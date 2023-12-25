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Как "Гений Карпат" потерял власть и жизнь

Как "Гений Карпат" потерял власть и жизнь - 25.12.2023 Украина.ру

Как "Гений Карпат" потерял власть и жизнь

События 1989 года в Румынии произвели огромное впечатление на советское общество. Если перевороты в других странах Варшавского блока были бескровными, то в Румынии шла настоящая гражданская война, а 25 декабря был расстрелян многолетний лидер СРР Николае Чаушеску. СССР его не спас. Но фактически Чаушеску стал жертвой своей многовекторности

2023-12-25T08:00

2023-12-25T08:00

2023-12-25T08:00

история

история

румыния

xx век

социализм

коммунисты

переворот

ссср

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Политическая карьера Николае Чаушеску началась и закончилась в тюремной камере. В 1933 году 15-летний Николае вступил в Коммунистический союз молодёжи (КСМ) Румынии, тогда же он впервые оказался в тюремном заключении. Впоследствии он неоднократно отбывал наказание в различных тюрьмах Румынии, в том числе в каторжной тюрьме для политических заключённых "Дофтана". Именно там Николае Чаушеску познакомился со многими известными функционерами Румынской компартии (РКП) – в частности, с Георге Георгиу-Дежем и Киву Стойкой.После перехода Румынии на сторону СССР в 1944 году Чаушеску вышел на свободу и возглавил КСМ Румынии. В 1945 году он был назначен начальником Высшего политического управления Вооружённых сил и заместителем министра обороны Румынии с присвоением звания бригадного генерала – несмотря на то, что никогда не служил в армии. В том же году его избрали в члены ЦК РКП, и в последующие годы Чаушеску занимал достаточно высокие партийные и административные посты.Летом 1952 года почти безраздельную власть в Румынии получил Георге Георгиу-Деж, который возглавил правительство страны и убрал из руководства компартии представителей "московской фракции". К середине 1950-х Чаушеску фактически стал вторым человеком в партии и государстве.В марте 1965 года Георгиу-Деж умер от рака, и его смерть привела к острой борьбе за власть между его соратниками. Основных кандидатов на пост нового лидера партии было трое: действующий премьер-министр Ион Георге Маурер, первый вице-премьер Георге Апостол и бывший (1955–1961) премьер Киву Стойка. Маурер предложил избрать первым секретарём компартии Чаушеску в качестве компромиссной кандидатуры.22 марта 1965 года Чаушеску был единогласно избран первым секретарём ЦК РКП. Маурер и Апостол сохранили свои посты в правительстве, а Стойка был избран председателем Госсовета Румынии – высшего коллективного исполнительного органа, выполнявшего функции главы государства.Правление Чаушеску начал с амнистии 9 000 политических заключенных. В 1967 году Румыния, первой из стран советского блока, признала ФРГ и установила с ней дипломатические и торговые связи. Страна также поддерживала тесные отношения и с Израилем.Фундамент для подобной фронды заложил ещё Георгиу-Деж. При нём Румыния вступила в Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) и Организацию Варшавского Договора (ОВД), а также поддержала подавление восстания в Венгрии в 1956-м, однако в последующие годы отношения между Бухарестом и Москвой ухудшились. Георгиу-Деж настороженно относился к преодолению культа личности Сталина.В 1958 году с румынской территории были выведены советские войска, тогда же началось постепенное улучшение отношений Румынии с США и некоторыми странами Западной Европы. В начале 1960-х годов были подписаны соглашения, позволившие румынским товарам проникнуть на западноевропейские рынки.В 1964 году РКП приняла документ, где было сказано, что каждая коммунистическая партия должна быть полностью независимой. Румыния также имела хорошие отношения с Югославией и КНР. С другой стороны, Румыния оставалась формальным союзником СССР и не порвала с ним, как Албания.В августе 1968 года, за несколько дней до операции стран ОВД в Чехословакии, Чаушеску посетил Прагу и на встрече с президентом Дубчеком выразил ему поддержку. В день ввода советских войск в Прагу Чаушеску, выступая на митинге в Бухаресте, осудил вторжение СССР в Чехословакию.Такая позиция Бухареста понравилась Западу. Поддержать его специально прилетел министр иностранных дел Великобритании Майкл Стюарт. В 1969 году Бухарест принял Ричарда Никсона – президент США впервые официально посетил социалистическую страну.В 1971 году Румыния первой из соцстран вступила в Генеральное соглашение по тарифам и торговле (предшественник ВТО) и в Международный валютный фонд. В 1974-м она единственная из стран СЭВ подписала договор наибольшего благоприятствования в торговле с Европейским сообществом, а в 1975 году такой режим Румынии предоставили США.К тому времени Чаушеску уже занимал все высшие посты в стране: в 1969-м он возглавил Госсовет Румынии и Совета обороны, став таким образом Верховным главнокомандующим вооружёнными силами Румынии, а в 1974-м, после внесения изменений в Конституцию страны, был избран президентом.Румыния стала на путь интенсивной индустриализации. Были созданы мощные ГЭС, начато строительство АЭС (причём по канадской, а не советской технологии), построены предприятия чёрной и цветной металлургии, химической и нефтехимической, мебельной промышленности. Усиленно развивалась добыча драгоценных и цветных металлов, урана, нефти, газа, угля.В 70-е годы Румыния строит самые большие и современные нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы в Восточной Европе. Цель – перерабатывать дешево импортированную из СССР и Ближнего Востока нефть, а экспортировать высокооктановый бензин, авиационное топливо, краски и полимеры. Кроме этого, страна стала крупнейшим экспортёром текстиля в Европе.В 1977 году объём промышленного производства за 10 лет вырос в шесть раз, а по сравнению с 1944 годом в 100 раз, национальный доход – в 15 раз! Но всё это Румыния финансировала частично из доходов от экспорта нефтепродуктов и зерна, а в основном – за счёт западных кредитов.К концу 70-х цены на нефть в мире стабилизировались, и взятый под плавающий процент кредит на глазах дорожал. Начиная с 1976 года процентная ставка росла на 1% в год – до 4%, 5%, а летом 1979 года – уже 11,2%. И это были ещё цветочки. В США стартовала "рейганомика", главная стратегия нового руководителя Федеральной резервной системы Пола Волкера заключалась в борьбе с инфляцией. К июню 1982 года он поднял учётную ставку до 21,5%. Взятые Румынией в кредит $ 11 млрд требовали на ежегодное обслуживание свыше $ 3 млрд – это превышало стоимость годового экспорта республики.В 1981 году представители президента США Рональда Рейгана предложили Чаушеску выйти из СЭВ и ОВД и провести либерализацию экономики, а также приватизацию. За это Запад обещал списать большую часть долга Румынии. Кроме того, США и МВФ предлагали Румынии не форсировать выплату долгов. Чаушеску отказался. В 1983 году он провёл референдум, который запретил стране новые внешние займы, и пообещал досрочно выплатить старые.В 1977 году правительство Румынии заморозило зарплату и отменило различные выплаты за вредность. В 1981 году в стране ввели карточную систему отпуска большинства продуктов и товаров повседневного потребления. Бензина полагалось 30 литров в месяц на один легковой автомобиль. Ограничено потребление электричества в быту (зимой запрещено пользоваться холодильником, круглый год пылесосом и электроплитами – несмотря на регулярные отключения газа), горячая вода подавалась в квартиры два раза в неделю, телевидение работало 2-3 часа в день.В стране наступила эпоха тотального дефицита. Культ личности Чаушеску смотрелся дико: титулы "кондукатор" (вождь), "Гений Карпат", "полноводный Дунай разума", "источник нашего света" резко контрастировали с опустевшими прилавками.Идеи пришедшего к власти в СССР в 1985 году Михаила Горбачёва об аренде предприятий, создания СП с западными инвесторами, отказ от монополии государства на внешнюю торговлю, по мнению Чаушеску, подрывали социалистическую систему.12 апреля 1989 года Чаушеску по телевидению торжественно объявил народу, что Румыния полностью выплатила внешние долги. Однако, в 1989 года США лишили страну режима наибольшего благоприятствования в торговле, в ЕС сделали это ещё в 1985-м.16 декабря 1989 года в Тимошоаре сотрудники румынской спецслужбы Секуритате и полиции попытались депортировать пастора Ласло Тёкеша, проповедовавшего "право свободного самоопределения венгерского большинства Трансильвании". Премьер социалистической Венгрии Миклош Немет впоследствии признал, что спецслужбы его страны поставляли румынской оппозиции оружие, и подкупили коменданта округа, генерала Виктора Станкулеску.Привлечённые внутренние войска, усиленные бронетехникой, сумели разогнать протест, но появились первые убитые – 59 человек. Государственное радио Венгрии заявило о якобы 60 тысячах погибших мирных граждан. По Румынии прокатились акции протеста. В эти дни Чаушеску в Иране заключил несколько крупных торговых договоров – иранская нефть в обмен на румынские товары.Вернувшись в страну, Николае Чаушеску 20 декабря приказал мобилизовать рабочих активистов из "Патриотической гвардии". Это была ополченческая структура, созданная после советской оккупации Чехословакии, формировавшаяся на территориально-производственной основе под контролем Секуритате. В тот же день в своем кабинете был обнаружен застреленный министр обороны Василе Миле. На его место Чаушеску назначил… генерала Станкулеску.На следующий день Чаушеску объявил о введении чрезвычайного положения в Тимишоаре, а в полдень решил обратиться к народу, и выступил на 100-тысячном митинге "Патриотической гвардии". Во время его выступления провокаторы стали скандировать "Тимошоара!" Люди, привыкшие к тому, что на правительственных митингах специальные заводилы, когда надо кричат и хлопают, подхватили лозунг.Чаушеску растерялся. В это время провокаторы стали взрывать петарды и кричать "снайперы стреляют". Народ бросился врассыпную, центральное телевидение прекратило прямую трансляцию. Полиция и военные восстановили порядок, но погибло 50 человек и 452 получили ранения. Большинство свезённых в столицу гвардейцев на следующий день примкнули к протестам.Утром 22 декабря руководители Секуритате генерал Влад и полиции генерал Кымпянуприказали подчинённым не стрелять в собравшуюся у здания ЦК толпу. Восставшие без сопротивления разграбили здание ЦК РКП.За несколько минут до этого охрана на вертолете вывезла оттуда супругов Чаушеску. По приказу министра обороны вертолёт был посажен в городе Тырговиште в 75 км к северо-западу от Бухареста, после чего Николае и Елена Чаушеску были задержаны. Станкулеску созвал военный трибунал, работой которого фактически руководил лично.Трибунал обвинил Чаушеску в разрушении экономики Румынии, вооружённом выступлении против народа, убийстве 64 тысяч протестующих в Тимишоаре и Бухаресте, геноциде собственного народа, открытии секретного счёта в зарубежном банке на $ 1 млрд и попытке сбежать за границу.Трибунал за два часа признал Николае и Елену Чаушеску виновными, и приговорил к расстрелу. 25 декабря 1989 года его исполнили телохранители и адъютант Станкулеску. Последними словами Чаушеску, выкрикнутыми перед залпом, стали "Да здравствует Социалистическая Румыния! Смерть предателям!" По иронии судьбы, произошло это в помещении тюрьмы в Тырговиште, куда Чаушеску впервые попал ещё в 1936 году.В 1999 году суд Румынии установил, что в результате "революции" в декабре 1989 года погибло не 64 тысячи человек, а 1 104. Из них более 1 000 были убиты уже после ареста Чаушеску провокаторами или в результате "дружественного огня" одних "повстанцев" по другим. А применить оружие при разгоне протестующих в Тимишоаре приказал Виктор Станкулеску, работавший на спецслужбы Венгрии.В 1999 году Станкулеску был осуждён за мятеж и убийства мирных граждан на 15 лет, которые он полностью отсидел. В 2007 году румынский суд еще раз подтвердил, что события декабря 1989 года были военным переворотом, осуществленным Станкулеску.В апреле 2019 года суд установил, что в декабре 1989-го люди Иона Илиеску намеренно провоцировали и вводил в заблуждение протестующих и военных, провоцируя их стрелять друг в друга.Как рассказывал уже в 2000-х в интервью немецким журналистам полковник десантников, охранявших перед трибуналом чету Чаушеску, он предлагал низвергнутому президенту Румынии выкупить свободу за $ 2 млн наличными, потом снизил требование до $ 1 млн. Николае Чаушеску отказался, честно сказав, что у него и близко нет таких денег.Естественно, никаких "секретных счетов" Чаушеску, вернувшего Западу $11 млрд, так никто и не нашёл. Его дети умерли в глубокой нищете: сын Нику – в 1993-м, а дочь Зои – в 2006-м.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

история, румыния, xx век, социализм, коммунисты, переворот, ссср