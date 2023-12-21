Банда малолеток "Чёрный саботаж" шпионила для ВСУ и совершала теракты в Мелитополе
16:27 21.12.2023 (обновлено: 16:28 21.12.2023)
Злоумышленники организовали несколько террористических актов. Трое несовершеннолетних участника группировки задержаны сотрудниками ФСБ
В Запорожской области полицейские совместно с коллегами из Управления ФСБ задержали диверсионную группу, действовавшую в регионе. Участники группы – трое несовершеннолетних жителей города Мелитополя – подозреваются в работе на Службу безопасности Украины.
"Задержанные являлись участниками диверсионной группы, которые называли себя "Чёрный Саботаж". По заданию своих кураторов с украинской стороны ещё в 2022 году они получили российские паспорта и занимали активную пророссийскую позицию. При этом они собирали и передавали сотрудникам СБУ разведывательную информацию о перемещении, расположении российских войск и руководства региона", – сообщает ГУ МВД России по Запорожской области.
Малолетние злоумышленники организовали несколько террористических актов, покушаясь на жизнь различных должностных лиц, установили закладку самодельного взрывного устройства на железнодорожные рельсы на 1223 км дороги Мелитополь – Тащенак для последующего совершения террористического акта.
"В декабре прошлого года несовершеннолетние передали ВСУ координаты расположения гостинично-ресторанного комплекса "Привал охотника", по которому был произведён ракетный обстрел с украинской стороны. Тогда погибли 2 гражданских человека, ещё трое получили ранения различной степени тяжести. В двух случаях подозреваемые не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них причинам", – уточняется в сообщении.
В июне 2023 года члены этой группы следили за одним из руководителей российской общественной организации, позже ставшим депутатом областного Законодательного собрания. Получив необходимые данные о распорядке и маршрутах передвижения своей жертвы, злоумышленники, следуя инструкциям своих кураторов, изготовили самодельное взрывное устройство, которое намеревались заложить у входа в подъезд.
Как установили оперативники, в эту группу входили ещё двое местных жителей, которые предположительно погибли в результате непроизвольного подрыва неустановленного самодельного взрывного устройства.
Сейчас СУ СК России по Запорожской области в отношении задержанных и других неустановленных лиц возбуждено уголовное дело. Им вменяется целый ряд нарушений закона, совершенных группой лиц по предварительному сговору:
- —незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств;
- —незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств;
- —приготовление к преступлению и покушение на преступление;
- —совершение террористического акта;
- —посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Проводятся дальнейшие следственные и оперативно-розыскные мероприятия.
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