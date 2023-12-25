https://ukraina.ru/20231225/1052380267.html

"Тебя посодют, а ты не воруй!" Запад предупредил Зеленского и Ермака, чтобы меньше крали

"Тебя посодют, а ты не воруй!" Запад предупредил Зеленского и Ермака, чтобы меньше крали - 25.12.2023 Украина.ру

"Тебя посодют, а ты не воруй!" Запад предупредил Зеленского и Ермака, чтобы меньше крали

Удивительное предупреждение фюреру украинского народа и президенту Владимиру Зеленскому, чтобы меньше воровал, прилетело с Запада через главу его Офиса (ОПУ), 52-летнего Андрея Ермака. Причем неприятный сигнал почему-то пришел из Румынии

2023-12-25T15:08

2023-12-25T15:08

2023-12-25T16:10

эксклюзив

владимир зеленский

андрей ермак

коррупция

запад

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Именно там некто Виорика Марин на ресурсе Adevarul.ro опубликовала материал под длинным, но красноречивым названием «Андрей Ермак, правая рука Зеленского, обвиняется в создании новой системы олигархов в раздираемой войной Украине». И подано все со ссылкой на Пола Старобина, бывшего руководителя московского бюро Business Week, который разразился разоблачениями в адрес Ермака в Business Insider.Да-да, именно Ермака, которого называют «второй женой президента» на Западе, и обвиняют в том, что он является теневым и закулисным распорядителем всего, что творится в стране. Обвинили в том, что он-де сегодня является главным олигархом, который модифицирует систему коррупции, с которой якобы изо всех сил и всеми возможными средствами борется неугомонно честный Запад. Наехали на человека, которого еще несколько недель назад принимали в Вашингтоне и устраивали ему смотрины на предмет возможной передачи ему власти от Зеленского, который в тупости и наглости своей уже краев не видит.Причем взялись за Ермака серьезно. Ему в вину поставили самое страшное, что только может быть в сегодняшней неонацистской Украине, — его «русскость». Бывший советник Ермака Алексей Арестович* рассказал журналисту Полу Старобину, что, с одной стороны, самая сильная и видимая составляющая успеха Ермака — его трудоспособность.Дескать, у Ермака нет ни жены, ни детей, и он буквально сделал офис на втором этаже своим родным домом. Там он спит, принимает душ, занимается спортом и хранит там свой гардероб. Ест только то, что готовят тамошние повара и не пьет алкоголь. И орет на нерадивых подчиненных, обижая их. Но они-де все равно признают, что он знает, как добиться цели. «Он очень хороший оперативный менеджер», — резюмировал румынам Арестович*, в течение двух лет отвечавший близ Ермака за стратегические коммуникации в области национальной обороны.Однако с другой стороны, тот же Арестович выдал страшную тайну бывшего шефа: его мнимую «русскость». По словам Арестовича, как и у Зеленского, родной язык Ермака — русский. Между собой Ермак и Зеленский, несмотря на публичную украиноязычную и крайне патриотическую словесную шелуху, разговаривают по-русски. На этом же языке говорят и в канцелярии президента.При этом Арестович утверждает, что Ермак и его ключевые заместители демонстрируют «стиль поведения, стиль управления», который «полностью русский — все они рассматривают людей как шахматные фигуры». И другой экс-чиновник администрации Зеленского также охарактеризовал Ермака как «какого-то российско-советского парня», то есть человека, который предпочитает византийский, тайный метод работы, а не более современный, открытый стиль.И одного этого достаточно, чтобы натравить патриотов-неонацистов и на Зеленского, и на Ермака, и на всю их канцелярию, и порвать «путинских агентов», как Тузик газету «Слуга народа».Но всем ясно, что эти обвинения — только для отвода глаз. И только средство давления Запада на Зеленского, Ермака и их камарилью, чтобы они были более покладистыми в удовлетворении западных интересов, которые лежат отнюдь не сфере использования русского языка лжепатриотами, а в экономике.И начали с Ермака, чтобы через него приструнить и Зеленского, и их обоих. Выбор, павший на Ермака, вполне объясним: и внутри Украины, и на Западе давно поняли три особенности политического образа главы президентской канцелярии. Во-первых, приблизившись к «верховному телу» Зеленского, глава его Офиса за последний год набрал серьезный политический вес, став узнаваемым политиком и занявшим второе место по важности и влиятельности. Он давно взял на себя и замкнул решение почти всех вопросов внутренних и внешних вопросов Украины, подчинил себе решение кадровых вопросов в центре и на местах.Во-вторых, несмотря на солидное и как бы престижное образование (окончил Институт международных отношений Киевского нацуниверситета имени Тараса Шевченко), Ермак воспитался как адвокат-решала в лихие 90-е и, как видим по многим эксцессам с расправами над неугодными, привнес все эти методы в высокую украинскую политику III тысячелетия. Ушлый, жестокий и опытный адвокат-решала, специалист по улаживанию сомнительных и не всегда честных делишек подпольного, полуподпольного и откровенно криминального бизнеса независимой Украины, который до карьерного взлета при Зеленском обслуживал интересы уличных киоскеров и мелких барыг-торгашей, готовых на все, Ермак и сейчас готов идти по трупам с паяльником в руке и удавкой на поясе. Для него все это лишь «стариной тряхнуть» на пути в Европу. Но действенно и продуктивно же работает в борьбе с конкурентами!И, наконец, в-третьих, — и это точно самое главное! — Ермак на своем посту создал систему обогащения главарей неонацистского режима во главе с ним и с Зеленским, которую на Западе сейчас и пытаются назвать тем самым «новым олигархическим режимом».Исполнительный директор Антикоррупционного центра Дарья Каленюк рассказала журналистам, что «масштабное вторжение России в Украину в 2022 году» во многом уничтожило поколение «старых» олигархов, которые пользовались полной свободой действий для разграбления украинской экономики с момента обретения страной независимости. И что эти «титаны» больше не имеют той власти, которую они когда-то имели над парламентом и СМИ, а многие из их промышленных активов оказались на территориях, «временно оккупированных» российскими войсками.Вот в этих условиях, по словам Каленюк, Ермак и создал новую олигархическую систему, которой и руководит, делясь, ясное дело, с Зеленским, который служит «верховной крышей». «Плохая история», утверждает Каленюк, заключается в том, что Ермак через своих заместителей в Офисе президента и Кабинета министров маневрирует по установлению контроля над значительной частью экономики Украины, а также над ее правоохранительными органами и службами безопасности. Среди ближайших соратников Ермака даже называют его замов по ОПУ — Олега Татарова и Ростислава Шурму, которые уже составили свой клан для контроля над энергетикой и являются кассирами и менеджерами новой системы.Другими словами, если старый олигархический режим заключался в том, что вся финансово-экономическая жизнь на Украине распределялась между олигархами, которые и рулили основными стратегическими отраслями народного хозяйства страны или влияли на них, состригая бонусы и купоны сверхприбылей, то Ермак сейчас фактически выпестовал систему отъема и отжима собственности у олигархов. И сделал это в рамках так называемой деолигархизации, заказанной неонацистам на Западе.Запад же, снабжая Украину всем необходимым и для войны, и вообще для поддержания финансово-экономических штанишек в мирной жизни, хотел получить хоть какие-то гарантии возврата вложенного. И гарантировать это могли только стратегические отрасли Украины, находящиеся в руках старых олигархов, которые выступили невольными хранителями всего украинского на Украине в украинских же руках.Таких олигархов нужно было раскулачить, отобрать у них все от имени власти и уже оттуда передать в нужные руки западных кураторов. Режим Зеленского — Ермака с этим отлично справляется. Все, что случилось с Игорем Коломойским**, с другими олигархами, — тому ярчайшее подтверждение. Все, что еще случится с самым богатым человеком Украины Ринатом Ахметовым, станет лишь вишенкой на торте этого процесса. Или не станет, если раскулаченные олигархи не объединятся и не сковырнут Зеленского с его «второй женой».Могут они, конечно, это сделать, но с каждым днем в это верится все меньше и меньше…Вот Пол Старобин и румыны напоминают, что Ермаку Запад шлет сигнал, чтобы он начинал делиться тем, что его режим отжал у олигархов. Авторы и напоминают, что в конце сентября сего года глава Совета национальной безопасности США по международным экономическим вопросам Майк Пайл направил своим коллегам на Украине «рабочий проект» со списком реформ, которые Белый дом ожидает от Киева в обмен на продолжение финансовой помощи со стороны США.И понятно же, что эти «реформы» сводятся к усилению надзора за государственными предприятиями в энергетическом секторе, а также шаги по обеспечению большей прозрачности и подотчетности в ходе послевоенного восстановления страны. То есть к снижению коррупции, которое опять вступает универсальным обвинением и оружием в борьбе со всеми, кем Запад недоволен.Вот отсюда и вторая главная причина озабоченности — Запад опасается, что система, подотчетная только Ермаку и его заместителям, и соратникам, через которых в ОПУ и Кабинете министров маневрирует по установлению контроля над значительной частью экономики Украины, а также над ее правоохранителями и спецслужбистами, просто не будет делиться. Не отдаст то, на что Запад уже положил глаз и навострил щупальца.Запад откровенно опасается, что аппетиты новых олигархов при власти и их возможности обогащаться от имени государства, не обращая внимания на западные запросы и интересы, безграничны. А главное — контроля над ними нет, потому что они сами и есть контроль. В частности, все вспомнили о передаче «Укрнафта» Коломойского** и других стратегически важных компаний других олигархов под контроль государства.Некто Роланд Шпитц, бывший инвестиционный банкир из Киева, так и сказал журналистам: «Это будет безумное кормление акул... Новая толпа всегда более голодна».И чиновники в Вашингтоне откровенно обеспокоены тем, что американские деньги рискуют исчезнуть в клоаке украинской коррупции и неприкрытого грабежа новыми олигархами Ермака. Директор по международным делам и торговле Счетной палаты правительства США некто Латеша Лав-Грир, рассказывая о возможностях коррупции в так называемых «демократических странах», которые стали таковыми при помощи США, заявила, что «Ирак, Афганистан, Гаити, Босния и Герцеговина — все это предостерегающие примеры возможной коррупции в послевоенном восстановлении».При этом Лав-Грир отказалась комментировать возможные грабеж и коррупцию на Украине, сославшись на то, что ее эмиссары-де пока не встречались с нужными людьми на Украине. Но очень похоже на то, что она пока не комментировала, а только намекала и предупреждала. Новый коррупционный гнойник, который обязательно вскроется на Украине не в интересах США. Наблюдательный орган конгресса США участвует в ежемесячных встречах по вопросу коррупции и разворовывания американской помощи на Украине с представителями Госдепартамента, Министерства обороны и Агентства международного развития.То, что контролеры знают об Украине, не может их не поражать. Но они пока предупреждают Ермака, чтобы он умерил аппетиты. Но бьют по Ермаку, а метят в Зеленского. В любом случае, предупреждая эту сладкую парочку, Запад знает, что и зачем он это делает. И прекрасно понимает, что даже если он сменит Зеленского на Ермака, то ничего не поменяется.Равно как ничего не случится, если Запад заставит Зеленского убрать Ермака со товарищи. Экс-посол США на Украине Уильям Тейлор рассказал журналистам, что Зеленский во многом зависит от Ермака и эта зависимость распространяется и на вопрос «политической деликатности». А на вопрос «Является ли Ермак частью решения проблемы создания лучшей Украины или частью проблемы?» Тейлор ответил многозначительно: «Я вижу в Зеленском часть решения».Западу бы снять их обоих — и Зеленского, и Ермака. Но, походу, пока не получается, потому что Запад не знает, кого же оставить в лавке, чтобы не воровал…* Внесён Росфинмониторингом в реестр спонсоров терроризма и экстремизма** Внесен в РФ в список террористов и экстремистов

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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эксклюзив, владимир зеленский, андрей ермак, коррупция, запад