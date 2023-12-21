https://ukraina.ru/20231221/1052301881.html

Блокировать Мелитополь за 15 суток: Генштаб ВС РФ раскрыл детали сорванных планов Украины

Блокировать Мелитополь за 15 суток: Генштаб ВС РФ раскрыл детали сорванных планов Украины - 21.12.2023 Украина.ру

Блокировать Мелитополь за 15 суток: Генштаб ВС РФ раскрыл детали сорванных планов Украины

Украинская армия в ходе своего контрнаступления планировала за считанные дни блокировать город Мелитополь Запорожской области и дойти до границы с Крымом. Об этом 21 декабря заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных аташе

2023-12-21T13:12

2023-12-21T13:12

2023-12-21T13:12

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Украинское контрнаступление в Запорожской области началось 4 июня. По данным российского Генштаба, за это время ВСУ удалось продвинуться лишь на незначительное расстояние на этом направлении, "не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны наших войск". "Командование ВСУ в ходе наступательных действий планировало разгромить наши группировки и лишить Россию сухопутного коридора в Крым", - заявил Герасимов. По первоначальному замыслу Киева, продолжил он, планировалось, что украинская армия к исходу 15 суток наступления сумеет блокировать Мелитополь, продолжит наступление с выходом к побережью Азовского моря, Мариуполю и границе с Крымом. По его словам, ВС РФ предприняли "масштабные мероприятия по созданию эшелонированной системы инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций". Украинское контрнаступление завершилось полным провалом, резюмировал Герасимов. С начала специальной военной операции потери украинской армии составили 383 тыс. убитыми и ранеными, рассказал ранее министр обороны Сергей Шойгу. Из них 159 тыс. человек составляет число потерь ВСУ за время летне-осеннего контрнаступления.

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новости, украина, валерий герасимов, генштаб, мелитополь, контрнаступление, всу, россия, вс рф