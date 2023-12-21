Данилов призвал всех граждан Украины идти на фронт
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ДаниловАлексей Данилов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Данилов
Все должны принять участие в конфликте, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире украинского телеканала "Рада"
"То успокоение, когда определенное время считалось, что война - это сугубо дело военных, а остальная страна может жить своей жизнью... прошло. Это надо заканчивать, так не работает… Все должны принимать в этом [конфликте] участие, а не выборочно – кто-то воюет, а кто-то фишками в казино кидается. Это не про справедливость", - сказал Данилов.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины.