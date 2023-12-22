Финляндия направит 17,3 млн евро Судану, Украине, Буркина-Фасо и Ливану

"На Украине почти 15 млн человек, около 40% населения, нуждаются в гуманитарной помощи. Недавнее решение о дополнительном финансировании Гуманитарного фонда Украины в размере 3 млн евро увеличит финансирование фонда Финляндией в 2023 году до 8 млн евро", – говорится в сообщении МИД Финляндии.