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Силы ПВО сбили 13 реактивных снарядов над Белгородской областью – МО
Силы ПВО сбили 13 реактивных снарядов над Белгородской областью – МО - 30.12.2023 Украина.ру
Силы ПВО сбили 13 реактивных снарядов над Белгородской областью – МО
Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области 13 реактивных снарядов. Об этом пресс-служба Минобороны РФ в ночь на 30 декабря сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-30T03:50
2023-12-30T03:50
2023-12-30T03:50
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"29 декабря около 23 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивных снарядов системы залпового огня. Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью", - говорится в сообщении.По информации губернатора Вячеслава Гладкова, в результате попадания одного из снарядов в частный дом в Белгороде один человек погиб, четверо, включая десятилетнего ребёнка, получили ранения. Повреждения в результате обстрела получили десять частных домов, два автомобиля и система водоснабжения.Граница Белгородской области с Украиной имеет протяжённость 350 километров. На всей территории региона, в связи с обострением ситуации на границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах, с 11 апреля 2022 года установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности.
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новости, россия, белгородская область, пво, рсзо, всу, украина, сво
Новости, Россия, Белгородская область, ПВО, РСЗО, ВСУ, Украина, СВО
Силы ПВО сбили 13 реактивных снарядов над Белгородской областью – МО
Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области 13 реактивных снарядов. Об этом пресс-служба Минобороны РФ в ночь на 30 декабря сообщает в своём телеграм-канале
"29 декабря около 23 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивных снарядов системы залпового огня. Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
По информации губернатора Вячеслава Гладкова, в результате попадания одного из снарядов в частный дом в Белгороде один человек погиб, четверо, включая десятилетнего ребёнка, получили ранения. Повреждения в результате обстрела получили десять частных домов, два автомобиля и система водоснабжения.
Граница Белгородской области с Украиной имеет протяжённость 350 километров. На всей территории региона, в связи с обострением ситуации на границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах, с 11 апреля 2022 года установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности.