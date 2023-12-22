Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ под Красным Лиманом – МО
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение российской боевой авиацией ударов по позициям ИГ в Сирии
© Министерство обороны РФ
Экипажи фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили управляемыми бомбами командный пункт, а также живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых фронтовых бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по командному пункту, скоплению живой силы и технике противника на Краснолиманском направлении. Лётчики выполнили сброс фугасных авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УИПК), позволяющим наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника ", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что после получения от разведки подтверждения об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
По информации Минобороны на 21 декабря, потери противника на Краснолиманском направлении за сутки составили до 190 военнослужащих.
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