцем точно можно? Зеленский рассказал, какой выбор придется сделать украинцам в новом году
Каждый украинец рано или поздно должен будет сделать выбор между статусом беженца и исполнением своего долга перед страной. Об этом заявил Владимир Зеленский 1 января в новогоднем обращении, размещенном на странице его администрации в YouTube
2024-01-01T10:08
2024-01-01T10:08
2024-01-01T10:08
новости
владимир зеленский
украина
мобилизация
общество
новый год
политика
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"Знаю, что однажды придется поставить перед собой вопрос: кто я? Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?", - сказал он.Зеленский 24 февраля 2022 года объявил о введении военного положения на Украине, на следующий день началась всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Впоследствии военное положение и всеобщую мобилизацию неоднократно продлевали.Более того, правительство Украины внесло в парламент новый законопроект, по которому нижняя планка возраста для мобилизации снижается с 27 до 25 лет. В нем также предлагается отменить отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы. Всего киевский режим планирует дополнительно поставить под ружье 500 тысяч человек.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, украина, мобилизация, общество, новый год, политика
Новости, Владимир Зеленский, Украина, мобилизация, Общество, Новый год, политика
А стать беженцем точно можно? Зеленский рассказал, какой выбор придется сделать украинцам в новом году
Каждый украинец рано или поздно должен будет сделать выбор между статусом беженца и исполнением своего долга перед страной. Об этом заявил Владимир Зеленский 1 января в новогоднем обращении, размещенном на странице его администрации в YouTube
"Знаю, что однажды придется поставить перед собой вопрос: кто я? Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?", - сказал он.
Зеленский 24 февраля 2022 года объявил о введении военного положения на Украине, на следующий день началась всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Впоследствии военное положение и всеобщую мобилизацию неоднократно продлевали.
Более того, правительство Украины внесло в парламент новый законопроект, по которому нижняя планка возраста для мобилизации снижается с 27 до 25 лет. В нем также предлагается отменить отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы. Всего киевский режим планирует дополнительно поставить под ружье 500 тысяч человек.