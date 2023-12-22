Финляндия направит 17,3 млн евро Судану, Украине, Буркина-Фасо и Ливану
© AP / Sergei Grits
© AP / Sergei Grits
Кризисные регионы получат деньги через Агентство ООН по делам беженцев, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов и Международный комитет Красного Креста
Финляндия предоставит 17,3 миллиона евро гуманитарной помощи Судану, Украине, Буркина-Фасо и Ливану.
"На Украине почти 15 млн человек, около 40% населения, нуждаются в гуманитарной помощи. Недавнее решение о дополнительном финансировании Гуманитарного фонда Украины в размере 3 млн евро увеличит финансирование фонда Финляндией в 2023 году до 8 млн евро", – говорится в сообщении МИД Финляндии.
Судану страна направит 10,4 млн евро для расходов на временное размещение и предметы первой необходимости. Буркина-Фасо получит 2,5 млн евро, Ливан –1,4 млн евро.
05:21Финляндия предложила обойти вето Венгрии на помощь Киеву с помощью "плана Б" – BloombergГлава финского Центрального банка Олли Рен призвал ЕС задействовать для помощи киевскому режиму средства из Европейского механизма стабильности (ESM), который располагает 80 миллиардами евро. Об этом сообщает агентство Блумберг