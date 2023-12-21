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Банда малолеток "Чёрный саботаж" шпионила для ВСУ и совершала теракты в Мелитополе

Банда малолеток "Чёрный саботаж" шпионила для ВСУ и совершала теракты в Мелитополе - 21.12.2023 Украина.ру

Банда малолеток "Чёрный саботаж" шпионила для ВСУ и совершала теракты в Мелитополе

Злоумышленники организовали несколько террористических актов. Трое несовершеннолетних участника группировки задержаны сотрудниками ФСБ

2023-12-21T16:27

2023-12-21T16:27

2023-12-21T16:28

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В Запорожской области полицейские совместно с коллегами из Управления ФСБ задержали диверсионную группу, действовавшую в регионе. Участники группы – трое несовершеннолетних жителей города Мелитополя – подозреваются в работе на Службу безопасности Украины. "Задержанные являлись участниками диверсионной группы, которые называли себя "Чёрный Саботаж". По заданию своих кураторов с украинской стороны ещё в 2022 году они получили российские паспорта и занимали активную пророссийскую позицию. При этом они собирали и передавали сотрудникам СБУ разведывательную информацию о перемещении, расположении российских войск и руководства региона", – сообщает ГУ МВД России по Запорожской области.Малолетние злоумышленники организовали несколько террористических актов, покушаясь на жизнь различных должностных лиц, установили закладку самодельного взрывного устройства на железнодорожные рельсы на 1223 км дороги Мелитополь – Тащенак для последующего совершения террористического акта. В июне 2023 года члены этой группы следили за одним из руководителей российской общественной организации, позже ставшим депутатом областного Законодательного собрания. Получив необходимые данные о распорядке и маршрутах передвижения своей жертвы, злоумышленники, следуя инструкциям своих кураторов, изготовили самодельное взрывное устройство, которое намеревались заложить у входа в подъезд.Как установили оперативники, в эту группу входили ещё двое местных жителей, которые предположительно погибли в результате непроизвольного подрыва неустановленного самодельного взрывного устройства. Сейчас СУ СК России по Запорожской области в отношении задержанных и других неустановленных лиц возбуждено уголовное дело. Им вменяется целый ряд нарушений закона, совершенных группой лиц по предварительному сговору: Проводятся дальнейшие следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

https://ukraina.ru/20231218/1052190742.html

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новости, новости россии, новости украины, запорожская область, фсб, шпионаж, сбу