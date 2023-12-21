https://ukraina.ru/20231221/1052300050.html
СФ уже работает над законами об уравнении прав мобилизованных и контрактников - Матвиенко
СФ уже работает над законами об уравнении прав мобилизованных и контрактников - Матвиенко - 21.12.2023 Украина.ру
СФ уже работает над законами об уравнении прав мобилизованных и контрактников - Матвиенко
Законодательная деятельность, касающаяся обеспечения специальной военной операции в целом, для Совета Федерации (СФ) в уходящем году являлась приоритетом. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко 21 декабря в ходе пресс-конференции по итогам работы осенней сессии 2023 года
2023-12-21T12:36
2023-12-21T12:36
2023-12-21T12:36
новости
матвиенко
пресс-конференция
совет федерации
сво
защитники
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Все люди, которые рискуют своей жизнью и здоровьем, независимо от того мобилизованные ли они или контрактники, работают на победу. Все они должны находится в равных условиях, заявила Матвиенко."Мы приняли 96 законов. Но вместе с тем, есть над чем работать. Так устроено наше законодательство, что разные льготы и меры поддержки разбросаны по разным законам. Еще многое надо сделать для того, чтобы все это свести, откорректировать, чтобы не было противоречий", - рассказала Матвиенко.Сенатор отметила, что выполнением соответствующего поручения президента России в этой области уже занимаются соответствующие ведомства."Сейчас слово за министерством обороны, за социальным блоком. Наши профильные комитеты уже активно подключились в взаимодействие с правительством, и я полагаю, что в январе мы уже сможем такие законопроекты рассмотреть", - заявила Матвиенко.По словам сенатора, ко всем защитникам отчества в Совете Федерации относятся с глубоким уважением, понимая, какую великую миссию они выполняют в защите России.Ранее президент Владимир Путин заявил, что равные права должны быть обеспечены всем без исключения участникам специальной военной операции.
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новости, матвиенко, пресс-конференция, совет федерации, сво, защитники
СФ уже работает над законами об уравнении прав мобилизованных и контрактников - Матвиенко
Законодательная деятельность, касающаяся обеспечения специальной военной операции в целом, для Совета Федерации (СФ) в уходящем году являлась приоритетом. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко 21 декабря в ходе пресс-конференции по итогам работы осенней сессии 2023 года
Все люди, которые рискуют своей жизнью и здоровьем, независимо от того мобилизованные ли они или контрактники, работают на победу. Все они должны находится в равных условиях, заявила Матвиенко.
"Мы приняли 96 законов. Но вместе с тем, есть над чем работать. Так устроено наше законодательство, что разные льготы и меры поддержки разбросаны по разным законам. Еще многое надо сделать для того, чтобы все это свести, откорректировать, чтобы не было противоречий", - рассказала Матвиенко.
Сенатор отметила, что выполнением соответствующего поручения президента России в этой области уже занимаются соответствующие ведомства.
"Сейчас слово за министерством обороны, за социальным блоком. Наши профильные комитеты уже активно подключились в взаимодействие с правительством, и я полагаю, что в январе мы уже сможем такие законопроекты рассмотреть", - заявила Матвиенко.
По словам сенатора, ко всем защитникам отчества в Совете Федерации относятся с глубоким уважением, понимая, какую великую миссию они выполняют в защите России.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что равные права должны быть обеспечены всем без исключения участникам специальной военной операции.