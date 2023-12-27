Александр Полищук: ВСУ и НАТО еще удивят в 2024 году, но Россия обойдется без штурмовщины и авралов - 27.12.2023 Украина.ру
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Александр Полищук: ВСУ и НАТО еще удивят в 2024 году, но Россия обойдется без штурмовщины и авралов
Александр Полищук: ВСУ и НАТО еще удивят в 2024 году, но Россия обойдется без штурмовщины и авралов - 27.12.2023 Украина.ру
Александр Полищук: ВСУ и НАТО еще удивят в 2024 году, но Россия обойдется без штурмовщины и авралов
Для меня итоги 2023 года – это не пройденные или отбитые квадратные километры, заборы, лесополосы и сараи, а нарастающее развитие и реформа ВС РФ. Ну, и, конечно же количество сожженной вражеской бронетехники и уничтоженной живой силы, говорит военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-12-27T05:29
2023-12-27T05:29
интервью
всу
нато
сво
великая отечественная война
россия
харьков
херсон
валерий залужный
александр сырский
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Александр, если проводить аналогии с Великой Отечественной войной, на каком этапе специальной военной операции мы находимся сейчас, в конце 2023 года? Коренной перелом уже произошел?- Нет, таких периодов в ВОВ не было. Это другая война, ни на что не похожая ранее. Наше военное и политическое руководство – молодцы. Они минимальными средствами, без резких движений, уничтожают максимум военного потенциала врага. Строят вооруженные силы военного времени. При этом способствуют разгоранию конфликтов во внутриполитической среде противника. Ведь не существует событий в вакууме. Если сейчас в офисе Зеленского – разборки между политиками и военными, это говорит о том, что наши все делают правильно.Самое интересно, что коренной перелом как бы и не нужен. Нам нужна планомерная работа по перемалыванию военного потенциала Украины и НАТО – этим мы и заняты. Нет погони за целями, километрами, территориями, рубежами – есть военная работа и очень приятно, что наше политическое руководство позволяет воевать без авралов и штурмовщины, но с результатом и минимальными потерями.- Назовите главное достижение ВС РФ в 2023 году.- Для меня - это начало военного строительства ВС РФ. Как было объявлено в декабре 2022 года, так все и идет. Даже успешное отражение распиаренного украинского контрнаступа – это лишь один из этапов строительства наших ВС РФ.Немного поясню. К осени 2022 года мы выбрали стратегию игры "в долгую" и твердо ей следуем – планомерно подготовили линии обороны, произвели тактические улучшения. Начали реформы. Подняли ВПК. Полностью реализуем все свои планы и как бы это правильно сказать… делаем это без надрыва. Экономика стабильна, никакие отрасли не в кризисе. Политика наша также стабильна и качественна. Воюем на свои денежки и ресурсы – при этом страна не в шинелях, не сходит с ума от социальных потрясений. Наши военные добиваются результата наукой, военным искусством, продуманностью планов и действий, а не штурмовщиной, истерикой, атаками людских волн и т.д.Если не слушать белок-истеричек, которые на хайпе занимаются "срочносборами" и донатами на всякие мутные схемы по РЭБам, катерам и прочему, то все нормально на самом деле.Идет затяжной военный конфликт высокой интенсивности с огромным количеством военной техники – и эта техника не неуязвима. Все танки и самолеты мира горят, взрываются, погибают, если противник оказывает на них соответствующее воздействие. Во время ВОВ и в 1944, и в 1945 наши потери в военной технике были огромными до последнего дня и это нормально – горело все: и "Исы" и новенькие Т-34/85, и все виды самоходок и танков.Также сбивались в боях и средствами ПВО за раз целые звенья, а порой и эскадрильи штурмовой, истребительной или бомбардировочной авиации. К сожалению, это неотъемлемая часть войны и самые крупные военные гении не способны учесть все элементарные тактические ситуации на поле боя – воюют люди, побеждают люди, но и ошибаются тоже люди. Но тут главное не в том, что ты в атаке теряешь танковую бригаду, а в том, что твоя экономика тебе уже сегодня вечером даст взамен два-три новых комплекта техники на бригаду или корпус, чтобы ты пошел дальше к Победе. Поэтому для меня итоги 2023 года – это не пройденные или отбитые квадратные километры, заборы, лесополосы и сараи, а нарастающее развитие и реформа ВС РФ, ну, и, конечно же, количество сожженной вражеской бронетехники и уничтоженной живой силы.- Почему на Западе дали добро на наступление ВСУ при полном господстве в воздухе ВКС РФ? Есть ли в истории аналоги столько бестолково организованной операции в истории войн?- Потому что ВСУ обманули НАТО. Потому что Харьков лета 2022 года - это не военный гений Сырского и Ко, а предельная точка напряжения сил ВС РФ, когда все равно пришлось бы отходить и перегруппировываться. Там наш кризис кончился за сутки, а пиара про перемогу украинцам до зимы хватило. Потому что Херсон - это также не военный гений Залужного, а обоснованная наша перегруппировка на более удобные позиции для подготовки к оборонительной операции.Вечная украинская проблема – это повсеместное вранье: себе, партнерам, начальству, народу. Многих наших военкоров и военблогеров тоже давно укусила эта зараза. Некомпетентность, сплетни, раздувание своей значимости, обман, самое любимое – бездоказательность и перевирание фактов. Все это максимально присуще нашему информационном пространству – но, к сожалению для украинцев, у них все это уже давно государственная религия. Из-за этого они врали всем о своих успехах под Харьковом и Херсоном и о нашем низком уровне боеготовности. И из-за этого все их операции протекают так, как мы видим.Раньше в Европе военные более качественно относились к планированию операции, поэтому таких афер не было. В то же время я примерно понимаю, на что они ставили в этом контрнаступе – поэтому не могу сказать, что их ставка была бита сразу. Просто персонаж не доработал.- Эксперты говорят о возможном наступлении ВС РФ в следующем году. Сложились ли к концу года условия для этого?– Какие эксперты….? Те, что считают отвоеванные квадратные километры и этим меряют критерий качества ВС РФ, молясь на стандарты НАТО или те, что кричат, что все для нашей армии надо закупать у Белоруссии? А может те, кто устраивают срочносборы "для пацанов", заканчивающиеся покупкой очередного личного внедорожника? Повторюсь еще раз: экспертов по СВО нет, так как нет в доступе боевых оперативных документов сторон. Все эксперты – это всего лишь комментаторы, с разной степенью погруженности в открытые информационные источники (чаще всего не дальше соседних телеграм-каналов).Нет ни у одного блогера, военкора, военэкперта и прочего комментатора доступа к боевым документам сторон. Нет от слова совсем и скорее всего никогда не будет.Не спорю, есть такие легендарные качественные военкоры как Марат Хайруллин, но там человек почти живет в 1-й "Славянке" (1-я Славянская бригада) и имеет постоянное, то есть доверительное, общение уровня замкомбрига – не "пацаны сказали", а информация уровня штаба соединения.Что касается наших наступлений, то активные наступательные действия и не прекращались – наше ползучее наступление никто не отменял. Если ВСУ совсем сядут в оборону, то все у нас получится быстрее. Если будут продолжать контратаковать, то придется тратить время на их перемалывание и уже потом все равно все получится.- Какие сюрпризы может преподнести противник?- Ну, если учесть, что противник - это не только ВСУ, но и НАТО, то может удивить своей беспролазной дремучестью при военном планировании операций – как это было весь 2023 год. Может не уйти в оборону, а продолжить контратаки. Может развалиться, как в случае с коалицией против хуситов. Кстати, ситуация с хуситами – это звоночек всем прибалтам и польшам, которые пыжатся тявкать из-за спины США на нашу страну. США и Европа обделались с коалицией против ребят в сланцах и калашами, так неужели прибалты думают, что они будут кому-то нужны в ситуации против РФ?Я бы на месте скандинавов сейчас сильно подумал бы поворотить оглобли и никуда не вступать или начать уже выходить обратно и не играть с огнем. НАТО – это ноль, пустышка. Боевой потенциал НАТО – равно боевой потенциал США. Больше там никого нет и воевать там никто не умеет и не будет. Оперативный подход США — это краткосрочная экспедиционная операция – то есть никакой долгой полноценной сухопутной военной операции в Европе от НАТО ждать в принципе не стоит, они этого не умеют. Там нет общих интересов и при первой же возможности все кинут всех.Глупцы, ставящие на НАТО, могут просто посчитать по дням, где были ВС РФ через две недели с начала СВО и прикинуть, сколько за это время США перебросит дивизий в Европу для войны с ВС РФ. А ведь мы в СВО с февраля 2022 года дрались с лучшей армией Европы, никакие прибалты, французы или поляки такого уровня боеготовности и мотивации к сопротивлению просто не имели, да и не имеют, судя по их последним опросам, например, в Польше.Поэтому, для нас все нормально. Наше политическое руководство всех этих европейских политиков просчитало и прекрасно знает, что Украина никому не нужна. Раздербанить – да, с удовольствием. Терять деньги и проливать кровь – конечно нет.
https://ukraina.ru/20230505/1045963020.html
https://ukraina.ru/20231226/1052407721.html
https://ukraina.ru/20231226/1052405953.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, всу, нато, сво, великая отечественная война, россия, харьков, херсон, валерий залужный, александр сырский
Интервью, ВСУ, НАТО, СВО, Великая Отечественная война, Россия, Харьков, Херсон, Валерий Залужный, Александр Сырский

Александр Полищук: ВСУ и НАТО еще удивят в 2024 году, но Россия обойдется без штурмовщины и авралов

05:29 27.12.2023
 
© ugra-news.ruАлександр Полищук интервью
Александр Полищук интервью
© ugra-news.ru
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Для меня итоги 2023 года – это не пройденные или отбитые квадратные километры, заборы, лесополосы и сараи, а нарастающее развитие и реформа ВС РФ. Ну, и, конечно же количество сожженной вражеской бронетехники и уничтоженной живой силы, говорит военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Александр, если проводить аналогии с Великой Отечественной войной, на каком этапе специальной военной операции мы находимся сейчас, в конце 2023 года? Коренной перелом уже произошел?
- Нет, таких периодов в ВОВ не было. Это другая война, ни на что не похожая ранее.
Наше военное и политическое руководство – молодцы. Они минимальными средствами, без резких движений, уничтожают максимум военного потенциала врага. Строят вооруженные силы военного времени. При этом способствуют разгоранию конфликтов во внутриполитической среде противника.
Ведь не существует событий в вакууме. Если сейчас в офисе Зеленского – разборки между политиками и военными, это говорит о том, что наши все делают правильно.
Самое интересно, что коренной перелом как бы и не нужен. Нам нужна планомерная работа по перемалыванию военного потенциала Украины и НАТО – этим мы и заняты.
Нет погони за целями, километрами, территориями, рубежами – есть военная работа и очень приятно, что наше политическое руководство позволяет воевать без авралов и штурмовщины, но с результатом и минимальными потерями.
Александр Полищук
5 мая, 10:19
Александр Полищук: кто онПрактикующий профессиональный юрист и практикующий непрофессиональный историк
- Назовите главное достижение ВС РФ в 2023 году.
- Для меня - это начало военного строительства ВС РФ. Как было объявлено в декабре 2022 года, так все и идет. Даже успешное отражение распиаренного украинского контрнаступа – это лишь один из этапов строительства наших ВС РФ.
Немного поясню. К осени 2022 года мы выбрали стратегию игры "в долгую" и твердо ей следуем – планомерно подготовили линии обороны, произвели тактические улучшения. Начали реформы. Подняли ВПК. Полностью реализуем все свои планы и как бы это правильно сказать… делаем это без надрыва.
Экономика стабильна, никакие отрасли не в кризисе. Политика наша также стабильна и качественна. Воюем на свои денежки и ресурсы – при этом страна не в шинелях, не сходит с ума от социальных потрясений. Наши военные добиваются результата наукой, военным искусством, продуманностью планов и действий, а не штурмовщиной, истерикой, атаками людских волн и т.д.
Если не слушать белок-истеричек, которые на хайпе занимаются "срочносборами" и донатами на всякие мутные схемы по РЭБам, катерам и прочему, то все нормально на самом деле.
Идет затяжной военный конфликт высокой интенсивности с огромным количеством военной техники – и эта техника не неуязвима. Все танки и самолеты мира горят, взрываются, погибают, если противник оказывает на них соответствующее воздействие.
Во время ВОВ и в 1944, и в 1945 наши потери в военной технике были огромными до последнего дня и это нормально – горело все: и "Исы" и новенькие Т-34/85, и все виды самоходок и танков.
- РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Вчера, 14:00
Крепостное право 2.0. Что известно о новой украинской мобилизацииВ украинский парламент внесен законопроект о мобилизации. Его уже назвали нарушающим Конституцию и права человека
Также сбивались в боях и средствами ПВО за раз целые звенья, а порой и эскадрильи штурмовой, истребительной или бомбардировочной авиации. К сожалению, это неотъемлемая часть войны и самые крупные военные гении не способны учесть все элементарные тактические ситуации на поле боя – воюют люди, побеждают люди, но и ошибаются тоже люди.
Но тут главное не в том, что ты в атаке теряешь танковую бригаду, а в том, что твоя экономика тебе уже сегодня вечером даст взамен два-три новых комплекта техники на бригаду или корпус, чтобы ты пошел дальше к Победе.
Поэтому для меня итоги 2023 года – это не пройденные или отбитые квадратные километры, заборы, лесополосы и сараи, а нарастающее развитие и реформа ВС РФ, ну, и, конечно же, количество сожженной вражеской бронетехники и уничтоженной живой силы.
- Почему на Западе дали добро на наступление ВСУ при полном господстве в воздухе ВКС РФ? Есть ли в истории аналоги столько бестолково организованной операции в истории войн?
- Потому что ВСУ обманули НАТО. Потому что Харьков лета 2022 года - это не военный гений Сырского и Ко, а предельная точка напряжения сил ВС РФ, когда все равно пришлось бы отходить и перегруппировываться.
Там наш кризис кончился за сутки, а пиара про перемогу украинцам до зимы хватило. Потому что Херсон - это также не военный гений Залужного, а обоснованная наша перегруппировка на более удобные позиции для подготовки к оборонительной операции.
Вчера, 13:44
Переговоры о мире как прикрытие для войны. Запад опять врёт во имя УкраиныПонятно, чем занят сегодня фюрер украинского народа и президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский. Он осваивается в новой роли "покорителя неба". Желательно российского. На американских истребителях F-16
Вечная украинская проблема – это повсеместное вранье: себе, партнерам, начальству, народу. Многих наших военкоров и военблогеров тоже давно укусила эта зараза. Некомпетентность, сплетни, раздувание своей значимости, обман, самое любимое – бездоказательность и перевирание фактов.
Все это максимально присуще нашему информационном пространству – но, к сожалению для украинцев, у них все это уже давно государственная религия. Из-за этого они врали всем о своих успехах под Харьковом и Херсоном и о нашем низком уровне боеготовности. И из-за этого все их операции протекают так, как мы видим.
Раньше в Европе военные более качественно относились к планированию операции, поэтому таких афер не было. В то же время я примерно понимаю, на что они ставили в этом контрнаступе – поэтому не могу сказать, что их ставка была бита сразу. Просто персонаж не доработал.
- Эксперты говорят о возможном наступлении ВС РФ в следующем году. Сложились ли к концу года условия для этого?
– Какие эксперты….? Те, что считают отвоеванные квадратные километры и этим меряют критерий качества ВС РФ, молясь на стандарты НАТО или те, что кричат, что все для нашей армии надо закупать у Белоруссии? А может те, кто устраивают срочносборы "для пацанов", заканчивающиеся покупкой очередного личного внедорожника?
Повторюсь еще раз: экспертов по СВО нет, так как нет в доступе боевых оперативных документов сторон. Все эксперты – это всего лишь комментаторы, с разной степенью погруженности в открытые информационные источники (чаще всего не дальше соседних телеграм-каналов).
Нет ни у одного блогера, военкора, военэкперта и прочего комментатора доступа к боевым документам сторон. Нет от слова совсем и скорее всего никогда не будет.
Не спорю, есть такие легендарные качественные военкоры как Марат Хайруллин, но там человек почти живет в 1-й "Славянке" (1-я Славянская бригада) и имеет постоянное, то есть доверительное, общение уровня замкомбрига – не "пацаны сказали", а информация уровня штаба соединения.
Что касается наших наступлений, то активные наступательные действия и не прекращались – наше ползучее наступление никто не отменял. Если ВСУ совсем сядут в оборону, то все у нас получится быстрее. Если будут продолжать контратаковать, то придется тратить время на их перемалывание и уже потом все равно все получится.
Алексей Стаценко интервью - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Вчера, 08:04
Алексей Стаценко: Даже если Россия не устроит ВСУ "Россошь" и "Острогожск", то она победит их по Сунь-цзыСунь-цзы выделял три типа побед: когда победил противника материально, когда ты подавил его боевой дух, а самая блестящая победа — это когда твой враг стал твоим другом
- Какие сюрпризы может преподнести противник?
- Ну, если учесть, что противник - это не только ВСУ, но и НАТО, то может удивить своей беспролазной дремучестью при военном планировании операций – как это было весь 2023 год. Может не уйти в оборону, а продолжить контратаки.
Может развалиться, как в случае с коалицией против хуситов. Кстати, ситуация с хуситами – это звоночек всем прибалтам и польшам, которые пыжатся тявкать из-за спины США на нашу страну. США и Европа обделались с коалицией против ребят в сланцах и калашами, так неужели прибалты думают, что они будут кому-то нужны в ситуации против РФ?
Я бы на месте скандинавов сейчас сильно подумал бы поворотить оглобли и никуда не вступать или начать уже выходить обратно и не играть с огнем. НАТО – это ноль, пустышка. Боевой потенциал НАТО – равно боевой потенциал США. Больше там никого нет и воевать там никто не умеет и не будет.
Оперативный подход США — это краткосрочная экспедиционная операция – то есть никакой долгой полноценной сухопутной военной операции в Европе от НАТО ждать в принципе не стоит, они этого не умеют. Там нет общих интересов и при первой же возможности все кинут всех.
Глупцы, ставящие на НАТО, могут просто посчитать по дням, где были ВС РФ через две недели с начала СВО и прикинуть, сколько за это время США перебросит дивизий в Европу для войны с ВС РФ.
А ведь мы в СВО с февраля 2022 года дрались с лучшей армией Европы, никакие прибалты, французы или поляки такого уровня боеготовности и мотивации к сопротивлению просто не имели, да и не имеют, судя по их последним опросам, например, в Польше.
Боевая работа расчетов РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Вчера, 09:34
2023-й, Украина: они уже потеряли, мы ещё не приобрели"Командование ВСУ не имеет представления, где брать резерв в 500 тысяч человек для выполнения плана мобилизации по Украине", — сообщил в интервью "Немецкой волне" (Deutsche Wellе) генерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко
Поэтому, для нас все нормально. Наше политическое руководство всех этих европейских политиков просчитало и прекрасно знает, что Украина никому не нужна. Раздербанить – да, с удовольствием. Терять деньги и проливать кровь – конечно нет.
 
ИнтервьюВСУНАТОСВОВеликая Отечественная войнаРоссияХарьковХерсонВалерий ЗалужныйАлександр Сырский
 
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06:29Расчёты "Акации" уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении – МО
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05:32Новый дрон-камикадзе "Суперкам" проходит испытания – Чемезов
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05:29Александр Полищук: ВСУ и НАТО еще удивят в 2024 году, но Россия обойдется без штурмовщины и авралов
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