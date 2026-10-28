Россия вводит обязательную маркировку ИИ-контента

Что стоит за словами о том, что "Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо нас сомнут"

В Москве, с 10 по 21 ноября, состоялась Х Международная конференция по искусственному интеллекту и машинному обучению "Artificial Intelligence Journey 2025", на которой также выступил президент РФ Владимир Путин.