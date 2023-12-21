https://ukraina.ru/20231221/1052312442.html

Данилов призвал всех граждан Украины идти на фронт

Данилов призвал всех граждан Украины идти на фронт - 21.12.2023 Украина.ру

Данилов призвал всех граждан Украины идти на фронт

Все должны принять участие в конфликте, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире украинского телеканала "Рада"

2023-12-21T17:44

2023-12-21T17:44

2023-12-21T17:44

новости

украина

снбо

алексей данилов

мобилизация

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103179/38/1031793885_0:379:790:823_1920x0_80_0_0_919f5d26a55109b83949823e58c75ebc.jpg

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины.

https://ukraina.ru/20231221/1052308329.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, снбо, алексей данилов, мобилизация, всу