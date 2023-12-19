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Как найти еще 3 млн налогоплательщиков?Зеленский не знает, на какие деньги проводить мобилизацию
Как найти еще 3 млн налогоплательщиков?Зеленский не знает, на какие деньги проводить мобилизацию - 19.12.2023 Украина.ру
Как найти еще 3 млн налогоплательщиков?Зеленский не знает, на какие деньги проводить мобилизацию
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря объяснил, в чем сложность с проведением дополнительной массовой мобилизацией в стране
2023-12-19T20:32
2023-12-19T20:32
2023-12-19T20:32
новости
владимир зеленский
мобилизация
всу
украина
валерий залужный
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По его словам, Генштаб предлагает мобилизовать еще полмиллиона украинцев.Зеленский отметил, что еще не дал своего согласия и выразил сомнения в способности государства обеспечить такой набор в ВСУ."Зарплату им (военнослужащим - ред.) платит наше население, налогоплательщики. Один воин - шесть людей гражданских, которые платят налоги. Возьмите 500 тысяч людей умножьте на 6 и скажите, как нашему правительству найти плюс 3 миллиона налогоплательщиков в январе", - заявил глава украинского государства.Зеленский добавил, что с главкомом ВСУ Валерием Залужным, с которым СМИ приписывают ему конфликт, у него рабочие отношения.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, мобилизация, всу, украина, валерий залужный
Новости, Владимир Зеленский, мобилизация, ВСУ, Украина, Валерий Залужный
Как найти еще 3 млн налогоплательщиков?Зеленский не знает, на какие деньги проводить мобилизацию
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря объяснил, в чем сложность с проведением дополнительной массовой мобилизацией в стране
По его словам, Генштаб предлагает мобилизовать еще полмиллиона украинцев.
Зеленский отметил, что еще не дал своего согласия и выразил сомнения в способности государства обеспечить такой набор в ВСУ.
"Зарплату им (военнослужащим - ред.) платит наше население, налогоплательщики. Один воин - шесть людей гражданских, которые платят налоги. Возьмите 500 тысяч людей умножьте на 6 и скажите, как нашему правительству найти плюс 3 миллиона налогоплательщиков в январе", - заявил глава украинского государства.
Зеленский добавил, что с главкомом ВСУ Валерием Залужным, с которым СМИ приписывают ему конфликт, у него рабочие отношения.