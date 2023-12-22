https://ukraina.ru/20231222/1052332169.html

На Украине спустя 7 лет осудили взяточника из Госслужбы экспортного контроля

На Украине спустя 7 лет осудили взяточника из Госслужбы экспортного контроля - 22.12.2023 Украина.ру

На Украине спустя 7 лет осудили взяточника из Госслужбы экспортного контроля

Дело в суд было направлено еще в 2016 году, но до приговора дело дошло только сейчас

2023-12-22T13:02

2023-12-22T13:02

2023-12-22T13:02

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Бывший служащий Госслужбы экспортного контроля приговорен к 10,5 годам лишения свободы. Приговор оглашен 22 декабря коллегией судей ВАКС, сообщает пресс-служба НАБУ.Заместитель директора департамента – начальник отдела госэкспертизы товаров двойного использования Государственной службы экспортного контроля Украины, требовал от предприятия 250 тыс. долларов США в качестве взятки. В обмен обещал зарегистрировать компанию в реестре международной торговли и выдать разрешение на экспорт товаров двойного назначения. На момент задержания правоохранительными органами госслужащий получил 125 тыс. долларов США, которые были изъяты по месту его проживания и в автомобиле.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 10,5 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, в том числе 42 950 долларов США и двух слитков золота по 5 граммов каждый.Отмечается, что обвинительный акт был направлен в суд в 2016 году.

https://ukraina.ru/20231217/1052179456.html

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новости, новости украины, приговор, взятка