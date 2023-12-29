https://ukraina.ru/20231229/1052489529.html

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено – Инфоцентр

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено – Инфоцентр - 29.12.2023 Украина.ру

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено – Инфоцентр

Движение автотранспорта по Крымскому мосту, временно перекрытое утром 29 декабря, возобновлено после 25-минутного перерыва. Об этом инфоцентр Крымского моста в 08:22 мск сообщает в своём оперативном телеграм-канале

2023-12-29T08:28

2023-12-29T08:28

2023-12-29T08:28

новости

россия

крым

крымский мост

автотранспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/06/1047847975_0:19:3149:1790_1920x0_80_0_0_c9cce8157d15511f5c33e9849e8b4f1a.jpg

Информация о перекрытии движения автотранспорта появилась в 7:57 мск.Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают в любых ситуациях сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.

https://ukraina.ru/20231229/1052472672.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, крым, крымский мост, автотранспорт