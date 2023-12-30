Силы ПВО сбили 13 реактивных снарядов над Белгородской областью – МО - 30.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231230/1052506179.html
Силы ПВО сбили 13 реактивных снарядов над Белгородской областью – МО
Силы ПВО сбили 13 реактивных снарядов над Белгородской областью – МО - 30.12.2023 Украина.ру
Силы ПВО сбили 13 реактивных снарядов над Белгородской областью – МО
Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области 13 реактивных снарядов. Об этом пресс-служба Минобороны РФ в ночь на 30 декабря сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-30T03:50
2023-12-30T03:50
новости
россия
белгородская область
пво
рсзо
всу
украина
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102192/50/1021925093_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_eaf762336b1610e0044edd59b532198d.jpg
"29 декабря около 23 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивных снарядов системы залпового огня. Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью", - говорится в сообщении.По информации губернатора Вячеслава Гладкова, в результате попадания одного из снарядов в частный дом в Белгороде один человек погиб, четверо, включая десятилетнего ребёнка, получили ранения. Повреждения в результате обстрела получили десять частных домов, два автомобиля и система водоснабжения.Граница Белгородской области с Украиной имеет протяжённость 350 километров. На всей территории региона, в связи с обострением ситуации на границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах, с 11 апреля 2022 года установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности.
https://ukraina.ru/20231229/1052498863.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102192/50/1021925093_135:0:2802:2000_1920x0_80_0_0_dd0afc2a4ea3d48ee54df700391c7f3c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, белгородская область, пво, рсзо, всу, украина, сво
Новости, Россия, Белгородская область, ПВО, РСЗО, ВСУ, Украина, СВО

Силы ПВО сбили 13 реактивных снарядов над Белгородской областью – МО

03:50 30.12.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкIV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День второй
IV Международный военно-технический форум Армия-2018. День второй - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области 13 реактивных снарядов. Об этом пресс-служба Минобороны РФ в ночь на 30 декабря сообщает в своём телеграм-канале
"29 декабря около 23 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивных снарядов системы залпового огня. Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
По информации губернатора Вячеслава Гладкова, в результате попадания одного из снарядов в частный дом в Белгороде один человек погиб, четверо, включая десятилетнего ребёнка, получили ранения. Повреждения в результате обстрела получили десять частных домов, два автомобиля и система водоснабжения.
Граница Белгородской области с Украиной имеет протяжённость 350 километров. На всей территории региона, в связи с обострением ситуации на границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах, с 11 апреля 2022 года установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности.
Юрий Кнутов интервью
Вчера, 14:04
Юрий Кнутов: Пока Зеленский грозил пилотам ВКС России, русские ракеты отомстили за ФеодосиюПри ударе по БДК "Новочеркасск" был задействован самолет НАТО, который находился над Черным морем и выдавал целеуказания, которые позволяли крылатым ракетам обходить нашу ПВО, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
НовостиРоссияБелгородская областьПВОРСЗОВСУУкраинаСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:00Владимир Евсеев о том, как дроны помогают уничтожать украинские ДРГ и оценил шансы ВСУ в гибкой обороне
03:50Силы ПВО сбили 13 реактивных снарядов над Белгородской областью – МО
03:16Над Брянской областью обезвредили десятый за ночь беспилотник ВСУ – Богомаз
02:41В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ
02:25Киевские каратели за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
19:12Зеленский снял видео на окраине Авдеевки
18:58"Все равно мы все умрем": советница Залужного дала совет родителям ВСУшников
18:33Массированный удар. Итоги 29 декабря на Украине
18:07Курник или кулебяка? Южнорусские пироги "веселой царицы Елисавет"
17:55Ракета пролетела 40 км за три минуты, польский генштаб ничего не предпринял и обвинил Россию
17:26Что ждет Россию в 2024 году, какой шанс есть у Польши и почему выборов в США может не быть - Ищенко
15:16Почти за два года ВСУ не сбили ни одной из 300 ракет Х-22 – Юрий Игнат
14:41Пограничники Украины поймали в камышах голого мужчину
14:04Юрий Кнутов: Пока Зеленский грозил пилотам ВКС России, русские ракеты отомстили за Феодосию
13:58Убунту по-российски. Чувства коллективизма и сопричастности возвращаются
13:39В Польшу залетел неопознанный объект с Украины
13:12Страх Запада в 2024-м! Какие процессы перезапустит расширение БРИКС - Стариков
13:11Правительство утвердило программу восстановления и соцэкономразвития новых регионов
13:10Европессимизм, взрывы на Украине, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 декабря
12:48Зеленский посчитал, сколько ракет выпустили российские военные по Украине
Лента новостейМолния