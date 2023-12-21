https://ukraina.ru/20231221/1052270131.html

Военный политолог о том, где именно должна ударить армия РФ ,чтобы решить вопрос с Одессой и Николаевом

Военный политолог о том, где именно должна ударить армия РФ ,чтобы решить вопрос с Одессой и Николаевом - 21.12.2023 Украина.ру

Военный политолог о том, где именно должна ударить армия РФ ,чтобы решить вопрос с Одессой и Николаевом

Вопрос с Одессой и Николаевом невозможно решить только морской операцией. Для этого армия РФ должна использовать проход вдоль Правобережья с Харьковско-Сумского направления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2023-12-21T04:00

2023-12-21T04:00

2023-12-21T04:00

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Территория на стыке Сумской и Харьковской области является перспективным направлением для масштабного наступления армии РФ. Его будут использовать российские военные, когда начнется активное продвижение к левому берегу Днепра, рассказал политолог.Вопрос с Одессой и Николаевом невозможно решить только морской операцией. Это приведет к большим потерям. Но его можно решить проходом ВС РФ вдоль Правобережья с Харьковско-Сумского направления, добавил он.Некоторые коллеги из Израиля несколько раз призывали Россию нанести свой собственный контрудар. Но контрудар армии РФ сейчас не нужен, потому что она хорошо научилась воевать в обороне, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231220/1052235134.html

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