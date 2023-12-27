В Днепропетровской области Украины вновь гремят взрывы - 27.12.2023 Украина.ру
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В Днепропетровской области Украины вновь гремят взрывы
В Днепропетровской области Украины вновь гремят взрывы - 27.12.2023 Украина.ру
В Днепропетровской области Украины вновь гремят взрывы
В Днепропетровской области вновь гремят взрывы, воздушная тревога также объявлена в Харьковской, Полтавской областях Украины и на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:20 мск 27 декабря
2023-12-27T04:33
2023-12-27T04:33
новости
украина
днепропетровская область
взрыв
бпла
сво
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По информации местных телеграм-каналов, новые взрывы вновь гремят в городе Павлограде Днепропетровской области.Ранее СМИ сообщали о мощных взрывах в Херсоне, в Одессе и в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой областиВооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, днепропетровская область, взрыв, бпла, сво
Новости, Украина, Днепропетровская область, взрыв, БПЛА, СВО

В Днепропетровской области Украины вновь гремят взрывы

04:33 27.12.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
В Днепропетровской области вновь гремят взрывы, воздушная тревога также объявлена в Харьковской, Полтавской областях Украины и на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:20 мск 27 декабря
По информации местных телеграм-каналов, новые взрывы вновь гремят в городе Павлограде Днепропетровской области.
Ранее СМИ сообщали о мощных взрывах в Херсоне, в Одессе и в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
- РИА Новости, 1920, 27.12.2023
04:12
"За кого воевать?" Украинские эксперты обнаружили пропасть между государством и людьмиИдти воевать добровольно украинцы больше не хотят, восполнять тяжелые потери ВСУ становится все сложнее. Поэтому власти берут курс на ужесточение мобилизации
 
НовостиУкраинаДнепропетровская областьвзрывБПЛАСВО
 
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