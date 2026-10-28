Россия вводит обязательную маркировку ИИ-контента - 28.10.2026 Украина.ру
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Россия вводит обязательную маркировку ИИ-контента
Россия вводит обязательную маркировку ИИ-контента - 28.10.2026 Украина.ру
Россия вводит обязательную маркировку ИИ-контента
Все крупные онлайн-площадки — популярные соцсети, мессенджеры, маркетплейсы, поисковики и видеохостинги — с 1 марта 2027 года будут обязаны помечать контент, созданный с использованием искусственного интеллекта (ИИ)
2026-10-28T08:10
2026-10-28T08:17
украина.ру
новости
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госдума
единая россия
ии (искусственный интеллект)
контроль
закон
законодательство
технологии
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Об этом со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ, федерального координатора проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антона Немкина 27 октября сообщает РИИ Новости."С 1 марта 2027 года крупные интернет-площадки, подпадающие под установленные законом критерии, должны будут обеспечить техническую возможность маркировки контента, созданного с применением больших фундаментальных моделей ИИ. Введение обязательной маркировки контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, — это необходимый шаг для защиты граждан от манипуляций и введения в заблуждение", — сказал Немкин.Он уточнил, что правила носят не рекомендательный, а обязательный характер для всех платформ, которые за сутки посещают более 500 тысяч пользователей из России, вне зависимости от их масштаба и международного охвата. При этом ключевой задачей является ответственность цифровых платформ за информационную среду, которую они формируют."Ведь сегодня алгоритмы определяют, какие материалы увидят миллионы людей, а технологии генерации контента позволяют массово производить убедительные фейки", — подчеркнул депутат.По его словам, маркировка ИИ-контента является базовым требованием прозрачности, позволяющим пользователям осознанно оценивать увиденное и услышанное. Однако необходимо обеспечить понятный механизм маркировки и не допускать, чтобы она терялась или становилась незаметной."Если компания зарабатывает на российской аудитории, она должна учитывать правила российского рынка и своевременно адаптировать свои сервисы. Попытки затягивать внедрение необходимых механизмов, формально подходить к исполнению закона или ссылаться на особенности глобальной инфраструктуры не должны становиться способом ухода от установленных обязанностей", — отметил Немкин важность контроля в этом вопросе над крупными международными платформами.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251126/chto-stoit-za-slovami-putina-o-tom-chto-my-dolzhny-probezhat-eto-rasstoyanie-v-desyat-let-libo-nas-1072201520.html
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украина.ру, новости, россия, госдума, единая россия, ии (искусственный интеллект), контроль, закон, законодательство, технологии, общество, интернет, соцсети
Украина.ру, Новости, Россия, Госдума, Единая Россия, ИИ (искусственный интеллект), контроль, Закон, законодательство, технологии, Общество, интернет, соцсети

Россия вводит обязательную маркировку ИИ-контента

08:10 28.10.2026 (обновлено: 08:17 28.10.2026)
 
© РИА Новости . сгенерировано ИИИскусственный интеллект. Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . сгенерировано ИИ
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Все крупные онлайн-площадки — популярные соцсети, мессенджеры, маркетплейсы, поисковики и видеохостинги — с 1 марта 2027 года будут обязаны помечать контент, созданный с использованием искусственного интеллекта (ИИ)
Об этом со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ, федерального координатора проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антона Немкина 27 октября сообщает РИИ Новости.
"С 1 марта 2027 года крупные интернет-площадки, подпадающие под установленные законом критерии, должны будут обеспечить техническую возможность маркировки контента, созданного с применением больших фундаментальных моделей ИИ. Введение обязательной маркировки контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, — это необходимый шаг для защиты граждан от манипуляций и введения в заблуждение", — сказал Немкин.
Он уточнил, что правила носят не рекомендательный, а обязательный характер для всех платформ, которые за сутки посещают более 500 тысяч пользователей из России, вне зависимости от их масштаба и международного охвата. При этом ключевой задачей является ответственность цифровых платформ за информационную среду, которую они формируют.
"Ведь сегодня алгоритмы определяют, какие материалы увидят миллионы людей, а технологии генерации контента позволяют массово производить убедительные фейки", — подчеркнул депутат.
По его словам, маркировка ИИ-контента является базовым требованием прозрачности, позволяющим пользователям осознанно оценивать увиденное и услышанное. Однако необходимо обеспечить понятный механизм маркировки и не допускать, чтобы она терялась или становилась незаметной.
"Если компания зарабатывает на российской аудитории, она должна учитывать правила российского рынка и своевременно адаптировать свои сервисы. Попытки затягивать внедрение необходимых механизмов, формально подходить к исполнению закона или ссылаться на особенности глобальной инфраструктуры не должны становиться способом ухода от установленных обязанностей", — отметил Немкин важность контроля в этом вопросе над крупными международными платформами.
- РИА Новости, 1920, 26.11.2025
26 ноября 2025, 13:13
Что стоит за словами о том, что "Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо нас сомнут"В Москве, с 10 по 21 ноября, состоялась Х Международная конференция по искусственному интеллекту и машинному обучению "Artificial Intelligence Journey 2025", на которой также выступил президент РФ Владимир Путин.
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