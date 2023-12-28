Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено – Инфоцентр
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, временно перекрытое в ночь на 28 декабря, возобновлено после 20-минутного перерыва. Об этом инфоцентр Крымского моста в 01:53 мск сообщает в своём оперативном телеграм-канале
Информация о перекрытии движения автотранспорта появилась в 1:34 мск.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают в любых ситуациях сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.