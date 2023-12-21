Военный политолог о том, где именно должна ударить армия РФ ,чтобы решить вопрос с Одессой и Николаевом - 21.12.2023 Украина.ру
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Военный политолог о том, где именно должна ударить армия РФ ,чтобы решить вопрос с Одессой и Николаевом
Военный политолог о том, где именно должна ударить армия РФ ,чтобы решить вопрос с Одессой и Николаевом - 21.12.2023 Украина.ру
Военный политолог о том, где именно должна ударить армия РФ ,чтобы решить вопрос с Одессой и Николаевом
Вопрос с Одессой и Николаевом невозможно решить только морской операцией. Для этого армия РФ должна использовать проход вдоль Правобережья с Харьковско-Сумского направления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-12-21T04:00
2023-12-21T04:00
новости
харьковская область
сумская область
украина
россия
сво
одесса
николаев
оборона
наступление
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Территория на стыке Сумской и Харьковской области является перспективным направлением для масштабного наступления армии РФ. Его будут использовать российские военные, когда начнется активное продвижение к левому берегу Днепра, рассказал политолог.Вопрос с Одессой и Николаевом невозможно решить только морской операцией. Это приведет к большим потерям. Но его можно решить проходом ВС РФ вдоль Правобережья с Харьковско-Сумского направления, добавил он.Некоторые коллеги из Израиля несколько раз призывали Россию нанести свой собственный контрудар. Но контрудар армии РФ сейчас не нужен, потому что она хорошо научилась воевать в обороне, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231220/1052235134.html
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новости, харьковская область, сумская область, украина, россия, сво, одесса, николаев, оборона, наступление, всу, вс рф
Новости, Харьковская область, Сумская область, Украина, Россия, СВО, Одесса, Николаев, оборона, наступление, ВСУ, ВС РФ

Военный политолог о том, где именно должна ударить армия РФ ,чтобы решить вопрос с Одессой и Николаевом

04:00 21.12.2023
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкГорода мира. Одесса
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Денис Петров
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Вопрос с Одессой и Николаевом невозможно решить только морской операцией. Для этого армия РФ должна использовать проход вдоль Правобережья с Харьковско-Сумского направления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Территория на стыке Сумской и Харьковской области является перспективным направлением для масштабного наступления армии РФ. Его будут использовать российские военные, когда начнется активное продвижение к левому берегу Днепра, рассказал политолог.
Вопрос с Одессой и Николаевом невозможно решить только морской операцией. Это приведет к большим потерям. Но его можно решить проходом ВС РФ вдоль Правобережья с Харьковско-Сумского направления, добавил он.
"Пока ВСУ все равно упираются. Наша "мясорубка" не перестает работать. Она эффективна. Качество украинской армии теперь совершенно иное. Но не надо думать о быстрой сдаче киевского режима", - подчеркнул Самойлов.
Некоторые коллеги из Израиля несколько раз призывали Россию нанести свой собственный контрудар. Но контрудар армии РФ сейчас не нужен, потому что она хорошо научилась воевать в обороне, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Вчера, 05:58
Украина превращается в удельные княжества. Украинские эксперты о будущем страны В украинском экспертном сообществе обсуждают проблему защиты секретной информации, думают над истинным смыслом понятия "денацификация", определяют цену украинского гражданства и оценивают запасы прочности инфраструктуры страны. Для этого есть поводы.
 
НовостиХарьковская областьСумская областьУкраинаРоссияСВООдессаНиколаевоборонанаступлениеВСУВС РФ
 
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