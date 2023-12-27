https://ukraina.ru/20231227/1052427001.html

В Днепропетровской области Украины вновь гремят взрывы

В Днепропетровской области Украины вновь гремят взрывы - 27.12.2023 Украина.ру

В Днепропетровской области Украины вновь гремят взрывы

В Днепропетровской области вновь гремят взрывы, воздушная тревога также объявлена в Харьковской, Полтавской областях Украины и на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:20 мск 27 декабря

2023-12-27T04:33

2023-12-27T04:33

2023-12-27T04:33

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По информации местных телеграм-каналов, новые взрывы вновь гремят в городе Павлограде Днепропетровской области.Ранее СМИ сообщали о мощных взрывах в Херсоне, в Одессе и в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой областиВооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

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новости, украина, днепропетровская область, взрыв, бпла, сво