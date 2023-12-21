Военный политолог о том, где именно должна ударить армия РФ ,чтобы решить вопрос с Одессой и Николаевом
Вопрос с Одессой и Николаевом невозможно решить только морской операцией. Для этого армия РФ должна использовать проход вдоль Правобережья с Харьковско-Сумского направления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Территория на стыке Сумской и Харьковской области является перспективным направлением для масштабного наступления армии РФ. Его будут использовать российские военные, когда начнется активное продвижение к левому берегу Днепра, рассказал политолог.
Вопрос с Одессой и Николаевом невозможно решить только морской операцией. Это приведет к большим потерям. Но его можно решить проходом ВС РФ вдоль Правобережья с Харьковско-Сумского направления, добавил он.
"Пока ВСУ все равно упираются. Наша "мясорубка" не перестает работать. Она эффективна. Качество украинской армии теперь совершенно иное. Но не надо думать о быстрой сдаче киевского режима", - подчеркнул Самойлов.
Некоторые коллеги из Израиля несколько раз призывали Россию нанести свой собственный контрудар. Но контрудар армии РФ сейчас не нужен, потому что она хорошо научилась воевать в обороне, заключил собеседник издания.
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