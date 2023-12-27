https://ukraina.ru/20231227/1052409069.html

Александр Полищук: ВСУ и НАТО еще удивят в 2024 году, но Россия обойдется без штурмовщины и авралов

Александр Полищук: ВСУ и НАТО еще удивят в 2024 году, но Россия обойдется без штурмовщины и авралов - 27.12.2023 Украина.ру

Александр Полищук: ВСУ и НАТО еще удивят в 2024 году, но Россия обойдется без штурмовщины и авралов

Для меня итоги 2023 года – это не пройденные или отбитые квадратные километры, заборы, лесополосы и сараи, а нарастающее развитие и реформа ВС РФ. Ну, и, конечно же количество сожженной вражеской бронетехники и уничтоженной живой силы, говорит военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-12-27T05:29

2023-12-27T05:29

2023-12-27T05:29

интервью

всу

нато

сво

великая отечественная война

россия

харьков

херсон

валерий залужный

александр сырский

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Александр, если проводить аналогии с Великой Отечественной войной, на каком этапе специальной военной операции мы находимся сейчас, в конце 2023 года? Коренной перелом уже произошел?- Нет, таких периодов в ВОВ не было. Это другая война, ни на что не похожая ранее. Наше военное и политическое руководство – молодцы. Они минимальными средствами, без резких движений, уничтожают максимум военного потенциала врага. Строят вооруженные силы военного времени. При этом способствуют разгоранию конфликтов во внутриполитической среде противника. Ведь не существует событий в вакууме. Если сейчас в офисе Зеленского – разборки между политиками и военными, это говорит о том, что наши все делают правильно.Самое интересно, что коренной перелом как бы и не нужен. Нам нужна планомерная работа по перемалыванию военного потенциала Украины и НАТО – этим мы и заняты. Нет погони за целями, километрами, территориями, рубежами – есть военная работа и очень приятно, что наше политическое руководство позволяет воевать без авралов и штурмовщины, но с результатом и минимальными потерями.- Назовите главное достижение ВС РФ в 2023 году.- Для меня - это начало военного строительства ВС РФ. Как было объявлено в декабре 2022 года, так все и идет. Даже успешное отражение распиаренного украинского контрнаступа – это лишь один из этапов строительства наших ВС РФ.Немного поясню. К осени 2022 года мы выбрали стратегию игры "в долгую" и твердо ей следуем – планомерно подготовили линии обороны, произвели тактические улучшения. Начали реформы. Подняли ВПК. Полностью реализуем все свои планы и как бы это правильно сказать… делаем это без надрыва. Экономика стабильна, никакие отрасли не в кризисе. Политика наша также стабильна и качественна. Воюем на свои денежки и ресурсы – при этом страна не в шинелях, не сходит с ума от социальных потрясений. Наши военные добиваются результата наукой, военным искусством, продуманностью планов и действий, а не штурмовщиной, истерикой, атаками людских волн и т.д.Если не слушать белок-истеричек, которые на хайпе занимаются "срочносборами" и донатами на всякие мутные схемы по РЭБам, катерам и прочему, то все нормально на самом деле.Идет затяжной военный конфликт высокой интенсивности с огромным количеством военной техники – и эта техника не неуязвима. Все танки и самолеты мира горят, взрываются, погибают, если противник оказывает на них соответствующее воздействие. Во время ВОВ и в 1944, и в 1945 наши потери в военной технике были огромными до последнего дня и это нормально – горело все: и "Исы" и новенькие Т-34/85, и все виды самоходок и танков.Также сбивались в боях и средствами ПВО за раз целые звенья, а порой и эскадрильи штурмовой, истребительной или бомбардировочной авиации. К сожалению, это неотъемлемая часть войны и самые крупные военные гении не способны учесть все элементарные тактические ситуации на поле боя – воюют люди, побеждают люди, но и ошибаются тоже люди. Но тут главное не в том, что ты в атаке теряешь танковую бригаду, а в том, что твоя экономика тебе уже сегодня вечером даст взамен два-три новых комплекта техники на бригаду или корпус, чтобы ты пошел дальше к Победе. Поэтому для меня итоги 2023 года – это не пройденные или отбитые квадратные километры, заборы, лесополосы и сараи, а нарастающее развитие и реформа ВС РФ, ну, и, конечно же, количество сожженной вражеской бронетехники и уничтоженной живой силы.- Почему на Западе дали добро на наступление ВСУ при полном господстве в воздухе ВКС РФ? Есть ли в истории аналоги столько бестолково организованной операции в истории войн?- Потому что ВСУ обманули НАТО. Потому что Харьков лета 2022 года - это не военный гений Сырского и Ко, а предельная точка напряжения сил ВС РФ, когда все равно пришлось бы отходить и перегруппировываться. Там наш кризис кончился за сутки, а пиара про перемогу украинцам до зимы хватило. Потому что Херсон - это также не военный гений Залужного, а обоснованная наша перегруппировка на более удобные позиции для подготовки к оборонительной операции.Вечная украинская проблема – это повсеместное вранье: себе, партнерам, начальству, народу. Многих наших военкоров и военблогеров тоже давно укусила эта зараза. Некомпетентность, сплетни, раздувание своей значимости, обман, самое любимое – бездоказательность и перевирание фактов. Все это максимально присуще нашему информационном пространству – но, к сожалению для украинцев, у них все это уже давно государственная религия. Из-за этого они врали всем о своих успехах под Харьковом и Херсоном и о нашем низком уровне боеготовности. И из-за этого все их операции протекают так, как мы видим.Раньше в Европе военные более качественно относились к планированию операции, поэтому таких афер не было. В то же время я примерно понимаю, на что они ставили в этом контрнаступе – поэтому не могу сказать, что их ставка была бита сразу. Просто персонаж не доработал.- Эксперты говорят о возможном наступлении ВС РФ в следующем году. Сложились ли к концу года условия для этого?– Какие эксперты….? Те, что считают отвоеванные квадратные километры и этим меряют критерий качества ВС РФ, молясь на стандарты НАТО или те, что кричат, что все для нашей армии надо закупать у Белоруссии? А может те, кто устраивают срочносборы "для пацанов", заканчивающиеся покупкой очередного личного внедорожника? Повторюсь еще раз: экспертов по СВО нет, так как нет в доступе боевых оперативных документов сторон. Все эксперты – это всего лишь комментаторы, с разной степенью погруженности в открытые информационные источники (чаще всего не дальше соседних телеграм-каналов).Нет ни у одного блогера, военкора, военэкперта и прочего комментатора доступа к боевым документам сторон. Нет от слова совсем и скорее всего никогда не будет.Не спорю, есть такие легендарные качественные военкоры как Марат Хайруллин, но там человек почти живет в 1-й "Славянке" (1-я Славянская бригада) и имеет постоянное, то есть доверительное, общение уровня замкомбрига – не "пацаны сказали", а информация уровня штаба соединения.Что касается наших наступлений, то активные наступательные действия и не прекращались – наше ползучее наступление никто не отменял. Если ВСУ совсем сядут в оборону, то все у нас получится быстрее. Если будут продолжать контратаковать, то придется тратить время на их перемалывание и уже потом все равно все получится.- Какие сюрпризы может преподнести противник?- Ну, если учесть, что противник - это не только ВСУ, но и НАТО, то может удивить своей беспролазной дремучестью при военном планировании операций – как это было весь 2023 год. Может не уйти в оборону, а продолжить контратаки. Может развалиться, как в случае с коалицией против хуситов. Кстати, ситуация с хуситами – это звоночек всем прибалтам и польшам, которые пыжатся тявкать из-за спины США на нашу страну. США и Европа обделались с коалицией против ребят в сланцах и калашами, так неужели прибалты думают, что они будут кому-то нужны в ситуации против РФ?Я бы на месте скандинавов сейчас сильно подумал бы поворотить оглобли и никуда не вступать или начать уже выходить обратно и не играть с огнем. НАТО – это ноль, пустышка. Боевой потенциал НАТО – равно боевой потенциал США. Больше там никого нет и воевать там никто не умеет и не будет. Оперативный подход США — это краткосрочная экспедиционная операция – то есть никакой долгой полноценной сухопутной военной операции в Европе от НАТО ждать в принципе не стоит, они этого не умеют. Там нет общих интересов и при первой же возможности все кинут всех.Глупцы, ставящие на НАТО, могут просто посчитать по дням, где были ВС РФ через две недели с начала СВО и прикинуть, сколько за это время США перебросит дивизий в Европу для войны с ВС РФ. А ведь мы в СВО с февраля 2022 года дрались с лучшей армией Европы, никакие прибалты, французы или поляки такого уровня боеготовности и мотивации к сопротивлению просто не имели, да и не имеют, судя по их последним опросам, например, в Польше.Поэтому, для нас все нормально. Наше политическое руководство всех этих европейских политиков просчитало и прекрасно знает, что Украина никому не нужна. Раздербанить – да, с удовольствием. Терять деньги и проливать кровь – конечно нет.

https://ukraina.ru/20230505/1045963020.html

https://ukraina.ru/20231226/1052407721.html

https://ukraina.ru/20231226/1052405953.html

https://ukraina.ru/20231226/1052388940.html

https://ukraina.ru/20231226/1052397953.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, всу, нато, сво, великая отечественная война, россия, харьков, херсон, валерий залужный, александр сырский