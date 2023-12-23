Минобороны: Черноморский флот отработал в Севастополе действия при отражении атак беспилотников - 23.12.2023 Украина.ру
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Минобороны: Черноморский флот отработал в Севастополе действия при отражении атак беспилотников
Минобороны: Черноморский флот отработал в Севастополе действия при отражении атак беспилотников - 23.12.2023 Украина.ру
Минобороны: Черноморский флот отработал в Севастополе действия при отражении атак беспилотников
Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) отработали комплекс действий при отражении атак беспилотных летательных аппаратов противника на Севастополь. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России, опубликованном 23 декабря на сайте ведомства
2023-12-23T09:59
2023-12-23T09:59
новости
минобороны рф
севастополь
крым
бпла
военные учения
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На кораблях ЧФ было проведено учение по прикрытию пункта базирования кораблей и гражданских объектов Севастополя, отмечается в сообщении."В ходе тренировки моряки отработали комплекс действий по поиску, обнаружению и поражению средств воздушного нападения противника не только техническими средствами и зенитным вооружением кораблей, но и с применением стрелкового оружия и переносных зенитно-ракетных комплексов личным составом постов противовоздушной обороны", - рассказали в Министерстве обороны России.Города Крыма с начала специальной военной операции неоднократно подвергались атакам украинских беспилотников.
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новости, минобороны рф, севастополь, крым, бпла, военные учения
Новости, Минобороны РФ, Севастополь, Крым, БПЛА, военные учения

Минобороны: Черноморский флот отработал в Севастополе действия при отражении атак беспилотников

09:59 23.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРепетиция парада ВМФ в Севастополе
Репетиция парада ВМФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) отработали комплекс действий при отражении атак беспилотных летательных аппаратов противника на Севастополь. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России, опубликованном 23 декабря на сайте ведомства
На кораблях ЧФ было проведено учение по прикрытию пункта базирования кораблей и гражданских объектов Севастополя, отмечается в сообщении.
"В ходе тренировки моряки отработали комплекс действий по поиску, обнаружению и поражению средств воздушного нападения противника не только техническими средствами и зенитным вооружением кораблей, но и с применением стрелкового оружия и переносных зенитно-ракетных комплексов личным составом постов противовоздушной обороны", - рассказали в Министерстве обороны России.
Города Крыма с начала специальной военной операции неоднократно подвергались атакам украинских беспилотников.
- РИА Новости, 1920, 15.12.2023
15 декабря, 22:45
Над Крымом за два часа сбито 26 БПЛА – минобороныВ пятницу, 15 декабря, с 20:30 до 22:30 средства противовоздушной обороны сбили 26 украинских беспилотников над Крымским полуостровом. Об этом сообщили в минобороны России
 
НовостиМинобороны РФСевастопольКрымБПЛАвоенные учения
 
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