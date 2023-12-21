https://ukraina.ru/20231221/1052293544.html

Трамп способен заблокировать в Сенате помощь Украине – Шумер

Трамп способен заблокировать в Сенате помощь Украине – Шумер - 21.12.2023 Украина.ру

Трамп способен заблокировать в Сенате помощь Украине – Шумер

Бывший президент США Дональд Трамп способен убедить колеблющихся республиканских конгрессменов заблокировать выделение новой американской помощи Украине, считает лидер демократов в Сенате страны Чак Шумер. Об этом 20 декабря он заявил в интервью газете Politico

2023-12-21T08:49

2023-12-21T08:49

2023-12-21T08:49

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военная помощь

дональд трамп

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"Он является огромной политической силой в этой [республиканской] партии. Вопрос в том... поступят ли они правильно, даже зная, что Дональд Трамп атакует их отвратительным и злобным образом?" - сказал Шумер.По его словам, на текущий момент за сделку с демократами по ужесточению миграционного законодательства и охране границы США в обмен на поддержку новой помощи Украине в сенате точно проголосуют порядка пяти республиканцев. Против неё "независимо ни от чего проголосуют" 15 сенаторов-республиканцев. Остальные же, опасается Шумер, могут отказаться от сделки под влиянием бывшего президента.19 декабря Шумер признал, что сенаторы не смогли согласовать сделку для выделения помощи Украине, работа над "этим сложным вопросом" будет продолжена после 8 января.Напомним, что республиканцы в Конгрессе отказываются рассматривать запрос президента США о выделении более чем 60-ти миллиардов долларов для помощи Украине, пока в стране не будет на принципиальном уровне решён вопрос защиты южной государственной границы.

https://ukraina.ru/20231221/1052284630.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, украина, военная помощь, дональд трамп, конгресс сша