https://ukraina.ru/20231223/1052353660.html

Минобороны: Черноморский флот отработал в Севастополе действия при отражении атак беспилотников

Минобороны: Черноморский флот отработал в Севастополе действия при отражении атак беспилотников - 23.12.2023 Украина.ру

Минобороны: Черноморский флот отработал в Севастополе действия при отражении атак беспилотников

Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) отработали комплекс действий при отражении атак беспилотных летательных аппаратов противника на Севастополь. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России, опубликованном 23 декабря на сайте ведомства

2023-12-23T09:59

2023-12-23T09:59

2023-12-23T09:59

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На кораблях ЧФ было проведено учение по прикрытию пункта базирования кораблей и гражданских объектов Севастополя, отмечается в сообщении."В ходе тренировки моряки отработали комплекс действий по поиску, обнаружению и поражению средств воздушного нападения противника не только техническими средствами и зенитным вооружением кораблей, но и с применением стрелкового оружия и переносных зенитно-ракетных комплексов личным составом постов противовоздушной обороны", - рассказали в Министерстве обороны России.Города Крыма с начала специальной военной операции неоднократно подвергались атакам украинских беспилотников.

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новости, минобороны рф, севастополь, крым, бпла, военные учения