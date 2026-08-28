https://ukraina.ru/20260828/na-eto-nado-otvechat--kolpashnikov-o-tom-zachem-stubb-prizyvaet-ukrainu-bit-po-moskve-1082879409.html

"На это надо отвечать" — Колпашников о том, зачем Стубб призывает Украину бить по Москве

"На это надо отвечать" — Колпашников о том, зачем Стубб призывает Украину бить по Москве - 28.08.2026 Украина.ру

"На это надо отвечать" — Колпашников о том, зачем Стубб призывает Украину бить по Москве

Президент Финляндии Стубб прямо говорит о том, что нужно поднять мятеж в России. На такие заявления необходимо отвечать, и речь может идти о гибридных операциях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников

2026-08-28T17:24

2026-08-28T17:24

2026-08-28T17:27

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Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что украинские военные должны продолжать наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, чтобы "спровоцировать в России восстание". Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Стубба, назвал финского лидера представителем "партии войны". Он отметил, что эскалирующая риторика Стубба возобладала над недавними призывами к диалогу, которые он озвучивал в интервью финским СМИ.Отвечая на вопрос о визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву и планах России, эксперт заявил, что призывы Стубба — это прямая угроза, на которую обязательно нужно реагировать."Президент серьезной европейской страны прямо говорит, что они собираются поднять мятеж в России. На это обязательно надо отвечать", — заявил эксперт.Колпашников отметил, что ответ, безусловно, уже дают военнослужащие на передовой, однако, по его мнению, речь уже может идти о проведении гибридных операций против Европы."В октябре в Британии или в Германии начнут взрываться заводы, которые производят дроны для ВСУ. Прилетит неизвестный беспилотник и нанесет какой-то ущерб. Мало ли там пацифистов, которые выступают против поддержки киевского режима?" — пояснил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.

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