https://ukraina.ru/20231221/1052301881.html
Блокировать Мелитополь за 15 суток: Генштаб ВС РФ раскрыл детали сорванных планов Украины
Блокировать Мелитополь за 15 суток: Генштаб ВС РФ раскрыл детали сорванных планов Украины - 21.12.2023 Украина.ру
Блокировать Мелитополь за 15 суток: Генштаб ВС РФ раскрыл детали сорванных планов Украины
Украинская армия в ходе своего контрнаступления планировала за считанные дни блокировать город Мелитополь Запорожской области и дойти до границы с Крымом. Об этом 21 декабря заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных аташе
2023-12-21T13:12
2023-12-21T13:12
2023-12-21T13:12
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Украинское контрнаступление в Запорожской области началось 4 июня. По данным российского Генштаба, за это время ВСУ удалось продвинуться лишь на незначительное расстояние на этом направлении, "не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны наших войск". "Командование ВСУ в ходе наступательных действий планировало разгромить наши группировки и лишить Россию сухопутного коридора в Крым", - заявил Герасимов. По первоначальному замыслу Киева, продолжил он, планировалось, что украинская армия к исходу 15 суток наступления сумеет блокировать Мелитополь, продолжит наступление с выходом к побережью Азовского моря, Мариуполю и границе с Крымом. По его словам, ВС РФ предприняли "масштабные мероприятия по созданию эшелонированной системы инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций". Украинское контрнаступление завершилось полным провалом, резюмировал Герасимов. С начала специальной военной операции потери украинской армии составили 383 тыс. убитыми и ранеными, рассказал ранее министр обороны Сергей Шойгу. Из них 159 тыс. человек составляет число потерь ВСУ за время летне-осеннего контрнаступления.
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Украина.ру
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новости, украина, валерий герасимов, генштаб, мелитополь, контрнаступление, всу, россия, вс рф
Новости, Украина, Валерий Герасимов, Генштаб, Мелитополь, контрнаступление, ВСУ, Россия, ВС РФ
Блокировать Мелитополь за 15 суток: Генштаб ВС РФ раскрыл детали сорванных планов Украины
Украинская армия в ходе своего контрнаступления планировала за считанные дни блокировать город Мелитополь Запорожской области и дойти до границы с Крымом. Об этом 21 декабря заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных аташе
Украинское контрнаступление в Запорожской области началось 4 июня. По данным российского Генштаба, за это время ВСУ удалось продвинуться лишь на незначительное расстояние на этом направлении, "не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны наших войск".
"Командование ВСУ в ходе наступательных действий планировало разгромить наши группировки и лишить Россию сухопутного коридора в Крым", - заявил Герасимов.
По первоначальному замыслу Киева, продолжил он, планировалось, что украинская армия к исходу 15 суток наступления сумеет блокировать Мелитополь, продолжит наступление с выходом к побережью Азовского моря, Мариуполю и границе с Крымом.
"Для достижения этой цели к началу июня противник сосредоточил на запорожском направлении наступательную группировку численностью до 50 батальонов, более 230 танков и свыше 1000 боевых бронированных машин, половину из которых составляли современные образцы иностранного производства. В последующем группировка была увеличена до 80 батальонов", - сказал глава Генштаба.
По его словам, ВС РФ предприняли "масштабные мероприятия по созданию эшелонированной системы инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций".
Украинское контрнаступление завершилось полным провалом, резюмировал Герасимов.
С начала специальной военной операции потери украинской армии составили 383 тыс. убитыми и ранеными, рассказал ранее министр обороны Сергей Шойгу. Из них 159 тыс. человек составляет число потерь ВСУ за время летне-осеннего контрнаступления.