На Украине спустя 7 лет осудили взяточника из Госслужбы экспортного контроля - 22.12.2023 Украина.ру
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На Украине спустя 7 лет осудили взяточника из Госслужбы экспортного контроля
На Украине спустя 7 лет осудили взяточника из Госслужбы экспортного контроля - 22.12.2023 Украина.ру
На Украине спустя 7 лет осудили взяточника из Госслужбы экспортного контроля
Дело в суд было направлено еще в 2016 году, но до приговора дело дошло только сейчас
2023-12-22T13:02
2023-12-22T13:02
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Бывший служащий Госслужбы экспортного контроля приговорен к 10,5 годам лишения свободы. Приговор оглашен 22 декабря коллегией судей ВАКС, сообщает пресс-служба НАБУ.Заместитель директора департамента – начальник отдела госэкспертизы товаров двойного использования Государственной службы экспортного контроля Украины, требовал от предприятия 250 тыс. долларов США в качестве взятки. В обмен обещал зарегистрировать компанию в реестре международной торговли и выдать разрешение на экспорт товаров двойного назначения. На момент задержания правоохранительными органами госслужащий получил 125 тыс. долларов США, которые были изъяты по месту его проживания и в автомобиле.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 10,5 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, в том числе 42 950 долларов США и двух слитков золота по 5 граммов каждый.Отмечается, что обвинительный акт был направлен в суд в 2016 году.
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новости, новости украины, приговор, взятка
Новости, Новости Украины, приговор, взятка

На Украине спустя 7 лет осудили взяточника из Госслужбы экспортного контроля

13:02 22.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Дело в суд было направлено еще в 2016 году, но до приговора дело дошло только сейчас
Бывший служащий Госслужбы экспортного контроля приговорен к 10,5 годам лишения свободы. Приговор оглашен 22 декабря коллегией судей ВАКС, сообщает пресс-служба НАБУ.
Заместитель директора департамента – начальник отдела госэкспертизы товаров двойного использования Государственной службы экспортного контроля Украины, требовал от предприятия 250 тыс. долларов США в качестве взятки. В обмен обещал зарегистрировать компанию в реестре международной торговли и выдать разрешение на экспорт товаров двойного назначения.
На момент задержания правоохранительными органами госслужащий получил 125 тыс. долларов США, которые были изъяты по месту его проживания и в автомобиле.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 10,5 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, в том числе 42 950 долларов США и двух слитков золота по 5 граммов каждый.
Отмечается, что обвинительный акт был направлен в суд в 2016 году.
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