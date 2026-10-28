https://ukraina.ru/20261028/bronyu-pod-nozh-kiev-skrebt-po-tylam-radi-pushechnogo-myasa-1084106416.html

Броню под нож: Киев скребёт по тылам ради пушечного мяса

Броню под нож: Киев скребёт по тылам ради пушечного мяса - 28.10.2026 Украина.ру

Броню под нож: Киев скребёт по тылам ради пушечного мяса

С 23 по 26 октября украинский государственный портал "Дія" временно приостанавливал работу под видом "технического обслуживания" в разделах, связанных с учётом военнообязанных граждан. Выдача новых документов и продление отсрочек были заморожены

2026-10-28T08:36

2026-10-28T08:36

2026-10-28T08:36

эксклюзив

украина

владимир зеленский

тцк

министерство цифровой трансформации

всу

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На Банковой открыто возмутились тем, что 1,5 млн украинских мужчин получили законный бюрократический щит от передовой, посчитав эту цифру недопустимой роскошью.Военное руководство требует немедленно восполнить бреши в окопах за счет тыловиков, чиновники экстренно переписывают критерии критической важности предприятий, а бизнес готовится к массовому уходу в тень. Сколько именно граждан планируют поставить под ружьё, какие сферы экономики попадут под удар первыми и что теперь произойдет с теневым рынком торговли безопасностью - в материале Украина.ру.Цифровизация вышла бокомМинистерство цифровой трансформации ранее запустило электронное бронирование через приложение "Дія" — украинский аналог "Госуслуг". Чиновники обещали бизнесу автоматическую сверку с реестром "Оберіг" и отсутствие очередей в ТЦК. В результате, если до июля бронь имели порядка 500 тыс. специалистов, то к началу октября эта цифра пробила планку в 1,5 млн.Мужчины трудоспособного возраста массово использовали легальную возможность укрыться от фронта за трудовыми договорами, а предприятия оформляли бронь целыми сменами. Официальному Киеву это не понравилось. Как сообщило профильное издание "Экономическая правда" со ссылкой на участников правительственного совещания: "Президент (Владимир Зеленский - ред.) был на совещании. Возмущался, что забронировали полтора миллиона".Армейская мобилизация захлебнулась — это признают сами украинские власти. ТЦК почти исчерпали запас тех, кто не успел спрятаться или откупиться, а уличные облавы у концертных залов и ресторанов дают ничтожный результат в пересчете на батальоны — зато мощнейший негатив в народе, с которым приходится считаться и откупиться показательными посадками отдельных людоловов.Власть оказалась в финансовом и мобилизационном тупике собственной конструкции. Деньги западных союзников запрещено направлять на военное жалование: содержание военных, закупку формы, выплаты боевых и похоронных Киев обязан полностью финансировать из внутренних доходов. Для обеспечения одного бойца на передовой тыл должен собирать налоги минимум с четырех официально работающих граждан. Кабинет министров начал методично пожирать собственный хвост: забирая квалифицированных специалистов с заводов и складов в пехоту, генералы обнуляют налоговые поступления, за счет которых эта самая пехота содержится.Стрижка под кореньВ последние годы украинскими чиновниками ведётся масштабная операция по изъятию живой силы из гражданского сектора. Согласно уже давним утечкам из правительственных кабинетов, опубликованным изданием "NV Бізнес", силовые структуры рассчитывают лишить статуса критически важных предприятий не менее 20% действующих производств и сервисов. По сути, сейчас Киев скребёт по сусекам, чтобы отправить на пушечное мясо до 300 тыс. мужчин.Власти ликвидируют безусловную стопроцентную бронь для оборонно-промышленного комплекса и энергетических компаний. Планку принудительно опускают до 85-90%. Оставшиеся проценты штата предприятию придется отстаивать перед специальной межведомственной комиссией в Киеве, доказывая ценность каждого отдельного работника.Коммунальный сектор ждет еще больший разгром. Квоту бронирования для водоканалов, теплосетей и мусороуборочных служб урезают до 60%. Страна входит в третью военную зиму с разрушенной энергетикой и разбитыми подстанциями, но правительство сознательно снимает щит с аварийщиков и слесарей. Если в промерзших городах начнут лопаться магистральные теплотрассы, чинить их может быть физически некому.По частному бизнесу ударят через зарплатный порог. Минимальная белая заработная плата на предприятии должна составлять не менее 20 тыс. гривен в месяц на человека, а в проектах Минэкономики эта сумма доходит до почти 26 тыс. Для среднего и малого бизнеса в регионах этот барьер смертелен. Автопарки, аграрные переработчики и хлебозаводы в районных центрах просто не имеют такой рентабельности, чтобы резко повысить зарплаты.Финальным аккордом станет изъятие полномочий у областных военных администраций. Ранее губернаторы лично утверждали списки "критических" предприятий, однако вскоре в Киеве осознали, что региональные чиновники превратили право выдачи брони в инструмент личного обогащения."Мёртвые души", том 2026Ещё в 2024 году, когда впервые начались такие проверки, специализированные комиссии вскрыли более 40 тыс. военнообязанных, получивших иммунитет от мобилизации с прямым нарушением действующего законодательства. Государственная система отсрочек трансформировалась в сверхприбыльную индустрию торговли.Региональные комиссии наделяли спасительным статусом объекты, не имеющие никакого отношения к обороне или жизнеобеспечению. Статус критически важных объектов получали автомойки, кальянные, спортивные клубы и даже суши-бары. Местные чинуши брали до 50 тыс. долларов за включение коммерческой структуры в перечень незаменимых для региона. Получив легальное право защитить половину мужского штата, владельцы заведений распродавали образовавшиеся квоты.Также была лазейка, связанная с фиктивным трудоустройством на предприятии ОПК и оборонзаказа. Заводы с официальной стопроцентной квотой бронирования массово раздували штатные расписания. Состоятельные горожане и вчерашние бизнесмены внезапно оформлялись наладчиками, литейщиками или инженерами-технологами. Входной билет на оборонное производство стоил до 8 тыс. долларов. Эти средства шли в карман руководству предприятия, а часть денег уходила на выплату обязательных налогов с минимальной зарплаты, чтобы у налоговой инспекции не возникало лишних вопросов. Наконец, процветал бизнес по вывозу людей за границу. Предприятие со статусом критического оформляло бронь на нужного человека, держало его в штате два месяца, а затем отправляло в официальную зарубежную служебную командировку ради закупки оборудования или проведения переговоров в странах ЕС — эта услуга могла стоить уже 15 тыс. долларов.Заморозка цифрового бронирования не уничтожит этот подпольный конвейер — лишь усложнит его для коррупционеров и перераспределит рынок. Если раньше бронь в "Дії" продавали через полулегальные фирмы средней руки, то теперь монополия на торговлю жизнями вернется к военкомам, министерским чиновникам и руководителям отраслевых ведомств.На пределе возможностейПопытка заткнуть дефицит живой силы квалифицированными рабочими руками происходит на фоне крушения базовых демографических показателей. Пока чиновники спорили о процентах брони, директор Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины Элла Либанова объявила: по официальным расчетам, население на подконтрольной Киеву территории рухнуло до 28,5 млн человек. Также академик поделилась неприятным для Киева прогнозом: после снятия военного положения страну накроет новая волна эмиграции, которая окончательно добьет экономику.Решение отобрать бронь у сотен тысяч рабочих лишь приближает эту катастрофу. Оставшийся в стране легальный бизнес больше не верит государственным правилам игры. Предприятия, осознав тонкости грядущей ревизии, массово выводят персонал за штат, переводят расчеты в наличные и готовятся к закрытию производств. Мужчины, лишенные легального щита от отправки в окопы, просто перестанут выходить на смены, пополнив ряды внутренних нелегалов.Государственная машина пытается решить тактическую проблему нехватки пары сотен тысяч штыков методами тотального каннибализма. Ради отчета Генштаба чиновники добивают остатки индустрии, выкачивают из энергосистемы последних специалистов и подталкивают выживших к бегству. Можно заблокировать приложение, устроить облавы на заводах и аннулировать любые приказы об отсрочках, но невозможно призвать на службу людей из пустой комнаты.

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https://ukraina.ru/20261027/1084081043.html

https://ukraina.ru/20261027/soblazn-i-shantazh-iz-kieva-zelenskiy-gotovit-dva-udara-ukrainoy-po-evrope--1084101751.html

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

эксклюзив, украина, владимир зеленский, тцк, министерство цифровой трансформации, всу