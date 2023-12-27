https://ukraina.ru/20231227/1052432311.html
Опять Буча? Киев затеял провокацию с отравляющими веществами - Захарова
Опять Буча? Киев затеял провокацию с отравляющими веществами - Захарова - 27.12.2023 Украина.ру
Опять Буча? Киев затеял провокацию с отравляющими веществами - Захарова
Украинские власти планируют провокацию против России с использованием отравляющих веществ. После реализации плана Киев намерен обратиться в ООН и международные СМИ. Об этом на брифинг 27 декабря сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
2023-12-27T11:57
2023-12-27T11:57
2023-12-27T11:57
новости
мария захарова
буча
провокация
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"Не исключается организация очередной антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ западного производства, чтобы затем инициировать в структурах Организации Объединенных Наций и мировых СМИ новую кампанию по обвинению нашей страны в якобы преднамеренном использовании химического оружия", - сказала Захарова.Захарова напомнила, что в начале специальной военной операции на Украине украинские власти реализовали провокацию в городе Буча неподалеку от Киева. Официальный Киев организовал информационную кампанию в СМИ против России - были опубликованы фотографии и видео с якобы убитыми жителями Бучи, однако до сих пор не названы ни имена, ни паспортные данные, ни даты рождения пострадавших. "Их и не было, потому что это все была провокация", - сказала Захарова. - "Что-то подобное киевский режим замыслил и на этот раз".По словам главы МИД России Сергея Лаврова, трагедия в Буче в апреле 2022 года была одним из предлогом для срыва договоренностей о прекращении боевых действий. Лавров полтора года обращается к генеральному секретарю ООН с просьбой "получить хотя бы список фамилий людей, чьи тела были продемонстрированы в Буче в качестве замученных и убитых". В ответ - тишина.
https://ukraina.ru/20231220/1052284351.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мария захарова, буча, провокация
Опять Буча? Киев затеял провокацию с отравляющими веществами - Захарова
Украинские власти планируют провокацию против России с использованием отравляющих веществ. После реализации плана Киев намерен обратиться в ООН и международные СМИ. Об этом на брифинг 27 декабря сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Не исключается организация очередной антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ западного производства, чтобы затем инициировать в структурах Организации Объединенных Наций и мировых СМИ новую кампанию по обвинению нашей страны в якобы преднамеренном использовании химического оружия", - сказала Захарова.
Захарова напомнила, что в начале специальной военной операции на Украине украинские власти реализовали провокацию в городе Буча неподалеку от Киева. Официальный Киев организовал информационную кампанию в СМИ против России - были опубликованы фотографии и видео с якобы убитыми жителями Бучи, однако до сих пор не названы ни имена, ни паспортные данные, ни даты рождения пострадавших.
"Их и не было, потому что это все была провокация", - сказала Захарова. - "Что-то подобное киевский режим замыслил и на этот раз".
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, трагедия в Буче в апреле 2022 года была одним из предлогом для срыва договоренностей о прекращении боевых действий. Лавров полтора года обращается к генеральному секретарю ООН с просьбой "получить хотя бы список фамилий людей, чьи тела были продемонстрированы в Буче в качестве замученных и убитых". В ответ - тишина.