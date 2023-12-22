"Созрели все условия": полковник Подлесный рассказал о скором переходе армии РФ к масштабному наступлению
Руководство РФ будет делать ставку на проведение наступательных действий на украинском фронте. Увеличение численности ВС РФ говорит о том, что такая операция может начаться в ближайшие месяцы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
Военно-политическое руководство РФ будет делать ставку на проведение наступательных действий на украинском фронте и на выполнение всех задач СВО, это денацификация и демилитаризация, рассказал политолог.
Возможно, что такая операция начнется уже в ближайшие месяцы. Об этом свидетельствует увеличение численности ВС Российской Федерации, добавил эксперт.
"Сами украинцы связывают наши успехи под Купянском с тем, что Россия бросила там в бой вновь сформированную общевойсковую армию. А теперь [министр обороны РФ Сергей] Шойгу подтвердил, что теперь у нас таких армий не одна, а две", - отметил Подлесный.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что с точки зрения ВПК все готово для того, чтобы обеспечить армию всем необходимым. Это означает, что созрели все условия для перехода от стратегической обороны к стратегическому наступлению, резюмировал собеседник Украина.ру.
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Вчера, 01:26Тимофей Ермаков: Россия готовит гениальную операцию, чтобы выкосить ВСУ из Часов Яра и дойти до ЗапорожьяМы можем нарастить производство вооружений. Но без мотивации добровольцы на фронт не пойдут. А мы же не хотим даже новой частичной мобилизации. И уж тем более мы не хотим мобилизации по украинскому образцу