"Вокруг Булгакова": Харьков и любовницы - 24.12.2023 Украина.ру
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- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
"Вокруг Булгакова"
https://ukraina.ru/20231224/1052356792.html
"Вокруг Булгакова": Харьков и любовницы
"Вокруг Булгакова": Харьков и любовницы - 24.12.2023 Украина.ру
"Вокруг Булгакова": Харьков и любовницы
Существует легенда, что Владимир Маяковский, побывав в столице Советской Украины, написал матерное стихотворение. Неясно, правда, действительно ли написал он и что оно значило. Михаил Булгаков в Харькове не бывал, матерных стихов не писал, но к городу был неравнодушен в плохом смысле слова – "Мастер и Маргарита" не даст соврать
2023-12-24T02:33
2023-12-24T02:33
"вокруг булгакова"
эксклюзив
михаил булгаков
мастер и маргарита
писатель
литература
роман
харьков
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Для начала – Булгаков в Харькове конечно же бывал. Но бывал проездом – поезд Москва-Симферополь останавливался в столице УССР на 10 минут (так было в 1912 году – может в советские времена он стоял дольше). Никаких сведений относительно специальных его поездок в Харьков в советское время нет. До революции он мог ездить через Харьков в Саратов – к Татьяне Лаппа. Однако, по имеющейся информации, в Саратов и из Саратова Булгаков ездил через Москву – это не быстрее, но надёжнее.Возможно, что Булгаков, очень интересовавшийся римским периодом Николая Гоголя, читал фразу Антона Чехова – "Рим похож в общем на Харьков". У Чехова эта фраза носила иронический характер в отношении как Рима, так и Харькова (им противопоставляется Венеция), но такой оборот вполне позволяет Чарноте в "Беге" причислить Харьков к числу "мировых городов", наряду с Белгородом и… Киевом. Впрочем, этот пример тоже можно счесть ироническим – Чарнота человек душевный, но не большого ума.Так или иначе, но у Булгакова сформировалось не лучшее отношение к городу, причём в духе уже упомянутого стихотворения, приписываемого Маяковскому:"Один станок – это просто станок.Много станков – мастерская.Одна …ь – это просто …ь,Много …й – Сумская"В "Мастере и Маргарите" город упоминается дважды.Сначала – глава 7, в соответствии с которой "про супругу Берлиоза рассказывали, что будто бы ее видели в Харькове с каким-то балетмейстером". Короче – жена Берлиоза, не иначе как дьявольским наущением, сбежала от мужа (не обязательно в Харьков – её там видели только), чем освободила жилплощадь для дьявольского же шабаша.Потом – глава 15, где управдом Никанор Босый, уснув в клинике Стравинского, попадает на чудесное представление. Среди прочего видит он там красавицу Иду Геркулановну Ворс – харьковскую любовницу некоего Сергея Герардовича Дунчиля, который прятал на её квартире "восемнадцать тысяч долларов и колье в сорок тысяч золотом".Обе эти сценки со стихотворением роднят любовницы.Жена Берлиоза убежала к любовнику. Хотя по тем временам (если речь идёт о начале 30-х) фиксация отношений была не так сложна и, вполне вероятно, у балетмейстера были "серьёзные намерения".Ида Геркулановна – просто любовница.Сочетание русско-украинской фамилии (она характерна для Псковщины и Новгородчины, но распространена и на территории Украины), еврейского имени и латинского отчества само по себе производит комическое впечатление. По поводу отчества: имя Геркулан есть в святцах, хотя в католических – день памяти святого Геркулана Брешианского, жившего в VI веке, отмечается 18 августа. Булгаков вполне мог быть в курсе – довоенный Киев был городом во многом польским. Польские фамилии у многих людей из окружения Булгакова, как минимум один поляк – Студзинский, – остался среди персонажей "Дней Турбиных" (хотя его польскость была несколько сглажена в окончательной версии пьесы). В воспоминаниях Паустовского можно прочитать, как православные студенты Киевского университета ходили на лекции по Закону Божьему к ксёндзу.Сами инициалы И.Г. имеют явно смоленское происхождение. Из "Записок юного врача" следует, что будущий писатель приехал в больницу после работы там Леопольда Смрчека. Это не совсем так – его непосредственной предшественницей была Ида Григорьевна Генценберг (отчество тут выглядит как русификация какого-то еврейского имени), которая уволилась оттуда после какого-то скандала и особых следов, которые бы сделали осмысленным её упоминание в рассказах, не оставила.В чём же причина очевидно не слишком позитивного отношения Булгакова к Харькову? Тайна сия велика есть, но в дневниках Елены Сергеевны содержится намёк.22 марта 1937 года Булгаков получил вызов в суд от лица Харьковского Театра Русской Драмы с иском на три с лишним тысячи рублей. В ноябре 1936 года Булгаков заключил с театром договор на постановку спектакля по пьесе "Александр Пушкин", но пока театр работал над спектаклем, пьесу запретили к постановке. Театр счёл себя обманутым.Пришлось жаловаться Платону Керженцеву и искать документы, свидетельствующие о том, что Булгаков и его соавтор, Викентий Вересаев, не собирались вводить театр в заблуждение – на момент подписания договора пьеса была разрешена. Разрешение затерялось в архивах, поиски стоили больших нервов, но, в конце концов, в первых числах апреля Булгаков суд выиграл.Ну и вопрос – мог ли Булгаков в сердцах назвать харьковских театральных деятелей словом, использованным в процитированном выше стихотворении? Мог, конечно.Увы, наша красивая версия разбивается о факты. Первая версия главы о сне Никанора Ивановича была сожжена Булгаковым в 1934 году, и мы её содержания не знаем. Но в черновике 1935 года мы встречаем и Сергея Герардовича (или Бухарыча – писатель не определился ещё) Дунчиля и его харьковскую любовницу Иду Геркулановну Косовскую. Т.е., появление этого эпизода никакого отношения к инциденту 1937 года заведомо не имеет.Да и вообще - а был ли мальчик? Может нам просто показалось, что писатель относится к Харькову с предубеждением, а он всего лишь обратил внимание на крупный город, который до 1934 года был столицей УССР? Кто знает...Впрочем, как бы писатель не относился к Харькову, харьковчане его любят – в городе установлено аж два памятника. Один из них изображает Булгакова и Бегемота на скамейке, а второй – Преображенского и Шарикова (точнее, играющих их в известном фильме Владимира Бортко Евгения Евстигнеева и Владимира Толоконникова).
https://ukraina.ru/20211003/1032373356.html
https://ukraina.ru/20210424/1031224644.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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эксклюзив, михаил булгаков, мастер и маргарита, писатель, литература, роман, харьков
"Вокруг Булгакова", Эксклюзив, Михаил Булгаков, Мастер и Маргарита, писатель, литература, роман, Харьков

"Вокруг Булгакова": Харьков и любовницы

02:33 24.12.2023
 
© Фото : коллаж Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© Фото : коллаж Украина.ру
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Существует легенда, что Владимир Маяковский, побывав в столице Советской Украины, написал матерное стихотворение. Неясно, правда, действительно ли написал он и что оно значило. Михаил Булгаков в Харькове не бывал, матерных стихов не писал, но к городу был неравнодушен в плохом смысле слова – "Мастер и Маргарита" не даст соврать
Для начала – Булгаков в Харькове конечно же бывал. Но бывал проездом – поезд Москва-Симферополь останавливался в столице УССР на 10 минут (так было в 1912 году – может в советские времена он стоял дольше). Никаких сведений относительно специальных его поездок в Харьков в советское время нет. До революции он мог ездить через Харьков в Саратов – к Татьяне Лаппа. Однако, по имеющейся информации, в Саратов и из Саратова Булгаков ездил через Москву – это не быстрее, но надёжнее.
Возможно, что Булгаков, очень интересовавшийся римским периодом Николая Гоголя, читал фразу Антона Чехова – "Рим похож в общем на Харьков". У Чехова эта фраза носила иронический характер в отношении как Рима, так и Харькова (им противопоставляется Венеция), но такой оборот вполне позволяет Чарноте в "Беге" причислить Харьков к числу "мировых городов", наряду с Белгородом и… Киевом. Впрочем, этот пример тоже можно счесть ироническим – Чарнота человек душевный, но не большого ума.
Так или иначе, но у Булгакова сформировалось не лучшее отношение к городу, причём в духе уже упомянутого стихотворения, приписываемого Маяковскому:
"Один станок – это просто станок.
Много станков – мастерская.
Одна …ь – это просто …ь,
Много …й – Сумская"
Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября 2021, 09:26"Вокруг Булгакова"
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В "Мастере и Маргарите" город упоминается дважды.
Сначала – глава 7, в соответствии с которой "про супругу Берлиоза рассказывали, что будто бы ее видели в Харькове с каким-то балетмейстером". Короче – жена Берлиоза, не иначе как дьявольским наущением, сбежала от мужа (не обязательно в Харьков – её там видели только), чем освободила жилплощадь для дьявольского же шабаша.
Потом – глава 15, где управдом Никанор Босый, уснув в клинике Стравинского, попадает на чудесное представление. Среди прочего видит он там красавицу Иду Геркулановну Ворс – харьковскую любовницу некоего Сергея Герардовича Дунчиля, который прятал на её квартире "восемнадцать тысяч долларов и колье в сорок тысяч золотом".
Обе эти сценки со стихотворением роднят любовницы.
Жена Берлиоза убежала к любовнику. Хотя по тем временам (если речь идёт о начале 30-х) фиксация отношений была не так сложна и, вполне вероятно, у балетмейстера были "серьёзные намерения".
Ида Геркулановна – просто любовница.
Сочетание русско-украинской фамилии (она характерна для Псковщины и Новгородчины, но распространена и на территории Украины), еврейского имени и латинского отчества само по себе производит комическое впечатление. По поводу отчества: имя Геркулан есть в святцах, хотя в католических – день памяти святого Геркулана Брешианского, жившего в VI веке, отмечается 18 августа. Булгаков вполне мог быть в курсе – довоенный Киев был городом во многом польским. Польские фамилии у многих людей из окружения Булгакова, как минимум один поляк – Студзинский, – остался среди персонажей "Дней Турбиных" (хотя его польскость была несколько сглажена в окончательной версии пьесы). В воспоминаниях Паустовского можно прочитать, как православные студенты Киевского университета ходили на лекции по Закону Божьему к ксёндзу.
Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
24 апреля 2021, 19:27
«Вокруг Булгакова»: судьба юного врачаВся проза Михаила Булгакова в той или иной степени автобиографична. Некоторые произведения (например, повесть «Тайному другу») в принципе представляют собой автобиографию. Не являются исключением и «Записки юного врача», которые он начал писать ещё в Никольском и опубликовал в 1925-26 годах в журналах «Медицинский работник» и «Красная панорама»
Сами инициалы И.Г. имеют явно смоленское происхождение. Из "Записок юного врача" следует, что будущий писатель приехал в больницу после работы там Леопольда Смрчека. Это не совсем так – его непосредственной предшественницей была Ида Григорьевна Генценберг (отчество тут выглядит как русификация какого-то еврейского имени), которая уволилась оттуда после какого-то скандала и особых следов, которые бы сделали осмысленным её упоминание в рассказах, не оставила.
В чём же причина очевидно не слишком позитивного отношения Булгакова к Харькову? Тайна сия велика есть, но в дневниках Елены Сергеевны содержится намёк.
22 марта 1937 года Булгаков получил вызов в суд от лица Харьковского Театра Русской Драмы с иском на три с лишним тысячи рублей. В ноябре 1936 года Булгаков заключил с театром договор на постановку спектакля по пьесе "Александр Пушкин", но пока театр работал над спектаклем, пьесу запретили к постановке. Театр счёл себя обманутым.
Пришлось жаловаться Платону Керженцеву и искать документы, свидетельствующие о том, что Булгаков и его соавтор, Викентий Вересаев, не собирались вводить театр в заблуждение – на момент подписания договора пьеса была разрешена. Разрешение затерялось в архивах, поиски стоили больших нервов, но, в конце концов, в первых числах апреля Булгаков суд выиграл.
Ну и вопрос – мог ли Булгаков в сердцах назвать харьковских театральных деятелей словом, использованным в процитированном выше стихотворении? Мог, конечно.
- РИА Новости, 1920, 27.08.2023
27 августа, 02:02"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": последние дни Александра Пушкина
Увы, наша красивая версия разбивается о факты. Первая версия главы о сне Никанора Ивановича была сожжена Булгаковым в 1934 году, и мы её содержания не знаем. Но в черновике 1935 года мы встречаем и Сергея Герардовича (или Бухарыча – писатель не определился ещё) Дунчиля и его харьковскую любовницу Иду Геркулановну Косовскую. Т.е., появление этого эпизода никакого отношения к инциденту 1937 года заведомо не имеет.
Да и вообще - а был ли мальчик? Может нам просто показалось, что писатель относится к Харькову с предубеждением, а он всего лишь обратил внимание на крупный город, который до 1934 года был столицей УССР? Кто знает...
Впрочем, как бы писатель не относился к Харькову, харьковчане его любят – в городе установлено аж два памятника. Один из них изображает Булгакова и Бегемота на скамейке, а второй – Преображенского и Шарикова (точнее, играющих их в известном фильме Владимира Бортко Евгения Евстигнеева и Владимира Толоконникова).
© commons.wikimedia.org / AvanessПамятник М.А. Булгакову в Харькове
Памятник М.А. Булгакову в Харькове - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© commons.wikimedia.org / Avaness
Памятник М.А. Булгакову в Харькове
 
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