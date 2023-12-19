https://ukraina.ru/20231219/1052238475.html

Геннадий Подлесный: В 2024 году Россия закошмарит Львов, чтобы обойти "линию Мажино" и ударить ВСУ в тыл

Геннадий Подлесный: В 2024 году Россия закошмарит Львов, чтобы обойти "линию Мажино" и ударить ВСУ в тыл - 19.12.2023 Украина.ру

Геннадий Подлесный: В 2024 году Россия закошмарит Львов, чтобы обойти "линию Мажино" и ударить ВСУ в тыл

Сейчас линия обороны ВСУ от Славянска до Херсона представляет собой непрерывную цепь укрепрайонов на определенную тактическую глубину. Но за этой линией таких укреплений нет. Там только степи и Днепр

2023-12-19T16:22

2023-12-19T16:22

2023-12-19T17:51

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россия

всу

минобороны рф

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владимир путин

сергей шойгу

украина

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Если наше командование спланирует операцию таким образом, чтобы обойти эти линии, а не штурмовать их годами и месяцами, убиваясь об эти бетонные укрепления, которые строились восемь лет, мы разобьем противника и выполним цели и задачи СВО, считает военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру— Геннадий Иванович, если суммировать все заявления, которые прозвучали со стороны Владимира Путина и Сергея Шойгу на коллегии Минобороны, на что будет делать ставку российское военно-политическое руководство в 2024 году: на быстрое достижение целей СВО или на общее усиление нашей армии?— Российское военно-политическое руководство будет делать ставку на проведение наступательных действий на украинском фронте и на выполнение всех задач СВО, которые поставил президент два года назад: денацификация и демилитаризация. Возможно, эта операция начнется в ближайшие месяцы.— На основании каких заявлений вы сделали такой вывод?— Об этом свидетельствует увеличение численности вооруженных сил.Сами украинцы связывают наши успехи под Купянском с тем, что Россия бросила там в бой вновь сформированную общевойсковую армию. А теперь Шойгу подтвердил, что теперь у нас таких армий не одна, а две. Следовательно, плотность наших солдат и офицеров на фронте общей протяженностью в 2 000 километров серьезно насыщается.Кроме того, Дмитрий Медведев (а это не последний человек в нашем военно-политическом руководстве) ранее говорил, что в армию пришли около полумиллиона контрактников.А если к этим заявлениям прибавить сегодняшние слова президента, что у нас все готово с точки зрения ВПК, чтобы обеспечить армию в новом ее количестве всем необходимым, это означает, что сегодня созрели все условия для перехода от стратегической обороны к стратегическому наступлению.Отмечу также, что сейчас ВСУ испытывают определенные трудности со снарядами 152-мм и 155-мм калибров. Нам не стоит ждать, пока противник получит то, что ему сейчас не хватает, и пока киевский режим домобилизует армию до очередного миллиона солдат. У нас просто нет времени подождать, пока мы сами довооружимся.Украине помогает 51 страна мира. Они могут быстро насытить украинскую армию техникой и оружием. А Зеленский, который окончательно решил воевать до последнего украинца, отправит на фронт студентов, женщин и инвалидов, чтобы «мясом» завалить линию боевого соприкосновения.Более того, Украина собирается построить три линии обороны. Киевский режим на всех своих оставшихся заводах изготавливает «зубы дракона», над которыми он когда-то смеялся. Их попытаются установить на расстоянии в 25–30 километров от линии боевого соприкосновения.Мы не можем ждать, пока они опять их забетонируют, выроют окопы, создадут доты и дзоты.Перед нами стоит выбор: сейчас или никогда. Поэтому мы можем перейти от стратегической обороны к стратегическому наступлению, чтобы выполнить все цели и задачи СВО.— Владимир Путин сказал, что нам нужно на порядок эффективнее применять средства ведения разведки и целеуказания, развивать спутниковую группировку, увеличить выпуск высокоточных снарядов и дронов. Насколько эти проблемы помешают нам реализовать эту стратегическую наступательную операцию?— Мы уже немало сделали в плане насыщения войск передовыми образцами вооружениями, в том числе БПЛА.Это сказал не Конашенков. Сами украинцы говорят, что если раньше на один российский дрон приходилось 10 их дронов, то теперь это соотношение изменилось в пользу России. Я не знаю, во сколько раз мы превосходим противника в этом компоненте. Но мы в нем точно не отстаем. Беспилотник — это и ударное, и разведывательное средство. Это очень важное.Самое главное, что у нас есть ВКС и ВВС.Наши ВКС кошмарят украинскую территорию до Львова. Противник пока этого себе позволить не может. Пока у него нет «Таурусов» и других ракет среднего радиуса действия.У Украины нет такого количества самолетов и ударных вертолетов, которые могли бы оказать поддержку сухопутным войскам. А у нас все это есть.Повторюсь, надо переходить к стратегическому наступлению, чтобы выполнить все цели и задачи СВО.— Сергей Шойгу также заявил, ВС РФ в 2024 году проведет боевую подготовку из-за угроз расширения НАТО. Что конкретно он имел в виду?— Он имел в виду, что мы воссоздали Ленинградский военный округ, который мы когда-то расформировали из-за ненадобности.Сейчас этот округ насыщается техникой, оружием и личным составом. Все наши военные новинки, которые у нас появились в ходе украинского конфликта, будут там использоваться. Наши войска, которые охраняют северную границу, будут готовы к любым агрессивным действиям со стороны Финляндии.Финляндия собирается разместить у себя базы НАТО. Хельсинки хвалится тем, что у него есть собственная армия, готовая до последнего солдата воевать за интересы США. Наше командование вынуждено это учитывать. Поэтому на этом направлении (как и на многих других) мы будем готовить войска к современной войне с современным вооружением.— Вы несколько раз сказали о нашем переходе к стратегическому наступлению. Но это очень рискованно. Как быть с тем, если мы в ходе этой операции не сможем выполнить все поставленные задачи?— Я не думаю, что это очень рискованно. Если наступление будет правильно спланировано, оно удастся.Сейчас линия обороны ВСУ от Славянска до Херсона представляет собой непрерывную цепь укрепрайонов на определенную тактическую глубину. Но за этой линией таких укреплений нет. Там только степи и Днепр.Если наше командование спланирует операцию таким образом, чтобы обойти эти линии, а не штурмовать их годами и месяцами, убиваясь об эти бетонные укрепления, которые строились восемь лет, мы получим эффект линии Мажино.Напомню, когда Франция готовилась воевать с фашистской Германией, построила линию Мажино. Это были укрепленные районы вдоль границы, откуда ожидалось нападение противника. Но немцы поступили очень просто. Они ее обошли и зашли французам в тыл. Французы были вынуждены быстро сдаться. Потому что они были отрезаны от всех видов снабжения (патроны, снаряды, продовольствие и горючее).Более того, тогда у Франции, как и у ВСУ сейчас, в отличие от нас, не было мощной авиации и много чего еще.Если я в свое время изучал это в военной академии на уроках военной истории, то наши генералы Генштаба изучали этот вопрос еще детальнее.Поэтому я даже не хочу рассматривать сценарий, при котором наше наступление захлебнется. Это невозможно в связи с условиями, которые я перечислил.

https://ukraina.ru/20231211/1051915316.html

https://ukraina.ru/20231219/1052198503.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, минобороны рф, беспилотники, сво, владимир путин, сергей шойгу, украина, львов, вкс, ввс, самолет, вертолеты