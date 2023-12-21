https://ukraina.ru/20231221/1052300050.html

СФ уже работает над законами об уравнении прав мобилизованных и контрактников - Матвиенко

СФ уже работает над законами об уравнении прав мобилизованных и контрактников - Матвиенко - 21.12.2023 Украина.ру

СФ уже работает над законами об уравнении прав мобилизованных и контрактников - Матвиенко

Законодательная деятельность, касающаяся обеспечения специальной военной операции в целом, для Совета Федерации (СФ) в уходящем году являлась приоритетом. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко 21 декабря в ходе пресс-конференции по итогам работы осенней сессии 2023 года

2023-12-21T12:36

2023-12-21T12:36

2023-12-21T12:36

новости

матвиенко

пресс-конференция

совет федерации

сво

защитники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/14/1052277822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_002e3f743f0ef542a863bd8e60f6cf62.jpg.webp

Все люди, которые рискуют своей жизнью и здоровьем, независимо от того мобилизованные ли они или контрактники, работают на победу. Все они должны находится в равных условиях, заявила Матвиенко."Мы приняли 96 законов. Но вместе с тем, есть над чем работать. Так устроено наше законодательство, что разные льготы и меры поддержки разбросаны по разным законам. Еще многое надо сделать для того, чтобы все это свести, откорректировать, чтобы не было противоречий", - рассказала Матвиенко.Сенатор отметила, что выполнением соответствующего поручения президента России в этой области уже занимаются соответствующие ведомства."Сейчас слово за министерством обороны, за социальным блоком. Наши профильные комитеты уже активно подключились в взаимодействие с правительством, и я полагаю, что в январе мы уже сможем такие законопроекты рассмотреть", - заявила Матвиенко.По словам сенатора, ко всем защитникам отчества в Совете Федерации относятся с глубоким уважением, понимая, какую великую миссию они выполняют в защите России.Ранее президент Владимир Путин заявил, что равные права должны быть обеспечены всем без исключения участникам специальной военной операции.

https://ukraina.ru/20230905/1049188646.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, матвиенко, пресс-конференция, совет федерации, сво, защитники