ВДВ для доставки на передовую боеприпасов и провианта используют БПЛА – МО - 22.12.2023 Украина.ру
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ВДВ для доставки на передовую боеприпасов и провианта используют БПЛА – МО
ВДВ для доставки на передовую боеприпасов и провианта используют БПЛА – МО - 22.12.2023 Украина.ру
ВДВ для доставки на передовую боеприпасов и провианта используют БПЛА – МО
Десантники Южной группировки войск для доставки боеприпасов и провианта бойцам на наиболее опасные участки передовой используют БПЛА со сбросом грузов. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-22T07:31
2023-12-22T07:31
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"В ходе ведения активной обороны подразделения беспилотной авиации соединений ВДВ Южной группировки войск, помимо ведения воздушной разведки, уничтожения личного состава и техники ВСУ, применяются и в качестве средств доставки воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов подразделениям закрепления, которые удерживают первую линию обороны от украинских формирований, пытающихся прорваться сквозь наши позиции", - говорится в сообщении.В оборонном ведомстве уточнили, что доставка воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов беспилотниками производится лишь в случае опасности использования обычного транспорта, когда подъездные пути могут быть обстреляны артиллерией противника."В последнее время украинские подразделения активно применяют FPV-дроны по любому автомобильному транспорту, двигающемуся в направлении передовых позиций", - отмечается в сообщении.По информации Минобороны, один расчёт БПЛА за сутки может произвести "не один десяток" таких вылетов и доставить всё необходимое десантникам на передовой.
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новости, новости россии, вс рф, бпла, сво
Новости, новости России, ВС РФ, БПЛА, СВО

ВДВ для доставки на передовую боеприпасов и провианта используют БПЛА – МО

07:31 22.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПолевой учебный центр "Небесный воин" ЦВО по подготовке операторов и перехватчиков БПЛА
Полевой учебный центр Небесный воин ЦВО по подготовке операторов и перехватчиков БПЛА - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Десантники Южной группировки войск для доставки боеприпасов и провианта бойцам на наиболее опасные участки передовой используют БПЛА со сбросом грузов. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"В ходе ведения активной обороны подразделения беспилотной авиации соединений ВДВ Южной группировки войск, помимо ведения воздушной разведки, уничтожения личного состава и техники ВСУ, применяются и в качестве средств доставки воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов подразделениям закрепления, которые удерживают первую линию обороны от украинских формирований, пытающихся прорваться сквозь наши позиции", - говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что доставка воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов беспилотниками производится лишь в случае опасности использования обычного транспорта, когда подъездные пути могут быть обстреляны артиллерией противника.
"В последнее время украинские подразделения активно применяют FPV-дроны по любому автомобильному транспорту, двигающемуся в направлении передовых позиций", - отмечается в сообщении.
По информации Минобороны, один расчёт БПЛА за сутки может произвести "не один десяток" таких вылетов и доставить всё необходимое десантникам на передовой.
Артем Драбкин интервью - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
06:42
Артем Драбкин: ВСУ в 2024 году не уйдут из "Ржева", если Россия не устроит им "Сталинград" и "Ленинград" Даже если мы возьмем Авдеевку, это не решит задачу демилитаризации и денацификации Украины. Потому что мы упремся в следующий крупный опорный пункт. Это не позволит нам реализовать масштабные цели.
 
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