https://ukraina.ru/20231222/1052299542.html

"Созрели все условия": полковник Подлесный рассказал о скором переходе армии РФ к масштабному наступлению

"Созрели все условия": полковник Подлесный рассказал о скором переходе армии РФ к масштабному наступлению - 22.12.2023 Украина.ру

"Созрели все условия": полковник Подлесный рассказал о скором переходе армии РФ к масштабному наступлению

Руководство РФ будет делать ставку на проведение наступательных действий на украинском фронте. Увеличение численности ВС РФ говорит о том, что такая операция может начаться в ближайшие месяцы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2023-12-22T05:50

2023-12-22T05:50

2023-12-22T05:50

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Военно-политическое руководство РФ будет делать ставку на проведение наступательных действий на украинском фронте и на выполнение всех задач СВО, это денацификация и демилитаризация, рассказал политолог.Возможно, что такая операция начнется уже в ближайшие месяцы. Об этом свидетельствует увеличение численности ВС Российской Федерации, добавил эксперт.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что с точки зрения ВПК все готово для того, чтобы обеспечить армию всем необходимым. Это означает, что созрели все условия для перехода от стратегической обороны к стратегическому наступлению, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231221/1052283807.html

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новости, россия, вс рф, сергей шойгу, армия, оборона, наступление, впк, владимир путин, купянск, спецоперация, сво