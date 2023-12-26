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Пленный сержант ВСУ рассказал, что у его подразделения не было шансов выжить
Пленный сержант ВСУ рассказал, что у его подразделения не было шансов выжить - 26.12.2023 Украина.ру
Пленный сержант ВСУ рассказал, что у его подразделения не было шансов выжить
Сдавшийся в плен на Запорожском направлении младший сержант ВСУ Михаил Лобов заявил, что у его подразделения не было шансов выжить. Об этом 26 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-26T05:42
2023-12-26T05:42
2023-12-26T05:42
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Лобов, который сдался подразделениям группировки российских войск "Юг" на Времевском выступе, является ветераном "АТО", с 2014 года участвовавшим в войне Киева против ЛНР и ДНР."Моральный дух… Его нет, потому что как и нет подразделения как такового. Остались единицы. Безысходность. Нет шансов на выживание. Вчера были одни, сегодня - другие", - посетовал украинский сержант.Он отметил, что его подразделение теряло личный состав как непосредственно в бою, так и в результате дезертирства."С моего отделения один человек убежал, уехал домой. Насчёт потерь: до этого за два дня три человека было [убито]. Два с моего взвода, тоже с моего отделения. А три человека - с другого взвода. Потери сильно большие, невосполнимые", - рассказал Лобов.По словам военнопленного, командование ничего не предпринимает для снижения катастрофических потерь на фронте."Они ничего не предпринимают. Находят только новых людей, кого снова отправить на те же самые позиции", - добавил Лобов.
https://ukraina.ru/20231226/1052392207.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, украина, россия, запорожское направление, всу, потери всу, сво, военнопленные
Новости, Украина, Россия, Запорожское направление, ВСУ, потери ВСУ, СВО, военнопленные
Пленный сержант ВСУ рассказал, что у его подразделения не было шансов выжить
Сдавшийся в плен на Запорожском направлении младший сержант ВСУ Михаил Лобов заявил, что у его подразделения не было шансов выжить. Об этом 26 декабря сообщает РИА Новости
Лобов, который сдался подразделениям группировки российских войск "Юг" на Времевском выступе, является ветераном "АТО", с 2014 года участвовавшим в войне Киева против ЛНР и ДНР.
"Моральный дух… Его нет, потому что как и нет подразделения как такового. Остались единицы. Безысходность. Нет шансов на выживание. Вчера были одни, сегодня - другие", - посетовал украинский сержант.
Он отметил, что его подразделение теряло личный состав как непосредственно в бою, так и в результате дезертирства.
"С моего отделения один человек убежал, уехал домой. Насчёт потерь: до этого за два дня три человека было [убито]. Два с моего взвода, тоже с моего отделения. А три человека - с другого взвода. Потери сильно большие, невосполнимые", - рассказал Лобов.
По словам военнопленного, командование ничего не предпринимает для снижения катастрофических потерь на фронте.
"Они ничего не предпринимают. Находят только новых людей, кого снова отправить на те же самые позиции", - добавил Лобов.