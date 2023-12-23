https://ukraina.ru/20231223/1052353838.html

Немецкие СМИ посоветовали Зеленскому поставить перед военными скромные цели на 2024 год

Немецкие СМИ посоветовали Зеленскому поставить перед военными скромные цели на 2024 год - 23.12.2023 Украина.ру

Немецкие СМИ посоветовали Зеленскому поставить перед военными скромные цели на 2024 год

Киевскому режиму придется пересмотреть стратегию на 2024 год и перейти к обороне. Об этом 23 декабря пишет немецкое издание Neue Zürcher Zeitung

2023-12-23T10:21

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По мнению авторов издания, потенциал для нового масштабного украинского наступления в настоящее время отсутствует — войска истощены, боеприпасов не хватает.При этом издание отмечает, что проблемы для стратегической переориентации на Украине создает конкуренция интересов различных групп. Так президент страны Владимир Зеленский, скорее всего, будет уклоняться от широкомасштабной принудительной мобилизации по политическим мотивам, а его генералы, наоборот, вряд ли с энтузиазмом отнесутся к желанию власти провести непродуктивные военные акции в целях пиара.С учетом практически абсолютной зависимости Украины от США и раскола в Вашингтоне по поводу дальнейшей помощи, президенту придется поставить перед политиками и военными скромные цели на 2024 год, полагают авторы немецкого издания.Как сообщало издание Украина.ру, в ноябре в интервью The Economist гланокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что украинские войска зашли в тупик и что "глубокого и красивого прорыва не будет".

https://ukraina.ru/20231223/1052339626.html

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новости, украина, владимир зеленский, стратегии