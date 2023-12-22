ВДВ для доставки на передовую боеприпасов и провианта используют БПЛА – МО

Артем Драбкин: ВСУ в 2024 году не уйдут из "Ржева", если Россия не устроит им "Сталинград" и "Ленинград"

Даже если мы возьмем Авдеевку, это не решит задачу демилитаризации и денацификации Украины. Потому что мы упремся в следующий крупный опорный пункт. Это не позволит нам реализовать масштабные цели.