На Украине спустя 7 лет осудили взяточника из Госслужбы экспортного контроля
Дело в суд было направлено еще в 2016 году, но до приговора дело дошло только сейчас
Бывший служащий Госслужбы экспортного контроля приговорен к 10,5 годам лишения свободы. Приговор оглашен 22 декабря коллегией судей ВАКС, сообщает пресс-служба НАБУ.
Заместитель директора департамента – начальник отдела госэкспертизы товаров двойного использования Государственной службы экспортного контроля Украины, требовал от предприятия 250 тыс. долларов США в качестве взятки. В обмен обещал зарегистрировать компанию в реестре международной торговли и выдать разрешение на экспорт товаров двойного назначения.
На момент задержания правоохранительными органами госслужащий получил 125 тыс. долларов США, которые были изъяты по месту его проживания и в автомобиле.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 10,5 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, в том числе 42 950 долларов США и двух слитков золота по 5 граммов каждый.
Отмечается, что обвинительный акт был направлен в суд в 2016 году.