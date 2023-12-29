Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено – Инфоцентр - 29.12.2023 Украина.ру
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено – Инфоцентр
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено – Инфоцентр - 29.12.2023 Украина.ру
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено – Инфоцентр
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, временно перекрытое утром 29 декабря, возобновлено после 25-минутного перерыва. Об этом инфоцентр Крымского моста в 08:22 мск сообщает в своём оперативном телеграм-канале
2023-12-29T08:28
2023-12-29T08:28
новости
россия
крым
крымский мост
автотранспорт
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Информация о перекрытии движения автотранспорта появилась в 7:57 мск.Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают в любых ситуациях сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.
https://ukraina.ru/20231229/1052472672.html
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новости, россия, крым, крымский мост, автотранспорт
Новости, Россия, Крым, Крымский мост, автотранспорт

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено – Инфоцентр

08:28 29.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту, временно перекрытое утром 29 декабря, возобновлено после 25-минутного перерыва. Об этом инфоцентр Крымского моста в 08:22 мск сообщает в своём оперативном телеграм-канале
Информация о перекрытии движения автотранспорта появилась в 7:57 мск.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают в любых ситуациях сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.
- РИА Новости, 1920, 29.12.2023
05:48
Неспокойный мир. Чем запомнился 2023 год на международной аренеУходящий год оказался очень богат событиями, которые останутся в мировой историй
 
НовостиРоссияКрымКрымский моставтотранспорт
 
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