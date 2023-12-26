https://ukraina.ru/20231226/1052359112.html

Грег Вайнер: Конфликт в зоне СВО движется к заморозке

Грег Вайнер: Конфликт в зоне СВО движется к заморозке - 26.12.2023 Украина.ру

Грег Вайнер: Конфликт в зоне СВО движется к заморозке

Запад наступает на Россию не фронтальной войной и даже не конфликтами на Украине, а в других частях света, при этом быстро и жестко.

2023-12-26T07:49

2023-12-26T07:49

2023-12-26T07:50

интервью

сектор газа

сво

запад

россия

украина

тайвань

глобализм

сша

война

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Об этом рассказал американист, политолог Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру. Он также объяснил, чем переформатирование Евросоюза и его связей с США опасны для России.— Грег, известный американский журналист Такер Карлсон предрек начало войны США и Европы против России в 2024 году. Как считаете, действительно ли нас ожидает противостояние с англосаксами?— Я не согласен с термином "англосаксы". На мой взгляд, он абсолютно неправильный, потому что западная цивилизация — не англосаксонская. Последняя закончилась в 1947 году, когда рухнула Британская империя, существовавшая до этого 450 лет.А сейчас посмотрите, кто премьер Англии? Индус. Кто президент Соединенных Штатов? Ирландец, женатый на итальянке. Вице-президент Америки — индианка, наполовину афроамериканка, муж у которой еврей. Англосаксов давно нет в руководстве.Что касается войны между США и Россией, я бы начал с чудного анекдота семидесятых годов, который принадлежит "Армянскому радио". Его спросили, будет ли третья мировая война, а ответ получили следующий: будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется.Лично я думаю, что никакой фронтальной (face to face) войны между США и Россией не случится. Однако в мире идет достаточно конфликтов, где интересы России и США сталкиваются. Это и Украина, и Ближний Восток, Венесуэла и Гайана, африканские столкновения и так далее.Прокси-войны идут сплошь и рядом, и, полагаю, отношения Вашингтона и Москва будут выясняться именно в этом прокси-формате.— Что вы скажете в отношении самого Такера Карлсона и американской журналистики? Почему СМИ формируют такой тренд — на противостояние американцев и русских?— Такер зарабатывает очки. Когда слушаешь его слова, находясь в России, это выглядит по-одному. Когда же находишься перед американским телевизором в Нью-Йорке, где свои версии дают CNN, NBC, ABC, CBS и прочие издания, заявления Такера выглядят страшновато. Такое чувство, что у него цель напугать людей, и он делает это абсолютно самозаряженно.Такер близок к Трампу, но Трамп за ним не стоит точно. Бывший журналист Fox News работает в YouTube на себя, и он "поймал волну", что Россия и Украина американцам подаются как самое главное зло. Плюс — КНДР, Северная Корея и Иран.С Китаем воевать нельзя: это может принести тяжелейшие убытки, потому что КНР — крупнейший торговый партнер Америки. Поэтому Иран, Россия и Северная Корея — в первой тройке так называемой "оси зла", а Такер Карлсон на этом играет.— Известный американский экономист Джеффри Сакс предложил мирный план для США, России и Украины, при этом назвал нынешнюю политику Вашингтона провальной. Более подробно свою точку зрения профессор Колумбийского университета изложил в колонке, опубликованной в греческой газете Kathimerini 29 октября. Эти высказывания — тоже только личный пиар?— Джеффри Сакс — известный человек на китайском телевидении и на российских каналах, но услышать его еще где-либо просто невозможно. Его больше никто не цитирует, и интервью не берет. Он немножко переоценивает ситуацию.Например, по тем прогнозам, которые давал Джеффри Сакс, результатов не было ни разу. Он поймал свою удачу в девяностых годах, когда занимался вопросами приватизации в России; сделал себе имя и с тех пор за последние тридцать лет за ним больше никаких "следов".Америке предрекали депрессию последние несколько лет — но ни того, ни другого не случилось. Если бы мы почитали американскую прессу 20 века, сегодняшние события нам бы показались детским лепетом на лужайке. В конце 50-х — начале 60-х годов, с приходом президента Кеннеди, Штаты совершили колоссальный, бешеный рывок, который, по моему личному мнению, продолжается.Например, как было 60% всех мировых транзакций в долларах, так и осталось. Как нефть покупалась и продавалась в долларах — так и осталось. Как мировые биржи в массе своей работают в долларовом эквиваленте — так и работают. Многие политики, к сожалению, выдают желаемое за действительное.Во-вторых, при всем желании России повлиять на мировой порядок, европейцы как боялись, так и боятся России. Однажды я выступал в закрытом клубе Дюссельдорфа, где немцы рассказывали, как они любят Россию и как хорошо к ней относятся — какой Россия прекрасный деловой партнер.Я пошутил: ребята, давайте Америка заберет все свои ядерные базы с территории Германии, а вы останетесь чудным, независимым государством. На что и восемнадцатилетние, и тридцатипятилетние, и сорокалетние воскликнули "Нет!".Я это говорю к тому, чтобы мы не питали чересчур радужных иллюзий насчет падения Запада.— Тем не менее, в Европе происходит смена элит в ходе побед новых политиков. В Словакии, Венгрии, Нидерландах к власти пришли популисты, которые выступают против помощи Украине. Австрия примкнула к блоку противников членства Украины в Евросоюзе. Смогут ли США контролировать европейскую элиту теперь, когда в ЕС намечается раскол?— Это всего лишь выборы. Пройдет несколько лет, и все поменяется наоборот, я считаю. В Голландии прошли выборы: 37 мест из 137 получила "Правая партия", но с ней никто не хочет организовывать правительство, и, судя по всему, "правого" правительства в Голландии не будет.Насколько я знаю, у Орбана тоже не очень сладкая ситуация и против него выступает большая оппозиция. В Польше правые проиграли, набрав 32 из 50% голосов. Польша — это Восточная Европа.Кроме того, кто-нибудь вышел из Евросоюза или НАТО? При всех своих заявлениях, Словакия и Венгрия остаются там. Из World Trade Organization и Мирового банка тоже никто не вышел. То есть во всех структурах, которые были организованы Соединенными Штатами пока что европейские страны остаются. Даже Турция, лидер которой Эрдоган бьет копытом и кричит о своем колоссальном влиянии — не выходит из НАТО.Люди, которые выросли во дворах, прекрасно знают, что, когда все кричат, ничего не происходит. А когда кто-то хочет набить морду — он сделает это молча. Так и тут. Вспомните, какие были вопли-крики, когда Америка ушла из Вьетнама — что Америка рухнула, что американской гегемонии "хана", что Северный Вьетнам победил Америку. А сейчас США — крупнейший торговый партнер Вьетнама.— Что тогда, по-вашему, меняется в западной политике?— В Европе и Штатах происходит смена поколений, когда к власти приходят более прагматичные персоны, которые умеют договариваться и для которых вопросы глобалистики потихонечку отходят на задний план.При этом в американской политике появляется все больше 30–40-летних людей. Я не удивлюсь, если новым президентом США будет человек, которому слегка за сорок и меньше, чем за пятьдесят. Я слабо верю, что президент Байден доживет до назначения его кандидатом в президенты США, тем более после чудовищного скандала с Хантером Байденом.Кстати, только 10% (33 миллиона) американцев имеют паспорт гражданина США. Это означает, что большинство жителей перестали выезжать за пределы Америки, для чего необходим данный документ.В Европе настало время "своих"народов, когда избиратели хотят больше контролировать собственные правительства, собственные расходы, собственные бюджеты. Нидерланды, Словакия много средств и сил затратили на Украину, и, я думаю, местные избиратели хотят видеть эти деньги в бюджетах собственных семей.Это усталость избирателя от Украины — однозначно. Но другой вопрос, что кооперация Евросоюза и США не уменьшилась — наоборот, она стала еще больше, жестче и сплоченнее. Особенно, когда европейцы посчитали, что Россия заработала в прошлом году 550 миллиардов долларов на продаже газа — поэтому Еврокомиссия сейчас работает над правом каждой страны ЕС блокировать поставки топлива из РФ.Идут прокси-войны и экономические, финансовые войны, которые сейчас значительно важнее и влиятельнее прямых военных столкновений. Потому что так зачастую можно уничтожить противника быстрее и жестче — с колоссальным количеством потерь, которых не достигнуть при фронтальной войне.— Что происходит в мире ислама и как это коррелирует с ситуацией в Европе?— Если вспомнить бывшие войны Палестины и Израиля, против последнего воевали одновременно Сирия, Египет, Иордания, Ливан — объединенным арабским фронтом. А все остальные помогали деньгами, вооружением.По нынешней ситуации нет единого арабского фронта. Хотя, как предсказывали политологи, исламские страны должны были объединяться и вместе с ХАМАС штурмовать Израиль, биться за дело палестинцев. Никакой битвы нет.Единство в исламском мире закончилось. Исламский мир не хочет, чтобы его считали оплотом террора. Ислам желает влиться в цивилизацию народов: торговать, принимать туристов и получать за это деньги.Единственные, кто помогают ХАМАС, это хуситы, которые послали 5–6 ракет в сторону Израиля и якобы захватили одно судно в Красном море. Катар железно поддерживает ХАМАС. Иран помогает Хезболле в Ливане.Но Катар, кстати,принимал активное участие во время переговоров по установлению перемирия между Израилем и Хамасом. А Иран до сих пор воздерживается от команды "фас" Хезболле — чтобы она перешла к активным военным действиям с Израилям. Пока все ограничивается перестрелками, перепалками, ракетами.Глава Ливана сделал заявление, дескать, категорически не хотим войны с Израилем. То есть исламский мир очень сильно меняется. Так же, как меняется мир глобалистов.— Как считаете, закончатся ли арабо-израильский конфликт и спецоперация на Украине до конца 2024 года?— Думаю, арабо-израильский конфликт должен завершиться самое позднее, в конце января, потому что Израиль усилил атаки и удары.Что касается спецоперации, по информации от знакомых на Украине, с кем я контактировал — все больше и больше говорят, что дело идет к заморозке. Так они называют прекращение огня.Видимо, как я упоминал не раз в наших интервью, будет заморозка конфликта по примеру Северной и Южной Корей в 1955 году. На этом дело будет приостановлено, а дальше — вопрос времени, техники и желания сторон договариваться.— А на Тайване может искра вспыхнуть в ближайшем будущем?— Не думаю. Позиция Евросоюза и Соединенных Штатов непоколебима: Тайвань должен оставаться независимым. Пока у Тайваня есть мощная экономическая позиция, он слишком важен для мировой торговли и его не отдадут [Китаю].Китай, для которого важны западные рынки, это понимает, и, в свою очередь, в ближайшие 10–15 лет наступать на островное государство не будет.

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

https://ukraina.ru/20231221/1052285162.html

https://ukraina.ru/20231218/1052180455.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, сектор газа, сво, запад, россия, украина, тайвань, глобализм, сша, война, экономика, нато, ес, такер карлсон