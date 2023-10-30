https://ukraina.ru/20231030/1050617553.html

"План США по Украине провалился, Байдену пора звонить Путину". Мирный план по Украине от Джеффри Сакса

"План США по Украине провалился, Байдену пора звонить Путину". Мирный план по Украине от Джеффри Сакса - 30.10.2023 Украина.ру

"План США по Украине провалился, Байдену пора звонить Путину". Мирный план по Украине от Джеффри Сакса

Украинский кризис и так стал в тягость многим западным странам, а с обострением на Ближнем Востоке – тем более. На минувшей неделе известный американский экономист Джеффри Сакс представил своё видение, как положить конец этой истории

2023-10-30T17:33

2023-10-30T17:33

2023-10-30T17:33

эксклюзив

украина

джеффри сакс

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джо байден

переговоры

гарантии безопасности

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Кто создал предпосылки для украинского кризисаСначала на конференции в Парижской бизнес-школе 24 октября, посвящённой вопросу как остановить боевые действия на Украине, принимая участие в видеоформате, он заявил, что всё можно было предотвратить не раз, и поводы для переговоров были. Но США, к сожалению, решили расширить НАТО любой ценой, не принимая во внимание озабоченности России, а сейчас Украина проигрывает из-за того, что жертвует сотнями тысяч жизней и, возможно, теряет суверенитет. Сакс раскритиковал действия американских властей и призвал к скорейшему поиску способа остановить конфликт путём переговоров.Более подробно свою точку зрения профессор Колумбийского университета изложил в колонке, опубликованной в греческой газете Kathimerini вечером 29 октября."Мы вступили в завершающую стадию 30-летнего фиаско американских неоконсерваторов на Украине. План неоконсерваторов по окружению России НАТО в Черноморском регионе провалился. Решения, которые сейчас примут США и Россия, будут иметь огромное значение для мира, безопасности и процветания всего мира", - этими словами начинается статья.В настоящий момент Украина неспособна самостоятельно ни обеспечить собственную обороноспособность – всё используемое ВСУ вооружение и боеприпасы получено от западных стран, ни наполнить государственный бюджет – больше половины приходится на внешние вливания, ни, соответственно, принимать решения по внешней политике, поскольку, кто платит, тот и заказывает музыку. Следовательно, курс Киева определяют Соединённые Штаты, яркое тому подтверждение – сорванные по указке Вашингтона мирные переговоры правительственных делегаций РФ и Украины весной 2022 года, когда стороны уже были готовы подписать соглашение."Неоконсерваторы несут большую часть ответственности за подрыв границ Украины в 1991 году. Россия не претендовала на Крым до тех пор, пока в 2014 году не был свергнуто при поддержке США президент Украины Виктор Янукович. И она не аннексировала Донбасс после 2014 года, призывая Украину чтить ООН, поддержать Минск-2, предусматривающий автономию Донбасса. Неоконсерваторы предпочли вооружить Украину, чтобы вернуть Донбасс силой, а не предоставить ей автономию", – подчёркивает Сакс.Белый дом не скрывал, что стоял за госпереворотом 2013-2014 годов, а бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель вслед за пришедшим к власти на Украине пятым президентом Петром Порошенко признала, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы выиграть время и перевооружить ВСУ, и никто не собирался выполнять заложенные в документе обязательства перед Донбассом.По словам Сакса, надежды Запада по расширению НАТО на восток разрушили 4 события."Первое очевидно. Украина была опустошена на поле боя, понеся трагические и ужасающие жертвы. Россия выигрывает войну на истощение, чего ожидали с самого начала, но которую неоконсерваторы и ведущие СМИ отрицают по сей день", – констатирует экономист.Второе: ослабление поддержки Европы американской стратегии.В ЕС растёт скепсис по поводу дальнейшей поддержки Украины, не добившейся успехов на поле боя, несмотря на колоссальную военную и материальную помощь Запада. Из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и вернувшегося на днях в кресло главы правительства Словакии Роберта Фицо, Евросоюз не может согласовать дополнительное финансирование Киева. К тому же за последние месяцы испортились отношения Украины с один из её главных союзников в регионе и по совместительству соседом – Польшей.Третье: экономическая помощь Украине со стороны Вашингтона сокращается. Всё больше конгрессменов-республиканцев и претендентов на звание кандидата в президенты от партии выступают против дальнейших расходов на Украину.Бывший президент США Дональд Трамп регулярно повторяет, что тратить деньги на другую страну, когда в своей собственной полно проблем, неразумно. А 24 октября бизнесмен Вивек Рамасвами, который также борется за право баллотироваться на высший государственный пост, выступая в Гудзоновском институте, заявил, что необходимо стремиться к скорейшему урегулированию конфликта на Украине, которое предусматривало бы переход русскоговорящих регионов под контроль России и отказ НАТО от приёма Украины в свои ряды."Четвёртое – и самое актуальное с точки зрения Украины – это возможное наступление России. Украина понесла сотни тысяч потерь и истощила артиллерию, средства ПВО, танки и другое тяжёлое вооружение, так что Россия может начать массированную атаку", – завершил Сакс.Решить украинский вопрос могут только двое: Путин и Байден"Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса. Что должно сделать правительство США, чтобы справиться с этой потенциальной катастрофой? Необходимо срочно изменить курс", – отвечает на свой же вопрос Сакс.По его словам, Великобритания рекомендует США пойти на эскалацию, поскольку цепляется за имперские грезы XIX века, американские неоконсерваторы держатся за имперское высокомерие. Но необходимо, чтобы возобладало более хладнокровное отношение, поэтому американский президент Джо Байден должен проинформировать российского лидера Владимира Путина о готовности США прекратить расширение НАТО на восток в случае достижения нового соглашения по вопросам безопасности, и согласиться на переговоры по этому вопросу по модели, аналогичной той, что Москва предлагала Вашингтону и НАТО 17 декабря 2021 года.Американской стороне Россия предложила:– действовать на основе принципов неделимой и равной безопасности, ненанесения ущерба безопасности друг друга;– не использовать территорию других государств для подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга;– закрепить отказ от принятия в НАТО постсоветских стран и размещения на их территории военных баз;– взаимно отказаться от размещения вооружённых сил и вооружений районах, где это воспринималось бы другой стороной как угроза своей национальной безопасности;– вернуться к принципу отказа от развёртывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории.– исключить развёртывание ядерного оружия за пределами страны.Получив отказ и от Вашингтона, и от НАТО, у России не осталось иного варианта, кроме как начать специальную военную операцию на Украине, поскольку, как объяснял президент РФ, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно."Со стороны Байдена было глупо отказываться от переговоров с Путиным в декабре 2021 года. Теперь пришло время сделать это", – заявил Сакс.Готова ли Россия сейчас вернуться к тем предложениям почти двухлетней давности и начать переговоры с США, ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "Другого варианта сейчас не существует, никаких других предложений сейчас не существует. Это точка зрения этого экономиста, не более того. Достаточно редкие рассуждения в наше время, особенно в западном мейнстриме. Такие рассуждения сейчас очень редко встречаются, но тем не менее, какая-то дискуссия всё равно постепенно разгорается".Отношения РФ и США стремительно начали портиться после присоединения Крыма, а на фоне СВО достигли низшей точки. Американцы противодействуют любым российским инициативам, направленным на решение глобальных проблем. Тем не менее, 4 октября издание Politico сообщило о тайных переговорах РФ, США и ЕС по ситуации в Нагорном Карабахе, состоявшихся 17 сентября в Стамбуле. В центре внимания специального посланника президента РФ по отношениям между Арменией и Азербайджаном Игоря Ховаева, старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно и спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара был вопрос пропуска гуманитарных конвоев из Армении в анклав для обеспечения местных жителей топливом и продовольствием. Эта встреча знаменует собой редкий контакт между Москвой и Западом по серьёзной проблеме безопасности после 24 февраля 2022 года, отметила Politico. Сотрудник Госдепартамента отказался давать комментарии по встрече, назвав её частной дипломатической дискуссией.Как же Москве и Вашингтону достичь соглашения? Сакс выделяет 4 аспекта.1. Байден должен согласиться не расширять НАТО на восток, но и не отменять предыдущее расширение. НАТО не потерпит вмешательства России в существующие государства Альянса.2. Новое соглашение должно распространяться на ядерные вооружения. Односторонний выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году, размещение ракет "Иджис" (Aegis) в Польше и Румынии, односторонний выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности в 2019 году и приостановка Россией действия Договора New Start (СНВ III) в 2023 году вызвали серьёзную напряжённость.3. России и Украине придётся договориться о новой границе, при этом Крым и новые регионы РФ с преобладающим этническим русским населением останутся в составе России. Изменения границ будут сопровождаться гарантиями безопасности для Украины, единогласно поддержанными Советом Безопасности ООН и такими государствами как Германия, Турция и Индия.4. США, Россия и ЕС восстановят торгово-экономические, культурные и туристические связи.Пришло время вновь услышать Рахманинова и Чайковского в концертных залах США и Европы, уверен Сакс."Если Россия, Украина или США впоследствии нарушат новое соглашение, это станет вызовом для остального мира. Как сказал Джон Кеннеди, "даже самые враждебно настроенные страны могут принять и соблюдать договорные обязательства, и только те, которые отвечают их собственным интересам", – подытожил американский экономист.

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, джеффри сакс, россия, сша, владимир путин, джо байден, переговоры, гарантии безопасности