Данилов призвал "не орать" о том, что Киев сейчас же мобилизует 500 тыс. украинцев
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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире "Украинского радио" заявил, что Киев будет проводить мобилизацию полумиллиона граждан постепенно и призвал "не орать, что завтра все 500 тысяч призовут"
По его словам, мобилизация такого количества украинцев состоится не в ближайшее время. Будущие новобранцы будут необходимы для того, чтобы провести ротацию на фронте.
"Нам стоит иметь дополнительных военных, но это не означает, что это должно произойти через месяц-два. Это на следующий год такое видение у военных. Каково будет окончательное решение, станет известно после утверждения определённых нормативно-правовых и стратегических документов, которые на сегодня есть в стадии разработки. Поэтому не надо сейчас орать, что завтра все 500 тысяч нужно будет призывать", – приводит слова Данилова телеграм-канал "Политика Страны".
Он также напомнил, что обеспечение боевиков ВСУ средствами защиты, одеждой, питанием, денежным довольствием ложится на плечи налогоплательщиков.
"Я хочу, чтобы все понимали, что это общее дело, дело всех участвовать в отпоре агрессору: кто может – непосредственно на фронте, а кто занимается бизнесом – платя налоги. Нам крайне тяжело будет держать эту ситуацию, эту агрессию", – добавил секретарь СНБО.
Ранее Данилов призвал всех граждан Украины идти на фронт.
До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что одного военнослужащего обеспечивает шесть налогоплательщиков, а где найти три миллиона украинцев для того, чтобы мобилизовать 500 тысяч граждан, он не знает.