https://ukraina.ru/20231216/1052164181.html

Алексей Самойлов: Пока новые "киборги" ВСУ достигают своих целей, Россия готовит удар на Сумы и Харьков

Алексей Самойлов: Пока новые "киборги" ВСУ достигают своих целей, Россия готовит удар на Сумы и Харьков - 16.12.2023 Украина.ру

Алексей Самойлов: Пока новые "киборги" ВСУ достигают своих целей, Россия готовит удар на Сумы и Харьков

У нас есть некоторые израильские коллеги, которые несколько раз призывали Россию нанести свой собственный контрудар. А нам контрудар сейчас не нужен.

2023-12-16T04:43

2023-12-16T04:43

2023-12-16T04:43

интервью

всу

россия

харьков

сумы

владимир путин

сво

великая отечественная война

пво

ракеты

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Враг продолжает переть на нас, а мы хорошо научились воевать в обороне. И наши информационные службы должны провоцировать ВСУ к тому, чтобы они на нас лезли, считает бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей СамойловОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее президент России Владимир Путин заявил, что поручил начальнику генштаба ВС РФ Валерию Герасимову не спешить выдавливать ВСУ с плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области, поскольку нам выгодно, чтобы противник туда и дальше бездумно подавал личный состав.- Алексей Николаевич, это заявление Путина ставило целью успокоить российскую аудиторию? Или это провокация в отношении Киева, чтобы он стал еще больше бросать туда людей или наоборот, прекратил это делать?- Никакой хитрости в этих словах Путина я не вижу. Он просто подтвердил все, что мы с вами по этому поводу говорим уже несколько месяцев. Мы тщательно проанализировали, как будут действовать ВСУ под Херсоном и как ВС РФ на это будут отвечать.Очевидно, что киевскому режиму нужен хоть какой-то условно позитивный военный шаг. Для этого они на смерть отправляют подготовленных солдат. Да, это идиотизм и дикий цинизм. Но на других участках фронта (Купянск, Донбасс и Запорожье) шансов даже на медийную победу у противника нет. А под Херсоном можно показать хоть что-то. "Лодки приплыли, героические морпехи держат плацдарм".История с морпехами в Крынках напоминает историю с "киборгами". Когда их заперли на третьем этаже Донецкого аэропорта, им кричали: "мужики, сдавайтесь". А они ответили: "да пошли вы, русские не сдаются". Пришлось подогнать два АГСа (автоматический станковый гранатомет) и закидать их с двух сторон. Этих "киборгов" было всего пять. Их буквально в фарш размолотило. Мы сами с собой воюем.Мне их даже немного жалко. Только профессионал может форсировать Днепр в плохую погоду под нашим огнем, пытаясь выполнить боевую задачу. Как достойный противник они заслуживают уважения. Но лить слезы по ним мы не будем. Потому что они служат нацистскому режиму. Мы их должны уничтожить.Хотя киевский режим определенный пропагандистский эффект от Крынок получит. Мол, если бы США дали нам пушки, ракеты и самолеты, наши морпехи не лежали бы вдоль берега Днепра и под Антоновским мостом, а пили бы кофе в Крыму.Я не говорю, что нашим там легко. Воевать с профессиональным противником всегда сложно.- Неспроста же мы туда десантников подтянули.- Конечно. Потому что ВСУ концентрируют там серьезных бойцов. Это не мобилизованные. Нам надо держать ухо востро. Не исключаю, что противник попытается подготовить там новый сюрприз.- Почему Путин произнес фразу: "Я поручил Герасимову"? Означает ли это, что он все же иногда вмешивается в дела военных?- Путин не вмешивается в дела военных. Просто Путин как верховный главнокомандующий осведомлен обо всех действиях российской армии. Он напрямую общается с начальником Генштаба, а не через министра обороны или каких-то генералов.Кроме того, Путин сказал только про Херсонское направление. Он ни слова не сказал про Купянск, Донбасс и Запорожье. Следовательно, там ситуация развивается в совсем другом ключе. И там президент полностью доверяет Герасимову.Конечно, в этом заявлении посыл миру, что Путин не только ездит в Эмираты, встречается с президентом Ирана и дружит с китайским лидером. Он точно так же занимается вопросами стратегического военного планирования и держит ситуацию под контролем.Так что в этом заявлении я не вижу ничего криминального.- Вы сказали о стратегическом военном планировании. Есть мнение, что нам даже для "простого" освобождения Донбасса не обойтись без крупномасштабной наступательной операции с ударом в стык Сумской и Харьковской области. Насколько это направление для нас перспективное?- Оно действительно перспективно. Там мало естественных водных преград. В нужное время мы его используем. Когда мы начнем более интенсивное продвижение к левому берегу Днепра.Да, есть вопрос с Одессой и Николаевым. Морской операцией его не решишь. Это приведет лишь к большим потерям. Его можно решить проходом вдоль Правобережья с Харьковско-Сумского направления. Наверное, так и будет.Пока ВСУ все равно упираются. Наша "мясорубка" не перестает работать. Она эффективна. Качество украинской армии теперь совершенно иное. Но не надо думать о быстрой сдаче киевского режима. Если Байден принял Зеленского, то никто Зеленского устранять не будет. Следовательно, его политика и взгляд на ведение боевых действий будет сохраняться. Он будет убивать собственную армию о нашу российскую.Да, у нас есть некоторые израильские коллеги, которые несколько раз призывали Россию нанести свой собственный контрудар. А нам контрудар сейчас не нужен. Враг продолжает переть на нас, а мы хорошо научились воевать в обороне. И наши информационные службы должны провоцировать ВСУ к тому, чтобы они на нас лезли.- Когда мы будем готовы к нанесению массированных дистанционных ударов с целью уничтожения украинской ПВО и энергетической инфраструктуры?- Мы уже наносим системные массированные удары по объектам военной и критической инфраструктуры. Потому что в распоряжении наших боевых частей и Генштаба появились некоторые составляющие.У нас появилась разведка на всех уровнях (аэрокосмическая, радиотехническая и агентурная), которая позволяет вычислять цели и атаковать их. Возможно, что Китай нам в этом помогает своей спутниковой группировкой. Средства оперативного контроля и подтверждения поражения у нас тоже есть. Информационная политика ВС РФ полностью закрывает всевозможные варианты утечки информации. Враг вынужден гадать, где мы нанесем удар.У нас появились средства дистанционного поражения. Нам теперь не нужно каждый раз поднимать стратегическую авиацию с большими зарядами. У нас полно систем наземного и воздушного базирования (ракеты, беспилотники и планирующие бомбы). Ждем, когда начнут эффективно применяться системы морского базирования. Это произойдет в ближайшее время.У нас заработало внутреннее производство средств дистанционного поражения и увеличились их поставки извне. У нас производство БПЛА поставлено на промышленный поток. Понятно, что войска пока не получается насытить ими до той степени, какой нам бы хотелось. Но судя по количеству и качеству атак, дронов у нас много. На эту тему даже все злопыхатели рты позакрывали.Короче говоря, нам не нужно на уничтожение тех или иных объектов посылать танковые армии, которые выполняют эту задачу ценой колоссальных потерь среди личного состава и техники.Возьмем тот же аэродром в Староконстантинове. Это тысяча километров от Харьковского направления. Но мы его мочим изо всех сил. Мы накрываем заводы, где Украина производит беспилотники и безэкипажные катера (Одесса и Очаков).Это направление будет только усиливаться. И эффективность будет только увеличиваться.- Готова ли наша ПВО к отражению украинских атак на Смоленск и Тулу, о которой мы говорили в предыдущем интервью? Перестроилось оно?- Конечно.Мы недавно сбили девять беспилотников, которые летели на Калугу. Плюс, давно не было информации о каком-то даже случайном поражении объекта, который, скажем, взорвался над жилым домом.Мы эшелоны ПВО выстроили. Мы знаем наиболее опасные направления. Система обнаружения и предупреждения атаки (ракета, бомба или БПЛА) работает. Мы успешно все отражаем. Кстати, когда противник позавчера ночью попытался устроить нам "ответку" за Киев и Западную Украину, у ничего вообще ничего не получилось. Никаких прорывов вертолетов на Белгород или беспилотников в глубину российских территорий больше нет.Да, у нас есть проблемы с контрбатарейной борьбой. Когда ВСУ подтаскивают к границе танк, самоходку или РСЗО, мы не успеваем их засечь. А ведь они как раз-таки бьют по гражданской инфраструктуре, чтобы спровоцировать соответствующий медийный эффект. Но я думаю, что со временем мы и этот вопрос решим.- На этой неделе 14 декабря исполнилось 80 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков Черкасс – крупного областного центра Украины. Какое сейчас место этот город занимает в военной системе противника? Развернутся ли в этом регионе масштабные сражения, как это было во время восстания Богдана Хмельницкого или Великой Отечественной войны?- Про военно-экономическое значение Черкасс для ВСУ я сейчас сказать не готов. Но с точки зрения оперативного искусства они будут задействованы.Мы же не раз говорили, что Генштаб планирует операции не так, как в годы Великой Отечественной войны. Сейчас совершенно другие силы/средства, условия и цели. Если бы у нас были цели, как в годы ВОВ, мы бы сразу поразили украинские центры государственного и военного управления.Киева бы не было. Засекреченных центральных командных пунктов всех родов войск и полевых штабов тоже не было бы. Мы бы ликвидировали систему городской и мобильной связи. Большинство тепловых и электростанций были бы полностью разрушены. Враг был бы полностью лишен любых источников энергии.Я не хочу сказать, что мы по-прежнему действуем силами экспедиционного корпуса. Просто мы пытаемся освободить определенные территории Украины без уничтожения гражданской и военной власти (мы же не охотимся за Залужным).Когда мы дойдем до Черкасс, мы их будем обходить и блокировать перемещения войсковых сил. Мы перекроем там железнодорожное, автомобильное и водное сообщение. Надеюсь, местные власти и местные жители захотят последовать примеру благоденствия Мелитополя, а не тотального разрушения Артемовска.

https://ukraina.ru/20231128/1051511762.html

https://ukraina.ru/20231215/1052153848.html

https://ukraina.ru/20231215/1052134079.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, харьков, сумы, владимир путин, сво, великая отечественная война, пво, ракеты, черкассы