https://ukraina.ru/20231225/1052374870.html

Тема Украины вызывает отвращение у Запада - The Spectator

Тема Украины вызывает отвращение у Запада - The Spectator - 25.12.2023 Украина.ру

Тема Украины вызывает отвращение у Запада - The Spectator

Никто больше не хочет говорить о Киеве: немногие темы вызывают большее отвращение, чем Украина. Об этом сообщил британский журнал The Spectator

2023-12-25T11:52

2023-12-25T11:52

2023-12-25T11:52

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"На данный момент мало какая тема вызывает большее отторжение, чем Украина. Я почувствовал в нашем коллективном повороте на Ближний Восток этой осенью странный подтекст радости от того, что теперь мы можем погрузиться в другую историю. Украина вдруг показалась вчерашней новостью второго плана", - признал автор статьи.По его словам вначале история Киева "была наполнена захватывающими драматическими событиями".В материале говорится, что молодых людей в стране почти не осталось, власти планируют отправлять на передовую женщин.При этом российский ВВП с прошлого года вырос. Рубль начал расти по отношению к доллару. Западные санкции провалились."Неважно, сколько боеприпасов США и НАТО доставят Зеленскому, мы не обеспечим ему солдат. Я говорю об этом с тяжелым сердцем: если урегулирование путем переговоров, уступающих Путину захваченные территории, выглядит неизбежным, — может быть, пришло время призвать правительство Зеленского начать переговоры, чтобы довести эту унылую войну до ее удручающего завершения", - предлагается в материале.По мнению автора, затягивание ситуации приводит только к увеличению числа жертв и бесцельному разрушению украинских домов и инфраструктуры.А снабжение Киева оружием, чтобы власти страны продолжали сражаться до последнего украинца, в материале назвали убийством.Материал сопровождает карикатура, на которой изображен просящий о мире Владимир Зеленский за пустым столом переговоров. За ним — разрушенная Украина.

https://ukraina.ru/20220611/1034140122.html

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запад, украина, новости, россия, ввп, переговоры, зарубежье