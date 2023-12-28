Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено – Инфоцентр - 28.12.2023 Украина.ру
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено – Инфоцентр
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено – Инфоцентр - 28.12.2023 Украина.ру
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено – Инфоцентр
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, временно перекрытое в ночь на 28 декабря, возобновлено после 20-минутного перерыва. Об этом инфоцентр Крымского моста в 01:53 мск сообщает в своём оперативном телеграм-канале
2023-12-28T02:47
2023-12-28T02:47
новости
россия
крым
крымский мост
автотранспорт
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Информация о перекрытии движения автотранспорта появилась в 1:34 мск.Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают в любых ситуациях сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.
https://ukraina.ru/20231227/1052448198.html
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новости, россия, крым, крымский мост, автотранспорт
Новости, Россия, Крым, Крымский мост, автотранспорт

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено – Инфоцентр

02:47 28.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
- РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Читать в
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, временно перекрытое в ночь на 28 декабря, возобновлено после 20-минутного перерыва. Об этом инфоцентр Крымского моста в 01:53 мск сообщает в своём оперативном телеграм-канале
Информация о перекрытии движения автотранспорта появилась в 1:34 мск.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают в любых ситуациях сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.
Ищенко - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Вчера, 17:52
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