Финляндия направит 17,3 млн евро Судану, Украине, Буркина-Фасо и Ливану - 22.12.2023 Украина.ру
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Финляндия направит 17,3 млн евро Судану, Украине, Буркина-Фасо и Ливану
Финляндия направит 17,3 млн евро Судану, Украине, Буркина-Фасо и Ливану - 22.12.2023 Украина.ру
Финляндия направит 17,3 млн евро Судану, Украине, Буркина-Фасо и Ливану
Кризисные регионы получат деньги через Агентство ООН по делам беженцев, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов и Международный комитет Красного Креста
2023-12-22T13:43
2023-12-22T13:43
финляндия
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Финляндия предоставит 17,3 миллиона евро гуманитарной помощи Судану, Украине, Буркина-Фасо и Ливану.Судану страна направит 10,4 млн евро для расходов на временное размещение и предметы первой необходимости. Буркина-Фасо получит 2,5 млн евро, Ливан –1,4 млн евро.
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финляндия, новости, новости украины
Финляндия, Новости, Новости Украины

Финляндия направит 17,3 млн евро Судану, Украине, Буркина-Фасо и Ливану

13:43 22.12.2023
 
© AP / Sergei Grits
- РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP / Sergei Grits
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Кризисные регионы получат деньги через Агентство ООН по делам беженцев, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов и Международный комитет Красного Креста
Финляндия предоставит 17,3 миллиона евро гуманитарной помощи Судану, Украине, Буркина-Фасо и Ливану.
"На Украине почти 15 млн человек, около 40% населения, нуждаются в гуманитарной помощи. Недавнее решение о дополнительном финансировании Гуманитарного фонда Украины в размере 3 млн евро увеличит финансирование фонда Финляндией в 2023 году до 8 млн евро", – говорится в сообщении МИД Финляндии.
Судану страна направит 10,4 млн евро для расходов на временное размещение и предметы первой необходимости. Буркина-Фасо получит 2,5 млн евро, Ливан –1,4 млн евро.
- РИА Новости, 1920, 22.12.2023
05:21
Финляндия предложила обойти вето Венгрии на помощь Киеву с помощью "плана Б" – BloombergГлава финского Центрального банка Олли Рен призвал ЕС задействовать для помощи киевскому режиму средства из Европейского механизма стабильности (ESM), который располагает 80 миллиардами евро. Об этом сообщает агентство Блумберг
 
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