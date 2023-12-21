Данилов призвал всех граждан Украины идти на фронт - 21.12.2023 Украина.ру
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Данилов призвал всех граждан Украины идти на фронт
Данилов призвал всех граждан Украины идти на фронт - 21.12.2023 Украина.ру
Данилов призвал всех граждан Украины идти на фронт
Все должны принять участие в конфликте, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире украинского телеканала "Рада"
2023-12-21T17:44
2023-12-21T17:44
новости
украина
снбо
алексей данилов
мобилизация
всу
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Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины.
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новости, украина, снбо, алексей данилов, мобилизация, всу
Новости, Украина, СНБО, Алексей Данилов, мобилизация, ВСУ

Данилов призвал всех граждан Украины идти на фронт

17:44 21.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ДаниловАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Данилов
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Все должны принять участие в конфликте, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире украинского телеканала "Рада"

"То успокоение, когда определенное время считалось, что война - это сугубо дело военных, а остальная страна может жить своей жизнью... прошло. Это надо заканчивать, так не работает… Все должны принимать в этом [конфликте] участие, а не выборочно – кто-то воюет, а кто-то фишками в казино кидается. Это не про справедливость", - сказал Данилов.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины.
- РИА Новости, 1920, 21.12.2023
17:19
Большая мобилизация. Что ждёт Украину в 2024 годуОдним из главных слов для Украины в 2024 году будет слово "мобилизация". Именно дополнительный набор в армию стал лейтмотивом на прошедшей пресс-конференции Владимира Зеленского
 
НовостиУкраинаСНБОАлексей ДаниловмобилизацияВСУ
 
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