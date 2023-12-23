Минобороны: Черноморский флот отработал в Севастополе действия при отражении атак беспилотников
Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) отработали комплекс действий при отражении атак беспилотных летательных аппаратов противника на Севастополь. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России, опубликованном 23 декабря на сайте ведомства
На кораблях ЧФ было проведено учение по прикрытию пункта базирования кораблей и гражданских объектов Севастополя, отмечается в сообщении.
"В ходе тренировки моряки отработали комплекс действий по поиску, обнаружению и поражению средств воздушного нападения противника не только техническими средствами и зенитным вооружением кораблей, но и с применением стрелкового оружия и переносных зенитно-ракетных комплексов личным составом постов противовоздушной обороны", - рассказали в Министерстве обороны России.
Города Крыма с начала специальной военной операции неоднократно подвергались атакам украинских беспилотников.