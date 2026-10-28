Маск вывел на орбиту первый спутник Украинской системы связи — СМИ - 28.10.2026 Украина.ру
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Маск вывел на орбиту первый спутник Украинской системы связи — СМИ
Маск вывел на орбиту первый спутник Украинской системы связи — СМИ - 28.10.2026 Украина.ру
Маск вывел на орбиту первый спутник Украинской системы связи — СМИ
Украинское издание Liga.net вечером 27 октября опубликовало в своём телеграм-канале сообщение, что Украина с помощью компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска вывела на орбиту первый спутник собственной системы связи
2026-10-28T08:48
2026-10-28T08:48
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Утверждается, что над созданием аппарата, названного Obria Nano, работали две компании — украинская Himera и датская GomSpace."Украинский спутник Obria Nano начал работу на орбите... Запуск состоялся 1 октября 2026 года в рамках миссии SpaceX Transporter-18. Спутник уже проходит испытания и работает в рамках запланированной программы", — говорится в сообщении.Маск ранее обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink, поскольку украинские военные применили систему для наступательных ударов БПЛА по российским регионам. В октябре официальные лица киевского режима заявляли, что работа Starshield (военной версии Starlink) была существенно ограничена.После ограничений работы спутниковой связи Starlink на Украине европейские чиновники начали активнее обсуждать меры по уменьшению зависимости от технологий США и американских военных компаний.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261026/kolossalnyy-skandal-ekspert-raskryl-kto-stoit-za-otklyucheniem-starlink-dlya-ukrainy-1084068490.html
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украина.ру, новости, украина, илон маск, сша, starlink, спутник, космос, мир без границ, связь, всу, военная помощь украине, впк
Украина.ру, Новости, Украина, Илон Маск, США, Starlink, спутник, космос, Мир без границ, связь, ВСУ, военная помощь Украине, ВПК

Маск вывел на орбиту первый спутник Украинской системы связи — СМИ

08:48 28.10.2026
 
© REUTERS / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© REUTERS / Evan Vucci
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Украинское издание Liga.net вечером 27 октября опубликовало в своём телеграм-канале сообщение, что Украина с помощью компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска вывела на орбиту первый спутник собственной системы связи
Утверждается, что над созданием аппарата, названного Obria Nano, работали две компании — украинская Himera и датская GomSpace.
"Украинский спутник Obria Nano начал работу на орбите... Запуск состоялся 1 октября 2026 года в рамках миссии SpaceX Transporter-18. Спутник уже проходит испытания и работает в рамках запланированной программы", — говорится в сообщении.
Маск ранее обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink, поскольку украинские военные применили систему для наступательных ударов БПЛА по российским регионам. В октябре официальные лица киевского режима заявляли, что работа Starshield (военной версии Starlink) была существенно ограничена.
После ограничений работы спутниковой связи Starlink на Украине европейские чиновники начали активнее обсуждать меры по уменьшению зависимости от технологий США и американских военных компаний.
- РИА Новости, 1920, 26.10.2026
26 октября, 18:30
"Колоссальный скандал": эксперт раскрыл, кто стоит за отключением Starlink для УкраиныСкандал вокруг отключения Starlink и Starshield для Украины может серьёзно потрясти основы администрации США. И первой жертвой здесь может стать министр обороны США Питер Хегсет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политический обозреватель и публицист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
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