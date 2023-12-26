https://ukraina.ru/20231226/1052394782.html
Киевские каратели за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 26.12.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 35 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 26 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-12-26T02:15
2023-12-26T02:15
2023-12-26T02:15
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Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому, Центрально-Городскому районам), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Петровскому районам) и Ясиноватскому району была выпущена 131 единица различных боеприпасов."За истекшие сутки представительством зафиксировано 35 фактов ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском 24 обстрела из РСЗО, артиллерии 152 мм. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Центрально-Городском районе Горловки.Ранения различной степени тяжести получили три гражданских лица в Центрально-Городском районе Горловки.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 42 раза. Всего было выпущено 139 единиц различных боеприпасов.
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Украина.ру
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новости, россия, днр, обстрелы, артиллерия, военные преступления, сцкк, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, артиллерия, Военные преступления, СЦКК, СВО
Киевские каратели за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 35 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 26 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому, Центрально-Городскому районам), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Петровскому районам) и Ясиноватскому району была выпущена 131 единица различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительством зафиксировано 35 фактов ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском 24 обстрела из РСЗО, артиллерии 152 мм. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Центрально-Городском районе Горловки.
Ранения различной степени тяжести получили три гражданских лица в Центрально-Городском районе Горловки.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 42 раза. Всего было выпущено 139 единиц различных боеприпасов.