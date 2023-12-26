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Пленный сержант ВСУ рассказал, что у его подразделения не было шансов выжить

Пленный сержант ВСУ рассказал, что у его подразделения не было шансов выжить - 26.12.2023 Украина.ру

Пленный сержант ВСУ рассказал, что у его подразделения не было шансов выжить

Сдавшийся в плен на Запорожском направлении младший сержант ВСУ Михаил Лобов заявил, что у его подразделения не было шансов выжить. Об этом 26 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-26T05:42

2023-12-26T05:42

2023-12-26T05:42

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Лобов, который сдался подразделениям группировки российских войск "Юг" на Времевском выступе, является ветераном "АТО", с 2014 года участвовавшим в войне Киева против ЛНР и ДНР."Моральный дух… Его нет, потому что как и нет подразделения как такового. Остались единицы. Безысходность. Нет шансов на выживание. Вчера были одни, сегодня - другие", - посетовал украинский сержант.Он отметил, что его подразделение теряло личный состав как непосредственно в бою, так и в результате дезертирства."С моего отделения один человек убежал, уехал домой. Насчёт потерь: до этого за два дня три человека было [убито]. Два с моего взвода, тоже с моего отделения. А три человека - с другого взвода. Потери сильно большие, невосполнимые", - рассказал Лобов.По словам военнопленного, командование ничего не предпринимает для снижения катастрофических потерь на фронте."Они ничего не предпринимают. Находят только новых людей, кого снова отправить на те же самые позиции", - добавил Лобов.

https://ukraina.ru/20231226/1052392207.html

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новости, украина, россия, запорожское направление, всу, потери всу, сво, военнопленные