https://ukraina.ru/20231227/1052427001.html
В Днепропетровской области Украины вновь гремят взрывы
В Днепропетровской области Украины вновь гремят взрывы - 27.12.2023 Украина.ру
В Днепропетровской области Украины вновь гремят взрывы
В Днепропетровской области вновь гремят взрывы, воздушная тревога также объявлена в Харьковской, Полтавской областях Украины и на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:20 мск 27 декабря
2023-12-27T04:33
2023-12-27T04:33
2023-12-27T04:33
новости
украина
днепропетровская область
взрыв
бпла
сво
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По информации местных телеграм-каналов, новые взрывы вновь гремят в городе Павлограде Днепропетровской области.Ранее СМИ сообщали о мощных взрывах в Херсоне, в Одессе и в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой областиВооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231227/1052408474.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, днепропетровская область, взрыв, бпла, сво
Новости, Украина, Днепропетровская область, взрыв, БПЛА, СВО
В Днепропетровской области Украины вновь гремят взрывы
В Днепропетровской области вновь гремят взрывы, воздушная тревога также объявлена в Харьковской, Полтавской областях Украины и на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:20 мск 27 декабря