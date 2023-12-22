https://ukraina.ru/20231222/1052323462.html
ВДВ для доставки на передовую боеприпасов и провианта используют БПЛА – МО
ВДВ для доставки на передовую боеприпасов и провианта используют БПЛА – МО - 22.12.2023 Украина.ру
ВДВ для доставки на передовую боеприпасов и провианта используют БПЛА – МО
Десантники Южной группировки войск для доставки боеприпасов и провианта бойцам на наиболее опасные участки передовой используют БПЛА со сбросом грузов. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-22T07:31
2023-12-22T07:31
2023-12-22T07:31
новости
новости россии
вс рф
бпла
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/17/1050428090_0:352:3015:2048_1920x0_80_0_0_a929126f413fb06b89de0ac821163df2.jpg
"В ходе ведения активной обороны подразделения беспилотной авиации соединений ВДВ Южной группировки войск, помимо ведения воздушной разведки, уничтожения личного состава и техники ВСУ, применяются и в качестве средств доставки воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов подразделениям закрепления, которые удерживают первую линию обороны от украинских формирований, пытающихся прорваться сквозь наши позиции", - говорится в сообщении.В оборонном ведомстве уточнили, что доставка воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов беспилотниками производится лишь в случае опасности использования обычного транспорта, когда подъездные пути могут быть обстреляны артиллерией противника."В последнее время украинские подразделения активно применяют FPV-дроны по любому автомобильному транспорту, двигающемуся в направлении передовых позиций", - отмечается в сообщении.По информации Минобороны, один расчёт БПЛА за сутки может произвести "не один десяток" таких вылетов и доставить всё необходимое десантникам на передовой.
https://ukraina.ru/20231222/1052304658.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/17/1050428090_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_0208f0fe6806e0576d37ce453de1d3ce.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости россии, вс рф, бпла, сво
ВДВ для доставки на передовую боеприпасов и провианта используют БПЛА – МО
Десантники Южной группировки войск для доставки боеприпасов и провианта бойцам на наиболее опасные участки передовой используют БПЛА со сбросом грузов. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"В ходе ведения активной обороны подразделения беспилотной авиации соединений ВДВ Южной группировки войск, помимо ведения воздушной разведки, уничтожения личного состава и техники ВСУ, применяются и в качестве средств доставки воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов подразделениям закрепления, которые удерживают первую линию обороны от украинских формирований, пытающихся прорваться сквозь наши позиции", - говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что доставка воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов беспилотниками производится лишь в случае опасности использования обычного транспорта, когда подъездные пути могут быть обстреляны артиллерией противника.
"В последнее время украинские подразделения активно применяют FPV-дроны по любому автомобильному транспорту, двигающемуся в направлении передовых позиций", - отмечается в сообщении.
По информации Минобороны, один расчёт БПЛА за сутки может произвести "не один десяток" таких вылетов и доставить всё необходимое десантникам на передовой.