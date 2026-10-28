https://ukraina.ru/20261028/mask-vyvel-na-orbitu-pervyy-sputnik-ukrainskoy-sistemy-svyazi--smi-1084116421.html

Маск вывел на орбиту первый спутник Украинской системы связи — СМИ

Маск вывел на орбиту первый спутник Украинской системы связи — СМИ - 28.10.2026 Украина.ру

Маск вывел на орбиту первый спутник Украинской системы связи — СМИ

Украинское издание Liga.net вечером 27 октября опубликовало в своём телеграм-канале сообщение, что Украина с помощью компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска вывела на орбиту первый спутник собственной системы связи

2026-10-28T08:48

2026-10-28T08:48

2026-10-28T08:48

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Утверждается, что над созданием аппарата, названного Obria Nano, работали две компании — украинская Himera и датская GomSpace."Украинский спутник Obria Nano начал работу на орбите... Запуск состоялся 1 октября 2026 года в рамках миссии SpaceX Transporter-18. Спутник уже проходит испытания и работает в рамках запланированной программы", — говорится в сообщении.Маск ранее обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink, поскольку украинские военные применили систему для наступательных ударов БПЛА по российским регионам. В октябре официальные лица киевского режима заявляли, что работа Starshield (военной версии Starlink) была существенно ограничена.После ограничений работы спутниковой связи Starlink на Украине европейские чиновники начали активнее обсуждать меры по уменьшению зависимости от технологий США и американских военных компаний.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261026/kolossalnyy-skandal-ekspert-raskryl-kto-stoit-za-otklyucheniem-starlink-dlya-ukrainy-1084068490.html

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