Российские военные уничтожили под Угледаром опорный пункт ВСУ - 28.12.2023 Украина.ру
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Российские военные уничтожили под Угледаром опорный пункт ВСУ
Российские военные уничтожили под Угледаром опорный пункт ВСУ - 28.12.2023 Украина.ру
Российские военные уничтожили под Угледаром опорный пункт ВСУ
Удар был нанесен реактивных систем залпового огня "Ураган", сообщает Минобороны РФ
2023-12-28T14:06
2023-12-28T14:06
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Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение опорному пункту ВСУ, находящемуся в пяти километрах от линии боевого соприкосновения. "Прошлись "Ураганом" по вражеским опорникам под Угледаром", – говорится в сообщении.Поражение цели зафиксировано беспилотным летательным аппаратом.
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Российские военные уничтожили под Угледаром опорный пункт ВСУ

14:06 28.12.2023
 
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ВС РФ
© Минобороны РФ
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Удар был нанесен реактивных систем залпового огня "Ураган", сообщает Минобороны РФ
Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение опорному пункту ВСУ, находящемуся в пяти километрах от линии боевого соприкосновения.
"Прошлись "Ураганом" по вражеским опорникам под Угледаром", – говорится в сообщении.
Поражение цели зафиксировано беспилотным летательным аппаратом.
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