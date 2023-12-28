https://ukraina.ru/20231228/1052458461.html

Первый бой батальона Хмельницкого, Ким за, Тимошенко против. Главное на Украине на утро 28 декабря

Первый бой батальона Хмельницкого, Ким за, Тимошенко против. Главное на Украине на утро 28 декабря - 28.12.2023 Украина.ру

Первый бой батальона Хмельницкого, Ким за, Тимошенко против. Главное на Украине на утро 28 декабря

Батальон имени Богдана Хмельницкого принял первый бой. Губернатор Николаевской области Виталий Ким выступил за тотальную мобилизацию. Юлия Тимошенко раскритиковала законопроект о мобилизации

2023-12-28T09:57

2023-12-28T09:57

2023-12-28T09:57

эксклюзив

хроники

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Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, сформированного из бывших украинских военнопленных в составе российского Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад", приняли первый бой с Вооружёнными силами Украины. Об этом рассказал РИА "Новости" военнослужащий подразделения Кирилл Спасский."Первый боевой опыт приняли достойно — не сдали, заднюю не включили и шли вперёд напролом. Когда выдвинулись на позицию, дошли до позиций, окопались там, приняли бой тоже. После того как окопались, прилетели "птички" (БПЛА - Ред.) противника. У меня была пушка противодронная. Посадил две "птички", по итогу начался миномётный обстрел, начали бить с мин, с АГС — уже не было возможности работать пушкой, и я как командир дал приказ отойти", - отметил Спасский.Сам он — бывший украинский пограничник, сдавшийся в плен российским военным. В ходе первого боевого выхода он получил ранение — хвостовиком мины ему разрубило мягкие ткани на правой ноге выше колена."Мы шли зачищать позиции противника, я дал команду отойти назад на рубежи, чтобы пополнить БК, и выдвинуться заново. При отходе прилетела мина, разорвалась в двух метрах, ранила в ногу. Оказал себе помощь, спросил у парней: "Все живы? Все здоровы?" Парни ответили: "Да" и мы выдвинулись назад на рубежи", - рассказал Спасский.По его словам, никаких "заградотрядов" не было.Кроме того, он рассказал, что другие подразделения ОБТФ "Каскад" выдвигались с ними."Справа, слева тоже фланги прикрывали нас. Парни закрепились, ротация подошла, нас поменяли, мы отошли на рубежи дальше, вернулись на позиции. Ротировали нас не "Богдан Хмельницкий", просто другие подразделения "Каскада", - объяснял Спасский.РИА "Новости" сообщило о видео, которое показали бойцы. На кадрах видно, как бойцы выдвигаются на задание и находятся в окопах.О формировании батальона имени Богдана Хмельницкого из бывших военнослужащих ВСУ, желающих воевать на стороне России, стало известно в феврале. В конце октября батальон поступил на службу в состав российского оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад".В ноябре бойцы батальона приняли присягу. При этом сами бывшие украинские военнослужащие заявили, что хотя и присягали украинскому народу, но сейчас считают, что украинцы оказались в заложниках у режима Владимира Зеленского, при этом они по сути являются одним народом с русскими.Ким предлагает сражатьсяГлава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что должна воевать вся страна, а не только полмиллиона мобилизованных."40 миллионов во время Второй мировой войны было потеряно. Из них где-то 7 или 9 миллионов украинцев, которые отбивались от фашистов. <...> Любые цифры, которые есть, - я считаю, что вся страна должна воевать. Вот вся, полностью. Не 500 тысяч, а 40 миллионов", - подчеркнул Ким в интервью "Фабрике новостей".По его словам, большое количество мобилизованных на Украине может ошеломить российские власти."Если Путин увидит, что в армию на Украину пришло не 500 тысяч человек, а два миллиона, то он скажет: "Ой, блин, а что мне делать?" - заявил Ким.Так глава Николаевской ОВА прокомментировал новый законопроект, который предлагает дополнительную мобилизацию полумиллиона человек.Он также заявил, что в области проведут дополнительные мероприятия по мобилизации."Будем делать дополнительные мероприятия по всей области. Это задания, которые касаются всех. Хоть у нас один из лучших результатов, мы — не исключение. Мы привыкли к тому, что должны быть примером, поэтому тоже будем это делать", - отметил глава Николаевской ОВА.Отдельно Ким пригрозил членам военно-врачебных комиссий."Врачи и ответственные за ВВК были собраны, и есть процент брони у медиков, выше 50%, там 67 и так далее. Очень просто: если вы берете взятки и кого-то не пускаете в армию, то идите сами. Мы предупредили, что снизим лимит на тех врачей, которые плохо работают и все это помогает немного", - заявил Ким.В то же время, на Украине есть политические тяжеловесы, которые в отношении мобилизации высказываются гораздо осторожнее.А Тимошенко противЛидер партии "Батьківщина", экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко раскритиковала предложенный на рассмотрение Верховной рады законопроект о мобилизации."Сегодня у нас сотни тысяч силовиков, которые в центре страны лютуют по отношению к бизнесу: заводят уголовные дела, вымогают взятки, не дают работать", - заявила она в видеообращении, опубликованном на её странице в соцсети.Тимошенко подчеркнула, что служащие силовых структур лучше подготовлены, чем обычные граждане, которых военкомы скручивают на улице и отправляют на фронт."Давайте в первую очередь не возраст призыва понижать, а 50% всех силовиков, которые работают в полиции, прокуратуре, бюро экономической безопасности, которые подготовлены, призовем их", - предложила Тимошенко.Она подчеркнула, что её партия не будет голосовать за этот законопроект.В подписи к видео она также заявила, что нельзя мобилизовывать молодёжь, стариков и женщин."Нельзя забирать на фронт 25-летнюю молодежь и полуслепых инвалидов, и при этом не мобилизовывать силовиков из налоговой. Нельзя планировать мобилизацию женщин и не пускать на фронт обученных и опытных добровольцев старше 60 лет", - подчеркнула лидер оппозиции.При этом саму мобилизацию Тимошенко считает необходимой, однако этот процесс, по словам лидера партии "Батьківщина", должен быть прозрачным и понятным.Также Тимошенко призвала Зеленского "предложить план Б" победы Украины.В некоторых украинских СМИ её обращение восприняли с энтузиазмом."Кто-то должен был стать первым, кто покажет, что альтернатива "пути Зеленского" существует. Но, все боялись... Как же по-женски мудро с открытием этого окна Овертона справилась Тимошенко <...> Зе со своей упоротостью, понятно, отмахнётся. И заведёт себя ещё дальше в угол. Теперь есть его "путь тупика" и какие-то иные пути. Дальше пойдёт проще - дорожку пробила ЮВ. У вас ещё остались сомнения, у кого из политиков в нашей стране самые большие яйца?" - отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Тем временем другие СМИ сообщают о том, что из украинских банков граждане страны срочно выводят средства: законопроект предлагает блокировку счетов в случае неявки вовремя в военкомат.

https://ukraina.ru/20231227/1052446115.html

https://ukraina.ru/20231227/1052435274.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники