Российские военные уничтожили под Угледаром опорный пункт ВСУ
© Минобороны РФВС РФ
© Минобороны РФ
Удар был нанесен реактивных систем залпового огня "Ураган", сообщает Минобороны РФ
Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение опорному пункту ВСУ, находящемуся в пяти километрах от линии боевого соприкосновения.
"Прошлись "Ураганом" по вражеским опорникам под Угледаром", – говорится в сообщении.
Поражение цели зафиксировано беспилотным летательным аппаратом.
11:52Администрация Байдена "незаметно" меняет свою стратегию на Украине – PoliticoАдминистрация президента США Джо Байдена и чиновники Евросоюза "незаметно" корректируют цели Украины с полной победы над Россией на улучшение своей позиции в возможных переговорах о прекращении войны, что допускает передачу РФ части территории Украины. Об этом со ссылкой на источники пишет Politico