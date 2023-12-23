https://ukraina.ru/20231223/1052349354.html

Данилов призвал "не орать" о том, что Киев сейчас же мобилизует 500 тыс. украинцев

Данилов призвал "не орать" о том, что Киев сейчас же мобилизует 500 тыс. украинцев - 23.12.2023 Украина.ру

Данилов призвал "не орать" о том, что Киев сейчас же мобилизует 500 тыс. украинцев

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире "Украинского радио" заявил, что Киев будет проводить мобилизацию полумиллиона граждан постепенно и призвал "не орать, что завтра все 500 тысяч призовут"

2023-12-23T00:32

2023-12-23T00:32

2023-12-23T00:32

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По его словам, мобилизация такого количества украинцев состоится не в ближайшее время. Будущие новобранцы будут необходимы для того, чтобы провести ротацию на фронте. Он также напомнил, что обеспечение боевиков ВСУ средствами защиты, одеждой, питанием, денежным довольствием ложится на плечи налогоплательщиков. Ранее Данилов призвал всех граждан Украины идти на фронт.До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что одного военнослужащего обеспечивает шесть налогоплательщиков, а где найти три миллиона украинцев для того, чтобы мобилизовать 500 тысяч граждан, он не знает.

https://ukraina.ru/20231218/1052190869.html

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новости, украина, алексей данилов, снбо, мобилизация, всу, сво, спецоперация