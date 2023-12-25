https://ukraina.ru/20231225/1052374870.html
Тема Украины вызывает отвращение у Запада - The Spectator
Тема Украины вызывает отвращение у Запада - The Spectator - 25.12.2023 Украина.ру
Тема Украины вызывает отвращение у Запада - The Spectator
Никто больше не хочет говорить о Киеве: немногие темы вызывают большее отвращение, чем Украина. Об этом сообщил британский журнал The Spectator
2023-12-25T11:52
2023-12-25T11:52
2023-12-25T11:52
запад
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"На данный момент мало какая тема вызывает большее отторжение, чем Украина. Я почувствовал в нашем коллективном повороте на Ближний Восток этой осенью странный подтекст радости от того, что теперь мы можем погрузиться в другую историю. Украина вдруг показалась вчерашней новостью второго плана", - признал автор статьи.По его словам вначале история Киева "была наполнена захватывающими драматическими событиями".В материале говорится, что молодых людей в стране почти не осталось, власти планируют отправлять на передовую женщин.При этом российский ВВП с прошлого года вырос. Рубль начал расти по отношению к доллару. Западные санкции провалились."Неважно, сколько боеприпасов США и НАТО доставят Зеленскому, мы не обеспечим ему солдат. Я говорю об этом с тяжелым сердцем: если урегулирование путем переговоров, уступающих Путину захваченные территории, выглядит неизбежным, — может быть, пришло время призвать правительство Зеленского начать переговоры, чтобы довести эту унылую войну до ее удручающего завершения", - предлагается в материале.По мнению автора, затягивание ситуации приводит только к увеличению числа жертв и бесцельному разрушению украинских домов и инфраструктуры.А снабжение Киева оружием, чтобы власти страны продолжали сражаться до последнего украинца, в материале назвали убийством.Материал сопровождает карикатура, на которой изображен просящий о мире Владимир Зеленский за пустым столом переговоров. За ним — разрушенная Украина.
https://ukraina.ru/20220611/1034140122.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запад, украина, новости, россия, ввп, переговоры, зарубежье
Запад, Украина, Новости, Россия, ВВП, переговоры, Зарубежье
Тема Украины вызывает отвращение у Запада - The Spectator
Никто больше не хочет говорить о Киеве: немногие темы вызывают большее отвращение, чем Украина. Об этом сообщил британский журнал The Spectator
"На данный момент мало какая тема вызывает большее отторжение, чем Украина. Я почувствовал в нашем коллективном повороте на Ближний Восток этой осенью странный подтекст радости от того, что теперь мы можем погрузиться в другую историю. Украина вдруг показалась вчерашней новостью второго плана", - признал автор статьи.
По его словам вначале история Киева "была наполнена захватывающими драматическими событиями".
"Но контрнаступление Украины летом было просто провальным. Несколько месяцев подряд каждый сантиметр освобожденной территории доставался ценой огромных потерь. Линии сражений за несколько месяцев практически не сдвинулись с места, и теперь визуальная картина конфликта напоминает мясорубку Западного фронта Первой мировой войны", - указал он.
В материале говорится, что молодых людей в стране почти не осталось, власти планируют отправлять на передовую женщин.
При этом российский ВВП с прошлого года вырос. Рубль начал расти по отношению к доллару. Западные санкции провалились.
"Неважно, сколько боеприпасов США и НАТО доставят Зеленскому, мы не обеспечим ему солдат. Я говорю об этом с тяжелым сердцем: если урегулирование путем переговоров, уступающих Путину захваченные территории, выглядит неизбежным, — может быть, пришло время призвать правительство Зеленского начать переговоры, чтобы довести эту унылую войну до ее удручающего завершения", - предлагается в материале.
По мнению автора, затягивание ситуации приводит только к увеличению числа жертв и бесцельному разрушению украинских домов и инфраструктуры.
А снабжение Киева оружием, чтобы власти страны продолжали сражаться до последнего украинца, в материале назвали убийством.
Материал сопровождает карикатура, на которой изображен просящий о мире Владимир Зеленский за пустым столом переговоров. За ним — разрушенная Украина.