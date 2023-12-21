Блокировать Мелитополь за 15 суток: Генштаб ВС РФ раскрыл детали сорванных планов Украины - 21.12.2023 Украина.ру
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Блокировать Мелитополь за 15 суток: Генштаб ВС РФ раскрыл детали сорванных планов Украины
Блокировать Мелитополь за 15 суток: Генштаб ВС РФ раскрыл детали сорванных планов Украины - 21.12.2023 Украина.ру
Блокировать Мелитополь за 15 суток: Генштаб ВС РФ раскрыл детали сорванных планов Украины
Украинская армия в ходе своего контрнаступления планировала за считанные дни блокировать город Мелитополь Запорожской области и дойти до границы с Крымом. Об этом 21 декабря заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных аташе
2023-12-21T13:12
2023-12-21T13:12
новости
украина
валерий герасимов
генштаб
мелитополь
контрнаступление
всу
россия
вс рф
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Украинское контрнаступление в Запорожской области началось 4 июня. По данным российского Генштаба, за это время ВСУ удалось продвинуться лишь на незначительное расстояние на этом направлении, "не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны наших войск". "Командование ВСУ в ходе наступательных действий планировало разгромить наши группировки и лишить Россию сухопутного коридора в Крым", - заявил Герасимов. По первоначальному замыслу Киева, продолжил он, планировалось, что украинская армия к исходу 15 суток наступления сумеет блокировать Мелитополь, продолжит наступление с выходом к побережью Азовского моря, Мариуполю и границе с Крымом. По его словам, ВС РФ предприняли "масштабные мероприятия по созданию эшелонированной системы инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций". Украинское контрнаступление завершилось полным провалом, резюмировал Герасимов. С начала специальной военной операции потери украинской армии составили 383 тыс. убитыми и ранеными, рассказал ранее министр обороны Сергей Шойгу. Из них 159 тыс. человек составляет число потерь ВСУ за время летне-осеннего контрнаступления.
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новости, украина, валерий герасимов, генштаб, мелитополь, контрнаступление, всу, россия, вс рф
Новости, Украина, Валерий Герасимов, Генштаб, Мелитополь, контрнаступление, ВСУ, Россия, ВС РФ

Блокировать Мелитополь за 15 суток: Генштаб ВС РФ раскрыл детали сорванных планов Украины

13:12 21.12.2023
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Украинская армия в ходе своего контрнаступления планировала за считанные дни блокировать город Мелитополь Запорожской области и дойти до границы с Крымом. Об этом 21 декабря заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных аташе
Украинское контрнаступление в Запорожской области началось 4 июня. По данным российского Генштаба, за это время ВСУ удалось продвинуться лишь на незначительное расстояние на этом направлении, "не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны наших войск".
"Командование ВСУ в ходе наступательных действий планировало разгромить наши группировки и лишить Россию сухопутного коридора в Крым", - заявил Герасимов.
По первоначальному замыслу Киева, продолжил он, планировалось, что украинская армия к исходу 15 суток наступления сумеет блокировать Мелитополь, продолжит наступление с выходом к побережью Азовского моря, Мариуполю и границе с Крымом.

"Для достижения этой цели к началу июня противник сосредоточил на запорожском направлении наступательную группировку численностью до 50 батальонов, более 230 танков и свыше 1000 боевых бронированных машин, половину из которых составляли современные образцы иностранного производства. В последующем группировка была увеличена до 80 батальонов", - сказал глава Генштаба.

По его словам, ВС РФ предприняли "масштабные мероприятия по созданию эшелонированной системы инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций".
Украинское контрнаступление завершилось полным провалом, резюмировал Герасимов.
С начала специальной военной операции потери украинской армии составили 383 тыс. убитыми и ранеными, рассказал ранее министр обороны Сергей Шойгу. Из них 159 тыс. человек составляет число потерь ВСУ за время летне-осеннего контрнаступления.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
13:00
Мобилизация в Германии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 декабряМинистр обороны Украины Рустем Умеров предположил, что проживающих в Германии украинцев смогут мобилизовать в будущем. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
 
НовостиУкраинаВалерий ГерасимовГенштабМелитопольконтрнаступлениеВСУРоссияВС РФ
 
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