Российские военные уничтожили под Угледаром опорный пункт ВСУ

Администрация Байдена "незаметно" меняет свою стратегию на Украине – Politico Администрация президента США Джо Байдена и чиновники Евросоюза "незаметно" корректируют цели Украины с полной победы над Россией на улучшение своей позиции в возможных переговорах о прекращении войны, что допускает передачу РФ части территории Украины. Об этом со ссылкой на источники пишет Politico